El Supremo de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma el cargo como presidenta

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta interina, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, ante la “ausencia forzosa” del mandatario Nicolás Maduro.

Así lo ha señalado la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión. El máximo tribunal del país ha exigido que Rodríguez, el consejo de defensa de la nación, el alto mando militar y el Parlamento, sean notificados “de inmediato” de esta decisión, sin precisar en cuánto tiempo debe celebrarse la ceremonia de juramentación.

El TSJ ha asegurado que toma la decisión tras el “secuestro” de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses y su posterior traslado a ese territorio, situación que calificó de “excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución” venezolana.

Este sábado, Rodríguez anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al TSJ el decreto de estado de conmoción exterior para que declarara su constitucionalidad y entre en vigor.

Con información de EFE.