Presión regional sobre Maduro para revisar los resultados de las elecciones en Venezuela

Mientras Nicolás Maduro celebra haber ganado las elecciones en Venezuela tras conocerse los resultados oficiales difundidos por el Consejo Electoral y la oposición denuncia fraude, gran parte de la comunidad internacional pidió mantener la cautela hasta ver cómo se suceden los hechos en el país de norte sudamericano, otro sector, que en América se manifestó con un comunicado conjunto de las cancillerías de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, rechazó la legitimidad del tercer mandato del líder del chavismo; y otros líderes, como los de Bolivia, China y Rusia, felicitaron al mandatario por redes sociales.

En Sudamérica, el gobierno de Javier Milei rechazó enérgicamente los resultados electorales, mientras que Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, habló de un proceso electoral “viciado”, su par chileno, Gabriel Boric, dijo que hay que esperar a que el resultado sea “verificable”, y el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, pidió que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones. Brasil también pidió “una verificación imparcial de los resultados”.

Cerca del mediodía de este lunes, las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay firmaron un comunicado conjunto en el que manifiestan “su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela y exigen la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes”.

En el texto difundido en redes sociales, se pide asegurar “el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente. El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas”, expresan los nueve países.

Y agregan: “Nuestros Gobiernos solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para emitir una resolución que salvaguarde la voluntad popular, enmarcada en la Carta Democrática y los principios fundamentales de la democracia en nuestra región”.

Por su parte, el Gobierno de Brasil celebró el “carácter pacífico” de las elecciones en Venezuela, pero advirtió que “el principio de la soberanía popular debe observarse mediante una verificación imparcial de los resultados”, y espera la publicación de los datos “detallados por mesa”.

Para Estados Unidos, las autoridades electorales deben publicar la tabulación detallada de los votos para garantizar “la transparencia y la rendición de cuentas” y a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, la administración de joe Biden tiene “serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

Milei, con los tapones de punta

El presidente Javier Milei anunció en la madrugada de este lunes a través de sus redes sociales que la Argentina “no va a reconocer otro fraude” en Venezuela y agregó que los ciudadanos de ese país “eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro”.

“Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, aseguró el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, que tituló “Dictador Maduro, afuera!!!”.

“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas (de Venezuela) esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular”, posteó Milei en momentos en que aún no se conocía la totalidad de los resultados oficiales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, pero que con el 80% de las mesas escrutadas arrojaban un resultado favorable para Maduro, con el 51,20% de votos contra el 44% del candidato opositor.

En el mismo sentido, el portavoz presidencia, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno argentino “repudia el fraude cometido en la República Bolivariana de Venezuela. No vamos a convalidar ningún resultado sin los veedores internacionales. Ya lo dijo Simón Bolívar: 'Todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos''”, sostuvo el vocero de Milei.

En sintonía, la canciller Diana Mondino afirmó, en relación al resultado electoral en Venezuela que da como ganador a Nicolás Maduro, que “no puede admitirse que se viole la voluntad popular de esta manera”.

Asimismo, sostuvo que “el resultado fue diferente al esperado” en cuanto a la “enorme convocatoria que hubo” y a la “notable mayoría que alega la oposición a Maduro”.

“Hay que revisar esta situación que es muy compleja. No quiero usar algunas palabras que son muy fuertes, pero todo indicaría que no se está respetando la voluntad popular”, indicó la ministra.

Paralelamente, aseveró que “varios cancilleres” firmaron un comunicado conjunto “sumamente preocupados por la forma en que se estaba trabajando”, ya que, hubo “un aceleramiento” debido a que “van a tratar de proclamar a Maduro como ganador”, cuando hay “profundas dudas de que así sea”.

“Tanto en las actas que circulan, como en la actitud que tenían desde el punto de vista del gobierno, no condicen de ninguna manera con que Maduro haya sido el ganador. Pero, hasta aquí, estoy hablando como una persona razonable que tiene que ser cuidadosa en lo que dice. La verdad de la situación es extremadamente compleja”, aseguró.

Para finalizar, destacó que cuando se comunicaron con la Embajada de Argentina en Venezuela aseguraron que “hay tranquilidad en la calle, que no se nota nada”, sin embargo, Mondino señaló que “todo el mundo permaneció levantado hasta las cuatro y media de la mañana, a la espera de ver qué resultaba”.

“No ha sido tan tranquilo el ambiente. Realmente es muy preocupante cómo se está desarrollando. ¿Qué podemos hacer desde Argentina? Nada. Solamente reclamar con nuestra voz. También podemos dejar en claro que hay mecanismos institucionales que tienen que respetarse. Estamos trabajando con varios países para que, dentro del marco de la legalidad, dentro del marco de las relaciones internacionales, se encuentre una solución pacífica a algo que notoriamente está viciado”, concluyó.

Lacalle Pou: “Así no! Era un secreto a voces

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo a través de un mensaje en la red social X: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a ´ganar´ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

Boric, con cautela

En tanto, el mandatario de Chile, Gabriel Boric, dijo que su gobierno no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable” y señaló que los resultados que publicó el CNE “son difíciles de creer”, por lo que exigió “total transparencia de las actas y el proceso”, y que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el Gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, escribió en su cuenta de X.

Colombia espera más datos

Además, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo en la misma red social que “es importante despejar cualquier duda sobre los resultados” de las elecciones en Venezuela y comentó: “La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores.

“Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”, aseveró.

Bolivia felicitó a Maduro

“Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolás Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”, escribió en sus redes scociales el presidente de Bolivia, Luis Arce.

Y agregó: “Queremos ratificar nuestra voluntad de continuar fortaleciendo nuestros lazos de amistad, cooperación y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la integración soberana de nuestros pueblos y en el objetivo compartido de avanzar hacia un mundo multipolar”.

Estados Unidos, con “serias preocupaciones”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó sus “serias preocupaciones” por los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que declaró vencedor a Nicolás Maduro, mientras que el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo que “no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.

Blinken pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar “la transparencia y la rendición de cuentas” y señaló: “Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

“Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos”, declaró.

En tanto, Blinken elogió a los votantes venezolanos al indicar que tuvieron “valentía y compromiso con la democracia frente a la represión” y expresó: “La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y sus aspiraciones democráticas. Seguiremos trabajando con las partes interesadas venezolanas y los socios internacionales para garantizar que se respeten las libertades y los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

En España piden “calma”

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió “calma y civismo” después de que la autoridad electoral de Venezuela declaró a Maduro vencedor de las elecciones presidenciales, a la vez que dijo que la “voluntad democrática” del pueblo venezolano “debe ser respetada”.

“La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables. Pedimos que se mantengan la calma y el civismo con los que transcurrió la jornada electoral”, escribió en X.

En tanto, el expresidente socialista del Gobierno español Felipe González consideró este lunes que “no es creíble que los resultados anunciados reflejen la voluntad del pueblo venezolano expresada ayer en las urnas”, en referencia a los datos oficiales provisionales difundidos tras las elecciones presidenciales.

Según González, “es vital asegurar la validez del proceso electoral”, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informase en un primer boletín de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido para un tercer mandato consecutivo con un 51,20 % de los votos.

Y para ello, será necesario un “conteo detallado de los votos y la entrega de todas y cada una de las actas de votación de las mesas electorales a los testigos de la oposición”, según un comunicado de la Fundación Felipe González.

Reino Unido no acepta “la legitimidad” de Maduro

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido no aceptó la legitimidad de la elección de Maduro, actualizó el lunes sus recomendaciones de viaje a Venezuela y aconsejó a los ciudadanos británicos en el país sudamericano que “permanezcan en casa si es posible” tras las elecciones presidenciales del país.

“El Reino Unido no acepta la legitimidad de la actual administración establecida por Nicolás Maduro”, dijo la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) en su último consejo de viaje, que añadió: “La situación en Venezuela es actualmente tensa y deben permanecer en casa si es posible”.

Además, indicó: “Actualmente existe un mayor riesgo de manifestaciones y protestas electorales. Eviten las concentraciones políticas, las manifestaciones y las multitudes, que pueden volverse violentas y ser dispersadas por la fuerza. No crucen las líneas o barricadas de las fuerzas de seguridad. Sigan de cerca la evolución de los acontecimientos y manténgase al día de estas recomendaciones de viaje”.

Las felicitaciones de Putin y China

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Maduro, según informó este lunes el Kremlin en su canal de Telegram y le recordó que siempre será “un invitado bienvenido en suelo ruso”.

“Las relaciones ruso-venezolanas tienen el carácter de una asociación estratégica. Estoy seguro de que sus actividades al frente del Estado seguirán contribuyendo a su desarrollo progresivo en todas las direcciones”, señaló.

Asimismo, Putin añadió: “Esto responde plenamente a los intereses de nuestros pueblos amigos y está en consonancia con la construcción de un orden mundial más justo y democrático. Quisiera confirmar nuestra disposición a proseguir nuestro constructivo trabajo conjunto sobre cuestiones de actualidad de la agenda bilateral e internacional”.

En tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, felicitó a Nicolás Maduro por la reelección: “China y Venezuela son buenos amigos y socios que se apoyan mutuamente. Este año se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. China concede gran importancia al desarrollo de las relaciones China-Venezuela y está dispuesta a trabajar con Venezuela para enriquecer continuamente la connotación de la asociación estratégica China-Venezuela de todo tiempo y beneficiar mejor a los pueblos de los dos países”.

Con información de agencias.

IG