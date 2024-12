Crisis en Corea del Sur tras la ley marcial: se intentó suicidar el ex ministro de Defensa y la policía registró la oficina del presidente

La policía surcoreana registró en las últimas horas la oficina del presidente Yoon Suk-yeol por la declaración de la ley marcial la semana pasada, una medida que sumió a la cuarta mayor economía de Asia en una crisis y causó alarma entre sus aliados.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que el registro de este miércoles formaba parte de un intento de las fuerzas policiales por determinar si las acciones de Yoon, apoyadas por otros altos cargos de su administración, constituían insurrección, un delito que no conlleva inmunidad presidencial y puede acarrear la pena de muerte.

Una unidad especial de investigación confirmó que había allanado la oficina presidencial y otros organismos. “El equipo especial de investigación ha llevado a cabo una redada en la oficina presidencial, la Agencia Nacional de Policía, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl y el Servicio de Seguridad de la Asamblea Nacional”, declaró la unidad en un mensaje enviado a la Agence France-Presse.

La noticia de la redada se produjo al tiempo que las autoridades informaban que el ex ministro de Defensa de Yoon Kim Yong-hyun había intentado suicidarse en el centro de detención de Seúl donde se encontraba desde el domingo.

Kim, que fue detenido formalmente a primera hora del miércoles después de que un tribunal aprobara una orden de arresto contra él por presunto papel clave en una rebelión y abuso de poder, se encontraba en estado estable, según declaró a los legisladores Shin Yong-hae, comisario general del Servicio Penitenciario de Corea.

Kim se convirtió en la primera persona detenida por el decreto de ley marcial del 3 de diciembre y ahora se enfrenta a cargos como “participar en tareas críticas durante una insurrección” y “abuso de autoridad para obstruir el ejercicio de los derechos”.

Un portavoz del Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a la AFP que la detención formal de Kim se había producido ante la preocupación de que pudieran destruirse pruebas.

Dos altos cargos de la policía también fueron detenidos en las primeras horas del miércoles, mientras se aceleraba la investigación sobre la agitación política provocada por la declaración de la ley marcial.

Al menos varios centenares de manifestantes se concentraron a última hora del martes ante la Asamblea Nacional, agitando palos luminosos y portando carteles en los que se leía: “Impeach Yoon Suk Yeol, the insurrection criminal”.

Los medios de comunicación locales informaron el martes de que los despachos de los legisladores del partido gobernante habían sido objeto de actos vandálicos, y una de las imágenes mostraba una puerta cubierta de lo que parecía ser ketchup, y huevos y harina esparcidos por el suelo.

Los manifestantes también enviaron flores de condolencia a las oficinas, normalmente reservadas a los funerales, para expresar su oposición al boicot, con carteles en los que se leía: “Cómplices de la insurrección”.

La policía local del distrito de Dobong, en Seúl, informó a la AFP de que se había encontrado un “arma” no especificada frente a la residencia del legislador del PPP Kim Jae-sub, quien ha solicitado seguridad adicional.

Yoon suspendió el gobierno civil hace una semana y envió fuerzas especiales y helicópteros al Parlamento, antes de que los legisladores le obligaran a anular el decreto en un país que se presume una democracia estable.

Kim se mostró arrepentido el martes, afirmando a través de sus abogados que “toda la responsabilidad de esta situación recae exclusivamente” sobre él. Pidió “profundas disculpas” al pueblo surcoreano y afirmó que sus subordinados “se limitaban a seguir mis órdenes y a cumplir las tareas que les habían sido asignadas”.

Previamente, el martes, el jefe del Mando de Guerra Especial del Ejército, Kwak Jong-geun, dijo a los diputados que Yoon le había ordenado impedir que un número suficiente de diputados se reunieran en el Parlamento para votar en contra del decreto de ley marcial.

“El presidente me llamó directamente a través de una línea discreta. Mencionó que aún no se había alcanzado el quórum y me ordenó que derribara rápidamente la puerta y sacara a la gente (legisladores) que había dentro”, dijo Kwak.

Los diputados aprobaron el martes una moción para nombrar un abogado especial que investigue el caso de la ley marcial.

El partido gobernante, de Yoon, ha anunciado que está elaborando una “hoja de ruta para la dimisión” que podría llevarle a dimitir en febrero o marzo, antes de la celebración de nuevas elecciones, mientras que la oposición planea organizar una votación de destitución todos los sábados.

Un día después de que se prohibiera a Yoon viajar al extranjero, las autoridades prohibieron a otros altos cargos salir del país, entre ellos Cho Ji-ho, comisario general de la Agencia Nacional de Policía coreana, según informó la policía a AFP.

Cho y Kim Bong-sik, jefe de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, fueron detenidos a primera hora del miércoles sin orden judicial, informó la agencia de noticias Yonhap. Pueden permanecer retenidos hasta 48 horas para ser interrogados antes de una detención formal.

Los ex ministros de Defensa e Interior y el comandante de la ley marcial, el general Park An-su, que junto con otros altos cargos fue interrogado por los legisladores el martes, ya tienen prohibido viajar.

Yoon sobrevivió por poco a un intento de destitución en el Parlamento el sábado, cuando decenas de miles de personas desafiaron las gélidas temperaturas para pedir su destitución. La moción fracasó después de que miembros del partido gobernante de Yoon, People Power (PPP), impidiendo la mayoría de dos tercios necesaria.

El PPP afirma que Yoon, de 63 años, ha aceptado ceder el poder al primer ministro y jefe del partido, lo que ha llevado a la oposición a acusarlo de “segundo golpe”.

Al parecer, un grupo de trabajo del partido estaba estudiando dos opciones para seguir adelante, entre ellas que Yoon dimitiera en febrero con unas elecciones en abril, o que renunciara en marzo con una votación en mayo.

Dado que la oposición cuenta con 192 escaños en el Parlamento, de 300, basta con que ocho miembros del PPP voten a favor de una nueva moción de destitución para que sea aprobada.

La semana pasada, dos legisladores del PPP -Ahn Cheol-soo y Kim Yea-ji- votaron a favor, y otros dos dijeron el martes que esta vez apoyarían la moción.