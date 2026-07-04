El Papa elogia el pasado migrante de EEUU en un dardo directo contra el discurso de Trump

El papa León XIV aprovechó este sábado su primer discurso importante dirigido a su país natal para elogiar la historia de Estados Unidos en la acogida de migrantes. Coincidiendo con el 250 aniversario de la celebración del 4 de julio, instó a los estadounidenses a estar “a la altura” de los ideales proclamados en la Declaración de Independencia.

En su más reciente crítica implícita a Donald Trump, el líder de la Iglesia Católica ha dicho que la palabra “Estados Unidos” se ha convertido en sinónimo de libertad en todo el mundo gracias a la forma en que el país ha acogido a los migrantes. En un discurso transmitido en directo en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia desde el Vaticano, León XIV expresó su esperanza de que los ideales de unidad, justicia y paz de los padres fundadores guíen a Estados Unidos en la celebración de su 250 aniversario.

“Este aniversario histórico nos brinda la oportunidad de reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación, con la esperanza de que Estados Unidos permanezca siempre fiel al sueño que le valió el título de tierra de la libertad y hogar de los valientes”, instó el Papa, quien conmemora esta festividad con una breve visita a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, uno de los principales puntos de entrada a Europa para quienes realizan la peligrosa travesía marítima desde el norte de África en busca de refugio.

Un mensaje “contra el odio y la polarización”

Migrantes recién llegados, oficiales de búsqueda y rescate de la guardia costera italiana y organizaciones humanitarias se congregaron cerca del puerto más meridional de Italia para recibir al Papa, quien también convocó a los líderes europeos a abordar la migración “de manera integral, integrando las ayudas inmediatas en un plan estratégico a largo plazo capaz de acoger, proteger, apoyar e integrar a los migrantes”.

Asimismo, pidió a los líderes que contribuyeran a mejorar las condiciones en los países de origen de los migrantes para que menos personas se vean obligadas a marcharse.

Al igual que Francisco, León XIV tuvo discrepancias con Trump por sus políticas migratorias, y en noviembre pidió a Estados Unidos una “profunda reflexión” sobre el trato a las personas detenidas. Las relaciones con la administración Trump empeoraron aún más después de que el pontífice condenara enérgicamente la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Días antes del viaje de León XIV a Lampedusa, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la postura del Vaticano sobre inmigración es “preocupante”.

León XIV aún no aceptó la invitación de Trump a la Casa Blanca, ofrecida por Vance durante una reunión en el Vaticano en mayo del año pasado. Estados Unidos no figura en la agenda internacional del Papa para 2026, aunque –según varias informaciones– algunos miembros de la administración Trump esperaban que asistiera a las celebraciones del 4 de julio.

El viaje de León XIV a Lampedusa es un contundente mensaje político contra todos los partidos en Europa que siembran el odio y polarizan Marco Politi — Escritor y periodista vaticano

Según el escritor y periodista vaticano Marco Politi: “El viaje de León XIV a Lampedusa es profundamente simbólico y también es una señal política. Se centra en el tema de la inmigración. Esto significa reafirmar lo que dijo recientemente en España sobre la dignidad de todo ser humano, pero el viaje también es un mensaje político contra la persecución de inmigrantes y las acciones de los agentes del ICE en Estados Unidos”.

“Además, es un contundente mensaje político contra todos los partidos en Europa que siembran el odio y polarizan”, añade.

“Nos recuerda que nuestras historias son escuchadas”

La corresponsal en el Vaticano para la cadena holandesa NOS, afirma que el viaje de León XIV tiene como objetivo, en parte, rendir homenaje a Francisco, pero también enviar un mensaje a Trump. “El Papa le está diciendo a Trump lo que es importante para él: los migrantes. Eligió el 4 de julio para dejarlo claro”.

Lampedusa, con aproximadamente 6.000 habitantes y ubicada más cerca de Túnez que de la Italia continental, ha sido durante décadas el primer puerto de escala para quienes cruzan el Mediterráneo en embarcaciones precarias desde el norte de África. Más de 182.000 personas transitaron por el centro de acogida de la isla en los últimos tres años, según informó Vatican News, citando datos de la Cruz Roja Italiana.

Desde 2014, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró decenas de miles de muertes de personas que partieron de Túnez o Libia. A pesar de una drástica disminución en los últimos años de las llegadas a las costas del sur de Italia, las muertes persisten. Entre enero y principios de abril, la OIM informó de casi 1000 personas fallecidas o desaparecidas en el Mediterráneo.

El Papa le está diciendo a Trump lo que es importante para él: los migrantes. Eligió el 4 de julio para dejarlo claro Andrea Vreede — Corresponsal en el Vaticano para la cadena holandesa NOS

El mediador cultural Kandeh Abdourahman, que trabaja en la isla para el Comité Internacional de Rescate, declaró: “Fui uno de los miles de que cruzaron el Mediterráneo y llegaron a Lampedusa en 2015, exhausto e inseguro. La visita del Papa nos interpela a todos: nos recuerda que nuestras historias son escuchadas, que 'bienvenidos' no es solo una palabra, sino un acto de humanidad que puede ayudarnos a llegar a los 118 millones de personas desplazadas en el mundo hoy en día”.

León XIV celebró una misa y habló con los supervivientes de la travesía, así como con trabajadores humanitarios en Lampedusa.