Ralph Fiennes, actor: “Cuando escucho estos días hablar del cónclave para elegir nuevo Papa, siento que yo ya he estado allí”

La idea inicial de hacer la sesión de fotos, y tal vez la entrevista, en la terraza del céntrico hotel Casa Fuster, en lo alto del paseo de Gràcia, se modificó por causa de la inesperada lluvia que ha ocupado toda la mañana barcelonesa del viernes. Por eso, el encuentro queda relegado a una oscura y fría habitación de la planta baja de este establecimiento, sede informal del BCN Fim Fest, el festival internacional de cine que cada año por estas fechas se celebra en la ciudad.

Allí está el actor Ralph Fiennes, acompañado del director anglo-italiano Uberto Pasolini, para presentar su nueva película, El Regreso (The Return) una mirada reflexiva sobre el mito y el personaje de Ulises más allá de la Odisea y la guerra de Troya. La cinta cuenta la llegada del héroe, rey de Itaca, a su antigua patria y a su familia tras un periplo de años de batallas y aventuras. No es un hombre laureado el que retorna, sino un guerrero exhausto y traumatizado, que deberá recoser las relaciones con los suyos, especialmente Penélope, su pareja.

Fiennes escucha las preguntas de los periodistas con el ceño fruncido, como si fuera un huraño campesino receloso de los engaños de la prensa. No obstante, cuando arranca a hablar, se muestra amable e ingenioso, si bien algo parco, hilando sus respuestas con un refinado acento británico. Con frecuencia le pide al director de la cinta que conteste por él y Pasolini lo hace, más sociable y pródigo en palabras.

El reto de llevar los clásicos al público joven

Preguntado por si sus orígenes en el teatro clásico inglés, concretamente en la Royal Shakespeare Company, le ayudaron a afrontar el mito de Ulises, el actor duda: “Realmente no lo sé, imagino que lógicamente sí, pero desde luego no de un modo consciente”. Inmediatamente se corrige y subraya que su trabajo con este Ulises “ha venido más desde la visión que Uberto [Pasolini] ha proyectado sobre él...”

Alude a preguntas como: “¿Quién es este Ulises?” “¿Qué aspecto tiene?” “¿Qué siente?”, y dice que son las que ha utilizado para construir un antihéroe con estrés postraumático, que quiere olvidar lo vivido. Aunque también reconoce que “se trata de un clásico, pero a la vez de un hombre que cuenta una historia que nos conecta con la humanidad”.

Porque para Fiennes “la clave de los clásicos es que no son algo del pasado; nos acercamos a ellos porque están ahí para que los interpretemos”. Su razón de ser clásicos es que “van a contar unas historias que son las mismas ahora que hace cientos o miles de años”. “Así que cuando hablamos de los clásicos, hablamos de gente que en el fondo podrían existir ahora”, concluye.

Comenta también que, aunque rodó como director en 2011 para el cine Coriolanus, adaptación de la obra de Shakespeare, se siente ilusionado porque está a punto de dirigir su primer Shakespeare en el teatro. “En las audiciones contacto con los jóvenes actores”, comenta para enfatizar “lo fantástica que es la relación que se establece entre ellos y los personajes” y cómo de este modo los actualizan.

“Los abordan desde su perspectiva, no desde el siglo XVI o el que represente la obra; por eso voy a ambientar la obra con un vestuario contemporáneo, porque esos temas que aborda Shakespeare sobre el amor, la traición, el compromiso, las posibilidades de futuro, etc., son los grandes temas de siempre”, remacha.

Y respecto al mejor modo de llevar los clásicos al público joven, el protagonista de cintas como Spyder o El paciente inglés se explica con una anécdota: “Recientemente, vi un Ricardo II de Shakespeare, una obra hermosa, pero que no se suele representar; era una producción con vestuario moderno y con un joven actor, conocido por la serie Los Bridgerton, como protagonista”. Reconoce que no fue su producción favorita de Ricardo II, “aunque era buena”, pero que lo que me llenó de energía “fue ver que los jóvenes del público conectaban con la historia y el texto”. “Si somos lo suficientemente inteligentes y los presentamos de forma que conecten, entonces los clásicos les encantan a los jóvenes”, sentencia.

El héroe, un invento de las naciones

“El Regreso es un alegato contra todas las guerras”, reflexiona Fiennes sobre la película que presenta estos días en Barcelona junto a Pasolini y la actriz española Ángela Molina, que tiene un papel destacado en la cinta. El actor cuestiona el papel de héroe que tradicionalmente se le atribuye a Ulises: “La noción de héroe es un constructo que se crea a posteriori de la supuesta gesta, y se crea por narradores, políticos y personas que buscan crear un sentido de logro en una nación o comunidad”.

“Si hablamos de héroes de guerra, claramente ha habido hombres y mujeres que han realizado actos extraordinariamente valientes y nunca querrán contarlos”, prosigue Fiennes, que ya interpretó a alguien que se sacrifica en un conflicto armado en El jardinero fiel. “Me resultó interesante leer el relato de una inglesa que participó activamente en la Resistencia francesa y murió hace poco”, comenta, “fue muy valiente en sus acciones, pero nunca presumió de ello, nunca le gustó sacarlo a relucir”.

“Mucha gente va a la guerra y regresa con gestas heroicas, pero detestan hablar de ello porque recordarlo les produce dolor; son los otros los que cantan sus acciones”, concluye. En su opinión, “este sentimiento [de rechazo a hablar de sus gestas] se refleja en quienes entran en combate y quitan vidas ajenas o arriesgan las propias”.

“No es algo que celebren, solo quienes no han estado allí crean la idea de héroes”, añade, si bien reconoce que “por supuesto existen lugares en nuestra cultura donde queremos honrar a quienes dieron su vida por su nación, a los que llamamos héroes y de los que cantamos sus gestas”. Pero matiza: “Si lees libros sobre conflictos armados reflejan horrores, no vidas heroicas”.

Sensación de déjà vu tras la muerte del Papa

A pesar de haber venido a presentar El regreso, Fiennes es consciente de que el peso de su popularidad actualmente se debe a su papel en Cónclave, cinta que le ha valido su tercera nominación a un Oscar tras El paciente inglés y La lista de Schindler. La pregunta parece inevitable: ¿siente cierto déjà vu al ver los preparativos para la elección del nuevo Papa?

“Bueno”, responde con una sonrisa, “veo las fotografías y, claro, es como si dijera: '¡He estado allí!'”. “Pero mi interés se centra en la investigación que hice para el personaje, las lecturas y, claro, el hecho de que hice una película sobre ello, que habla del proceso de elección de un Papa”, recalca. De todos modos reconoce que tiene “mucha curiosidad por saber a quién elegirán”. “Quizá si no hubiera hecho Cónclave, no me interesaría tanto”, suelta para después desvelar que “fui católico practicante durante mi juventud”.

Finalmente, cuestionado sobre cómo ha afectado a su carrera haber interpretado al maligno Lord Voldemort en Harry Potter y las reliquias de la Muerte, asegura que ha sido un papel positivo. “Se trató de una franquicia exitosa y me ha dado muchos beneficios”, arguye. “Por ejemplo, me ayuda mucho a conseguir papeles, porque la verdad es que es muy difícil hacer películas hoy en día, los productores quieren contratar actores que el público conozca, así que el hecho de haber sido Lord Voldemort me abre muchas puertas”, explica para terminar.