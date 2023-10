La espesa niebla que cubría la agonía de Gaza la mañana siguiente a la llegada de las tropas israelíes se disipó con la luz del sol, sólo para ser sustituida por el humo de cientos de bombas y, entre las explosiones, un nuevo sonido: el de las ametralladoras. El tableteo esporádico de armas automáticas procedente de la ciudad septentrional de Beit Hanún podía oírse desde una ladera a cinco kilómetros de distancia, al otro lado de la frontera, en Sderot, prueba audible de que las tropas israelíes que cruzaron a Gaza el viernes por la noche seguían allí el sábado. La toma del territorio de Gaza había comenzado.

No se trataba de una invasión total, al menos no todavía, pero tampoco era el tipo de incursión de entrada y salida que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) habían llevado a cabo las noches anteriores.

“Lo que me parece notable es que, por primera vez desde los ataques por sorpresa de Hamas del 7 de octubre, Israel se esfuerza por permanecer en algunas zonas de Gaza, sobre todo en el norte, posiblemente para localizar y destruir túneles o encontrar rehenes”, declaró Michael Horowitz, jefe de inteligencia de la consultora de riesgos Le Beck International.

La intensidad de la ofensiva militar creció, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dejó claro el sábado que seguiría subiendo. “Atacamos por encima del suelo y bajo tierra, atacamos a operativos terroristas de todos los rangos, en todas partes”, dijo Gallant en una declaración grabada en video. “Las instrucciones para las fuerzas son claras: la operación continuará hasta que haya un nueva orden”.

Ese “nuevo orden” significa para el Gobierno de Israel un mundo sin Hamas, el objetivo declarado de la Operación Espadas de Hierro. Pero también será un mundo sin miles de civiles palestinos, atrapados entre los escombros de Gaza.

La parte oriental de Beit Hanoun visible desde Sderot había dejado de parecerse a cualquier tipo de habitación humana. Los bloques de viviendas habían sido pulverizados, y el bombardeo se centró en el campo de refugiados de Jabalia, al suroeste de la ciudad, y en la ciudad de Gaza más allá.

Los obuses autopropulsados, enormes cañones sobre orugas excavadas en las tierras de cultivo del sur, disparaban cada uno o dos minutos. Desde el interior de Beit Hanún se oían ráfagas que parecían de tanques, y cada pocos minutos pasaba el rugido de un avión seguido de una nube de humo blanco en el horizonte.

El ejército israelí es muy consciente de que marcha hacia una trampa, de que sus líneas de avance estarán minadas y llenas de emboscadas y de que los combatientes de Hamas con misiles antitanque Kornet de fabricación rusa estarán esperando entre los escombros. Pero el plan de las IDF es destruir primero la trampa, convertir los callejones en bulevares llanos mediante un bombardeo incesante.

Desde que dio instrucciones para que los palestinos de Beit Hanún y el resto del norte de Gaza se desplazaran hacia el sur, se dijo que quienquiera que se quede eligió ser un escudo humano para Hamas, no importa si es demasiado viejo o está demasiado enfermo para desplazarse, o que hasta ahora el sur haya sido tan mortífero como el norte.

El primer día del asalto terrestre no mostró definitivamente cómo intentará Israel alcanzar su objetivo declarado de destruir militar y políticamente a Hamas, pero proporcionó pistas.

Amos Yadlin, ex jefe de Aman, la dirección de inteligencia de las FDI, dijo que la incursión del viernes por la noche pretendía en parte demostrar que Israel no frenaría sus planes militares mientras Hamas liberaba a sus más de 220 rehenes a un ritmo de dos por semana.

“Si haces cuentas, eso llevaría dos años e Israel no lo acepta”, dijo Yadlin. “Esto es para decirle a [Yahya] Sinwar [el jefe de Hamás dentro de Gaza] que no vas a detener la [ofensiva terrestre] y que vas a pagar aún más si no llegas a un acuerdo serio y sustancial”.

Yadlin afirmó que la incursión terrestre era sólo el principio de meses de “conflicto de baja intensidad”, persiguiendo a Hamas a través de los profundos túneles que tiene bajo tierra.

Avi Melamed, otro ex funcionario de los servicios de inteligencia israelíes, coincidió en que la incursión no era necesariamente el preludio de una ofensiva total, sino la primera de muchas operaciones limitadas que irían escalando paulatinamente.

“No se trata de una carga a toda máquina de todo el ejército desde todas las direcciones”, dijo Melamed. “Se trata más bien de un enfoque modular, que va desgastando a Hamás hacia su centro”.

Yadlin dijo que el éxito de la ofensiva dependería del tiempo de que dispusiera Israel. Si dispusiera de cinco semanas, Hamas se vería gravemente mermada, pero resistiría en Gaza y en los próximos años sería objeto de ataques israelíes regulares para impedir que reconstruyera su capacidad militar.

Si las IDF dispusieran de cinco meses, predijo Yadlin, podrían librar a Gaza de Hamas por completo.

Israel tiene que hacer lo que sea necesario para evitar que algo como el ataque del 7 de octubre vuelva a ocurrir, dijo, incluyendo redibujar el mapa de Oriente Medio.

“Nunca volveremos a las líneas de 1967, porque éstas demostraron ser improtegibles”, afirmó. “Si queremos que vuelvan los kibbutzim y las ciudades del Negev occidental, necesitamos una zona tampón. Necesitamos que nuestro enemigo entienda que esa agresión le costará también en territorio”.

El tiempo de que dispongan las fuerzas israelíes para lograr sus objetivos dependerá del clima internacional y, en particular, de la tolerancia de Estados Unidos ante el precio en vidas civiles de la ofensiva israelí. El sábado se anunció que el general de tres estrellas del Cuerpo de Marines estadounidense James Glynn, enviado para sentarse junto a los comandantes israelíes en la sala de guerra de las IDF, había abandonado el país.

“No se equivoquen: lo que está ocurriendo, ha ocurrido o va a ocurrir en Gaza es una decisión puramente israelí”, declaró el general Eric Smith, comandante de los Marines, al anunciar su marcha. “[Glynn] Ha terminado su misión, ahora está de vuelta y ha aportado su experiencia para que sea tomada [o] no”.

Estados Unidos había instado a la moderación, a que Israel se contuviera en una ofensiva terrestre, y las declaraciones de Smith sugerían que se había hecho caso omiso de ese consejo, y que lo que se desarrolle ahora ya no es responsabilidad de Washington.

Sin embargo, para cuando las tropas israelíes habían entrado en Beit Hanún puede que ya fuera demasiado tarde para eso.