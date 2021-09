Pablo Iglesias presidirá la fundación de Podemos para reforzar sus alianzas con Latinoamérica y Europa

La ejecutiva de Podemos designó este viernes a Pablo Iglesias como nuevo presidente del Instituto 25M, la fundación asociada al partido, según confirmaron a elDiario.es fuentes del Consejo de Coordinación Estatal. La dirección que lidera Ione Belarra confía en el fundador de Podemos la representación de su think tank, cuyo director es Juan Carlos Monedero. Las mismas fuentes apuntan a que la principal tarea que tendrá Iglesias será la de estrechar o establecer nuevo lazos con otras organizaciones similares de corte progresista en Europa y América Latina.

Iglesias recupera así cierta presencia en el partido cuyo liderazgo dejó en mayo de este año tras el mal resultado de las elecciones de Madrid, aunque las tareas encomendadas por la secretaria general se alejan de las que venía ejerciendo desde 2014. Fuentes de la propia fundación aseguran que no tiene intención de intervenir desde la fundación en la política orgánica ni en la interna de España, sino que se centrará en las relaciones internacionales, tal y como le han pedido la propia Belarra y la hasta ahora presidenta de la fundación, Idoia Villanueva, que acumulaba a esta las tareas de liderar la delegación de Podemos en Europa y las de la ejecutiva del partido.

El cargo, que no tiene ninguna remuneración económica, permitirá a Iglesias reencontrarse con Monedero, actual director del Instituto 25M, en espacios académicos. Los proyectos del politólogo para la fundación se han visto trastocados por la pandemia, y ahora que parece remitir ha llegado la hora de relanzarlo. La idea, según las mismas fuentes del think tank, es que el ex secretario general también ayude en las tareas de formación de cuadros políticos que hace la fundación, entre las que estaría la de explicar su visión del sistema mediático español e impulsar iniciativas en este ámbito, en cuanto la comunicación es uno de los ejes centrales que Iglesias ha recuperado en su nueva vida tras abandonar la política institucional.

Pablo Iglesias dejó en mayo todos sus cargos orgánicos y desde entonces no ha asistido a reuniones de la ejecutiva ni del Consejo Ciudadano. Ni le han invitado ni quiere ir, señalan fuentes del partido, que apuntan que no es su "estilo". Sí ha hablado en ocasiones con Belarra o con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tal y como ha revelado en algunas de las tertulias radiofónicas en las que ha comenzado a participar este mes de septiembre.

Es ahí donde Iglesias expresará sus análisis y posiciones políticas, tal y como ha venido haciendo en las últimas semanas. Por ejemplo, reclamó a los partidos de la "izquierda diferente" al PSOE más unidad para evitar un gobierno de PP y Vox que ve posible si no cambia la situación.

Además de las radios, Iglesias ha firmado también colaboraciones con Ctxt, Ara y Gara, en donde está previsto que comience a publicar este mismo domingo. También se ha incorporado a una investigación sobre el discurso político en redes sociales.