Al menos seis muertos por apuñalamiento en un ataque en un centro comercial de Sídney

Al menos seis personas han muerto este sábado en un ataque en un centro comercial de Sídney. La Policía australiana ha abatido a disparos al agresor, que portaba un cuchillo y había apuñalado a varias personas.

“Me informan de que hay cinco víctimas que han muerto como resultado de las acciones de este delincuente”, ha confirmado en un primer momento el subcomisario de la Policía, Anthony Cooke. Se trataba de cuatro mujeres y un hombre, apuñalados en el centro comercial. Horas más tarde, las fuerzas de seguridad australianas han elevado la cifra de víctimas a seis personas, tras la muerte de otra mujer herida en el ataque. Ocho personas han resultado heridas y han sido trasladadas a distintos hospitales, entre ellas un niño pequeño de nueve meses que ha necesitado una cirugía urgente, según ha confirmado Karen Webb, la jefa de policía de Nueva Gales del Sur.

La policía ha asegurado que el atacante era un hombre de 40 años, aunque ha insistido en que todavía está trabajando en su identificación del atacante y no es posible “especular sobre su identificación”. “Si es quien pensamos que es”, ha añadido, “tenemos indicios de que no se trata de una persona con ideas terroristas. Es decir, que no se trataría de un incidente terrorista”. Webb sí ha confirmado que las fuerzas de seguridad australianas solo contemplan la posibilidad de que hubiera un único atacante, siendo este el abatido.

Los servicios de emergencia australianos han recibido alrededor de las 15:30 (hora local) un aviso de que varias personas habían sido apuñaladas en el centro comercial del barrio de Bondi Junction, al este de Sídney. Según informan los cuerpos de seguridad en un comunicado, el agresor ha sido abatido a tiros por una oficial que se encontraba en las inmediaciones, que se ha confrontado al agresor después de que este la amenazara. Según el mensaje de la policía, la agente realizó las maniobras de reanimación hasta la llegada al lugar de las ambulancias y servicios de emergencia, pero el atacante ya había fallecido. “Se enfrentó al delincuente que se había movido en el quinto piso [del centro comercial] mientras continuaba caminando rápidamente detrás de él para alcanzarlo. Él se volvió, la miró y levantó un cuchillo. Ella disparó un arma de fuego y esa persona ya ha muerto”, ha explicado Cooke a los medios locales.

“Demasiado pronto para determinar el motivo”

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha mandado un mensaje de sentido pésame y solidaridad a los familiares de las víctimas, y ha elogiado el trabajo de la oficial de policía. “Esto ha sido un horrible acto de violencia, dirigido indiscriminadamente contra personas inocentes que iban de compras un sábado cualquiera”, ha dicho en una rueda de prensa junto al jefe de la Policía Federal Australiana, Reece Kershaw. En la misma comparecencia, Kershaw ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad australiana trabajan conjuntamente para determinar si se trata o no de un atentado terrorista, pero ha incidido en que todavía es “demasiado pronto para determinar el motivo” del atacante. El primer ministro ha advertido también de que sería “inútil” especular sobre las razones del atentado en este momento.

El Consejo de Waverley, el distrito de Sídney en el que se produjo el incidente, indica en la red social X que los servicios de emergencia se dirigieron al conocido centro comercial Westfield Bondi Junction “después de informes de que varias personas habían sido apuñaladas”. “Se urge a la gente a que evite la zona”, añaden.

Según los medios australianos, cientos de personas fueron evacuadas del centro comercial tras producirse el ataque, mientras que las imágenes de las redes sociales muestran a la gente abandonando apresuradamente el lugar mientras llegan los vehículos policiales y ambulancias.

Albanese ha mostrado también sus condolencias en un mensaje que ha publicado en redes sociales. “Trágicamente, se han reportado múltiples víctimas y los primeros pensamientos de todos los australianos están con los afectados y sus seres queridos. Nuestros corazones están con los heridos y ofrecemos nuestro agradecimiento a quienes los cuidan, así como a nuestros valientes policías y socorristas”, ha declarado.