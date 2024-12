Todo lo que se sabe hasta ahora de la caída del régimen sirio

Las fuerzas rebeldes sirias, dirigidas por el grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), han entrado en la capital, Damasco, culminando un impresionante avance por todo el país. En un día extraordinario para Siria, se informa de que el presidente Bashar al Asad ha huido y está en paradero desconocido.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora:

— Las fuerzas rebeldes dicen que han capturado Damasco. Dicen que la ciudad está “libre” del “tirano” presidente Bashar al Asad y que el gobierno de 50 años de la familia Asad ha terminado. “Tras 50 años de opresión bajo el régimen del partido Baaz y 13 años de crímenes, tiranía y desplazamientos (forzados)... anunciamos hoy, 8/12/2024, el fin de este oscuro periodo y el comienzo de una nueva era para Siria”, han afirmado en un comunicado. Un vídeo que circula por Internet muestra a las fuerzas del ejército sirio quitándose los uniformes en las calles de la capital. Los insurgentes anunciaron que han comenzado a liberar a los detenidos de la prisión de Sednaya, un conocido centro de detención cercano a Damasco. Se han oído disparos en toda la capital.

— Desde Moscú, el Ministerio de Exteriores ruso ha confirmado que Al Asad ha abandonado el país tras negociar con los rebeldes. En un comunicado citado por la Agencia EFE, Rusia no ha revelado dónde se encuentra el mandatario.

— El primer ministro sirio, Mohammed Ghazi Jalali, ha declarado en un vídeo que el gobierno está dispuesto a “tender la mano” a la oposición y ceder sus funciones a un gobierno de transición. Un vídeo muestra a Jalili abandonando su casa rodeado de un grupo de rebeldes.

— Al amanecer en Damasco ha habido escenas de celebración. Las imágenes de televisión muestran a grupos rebeldes con uniforme disparando ráfagas de balas al cielo como gesto de celebración. Cánticos de “Alá Akbar” y júbilo horas después de que los rebeldes islamistas reclamaran el control de la ciudad. En las calles, la gente se ha subido a los tanques para y se ha reunido para celebrarlo.

— Las fuerzas de defensa civil sirias, los Cascos Blancos, han hecho público un comunicado. “El sol de la libertad sale sobre los sirios... el momento que se ha esperado durante años... incluso décadas.... Siria, la patria, está escribiendo hoy la historia”, ha afirmado el grupo en una declaración en vídeo publicada en X.

— El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha declarado que Bashar al Asad ha abandonado Siria. El jefe del Observatorio, Rami Abdel Rahman, ha afirmado que “Asad abandonó Siria a través del aeropuerto internacional de Damasco antes de que las fuerzas de seguridad del ejército abandonaran” las instalaciones. Reuters cita a dos altos cargos sirios que afirman que el presidente ha abandonado Damasco. La televisión estatal de Irán, principal apoyo de Asad en los años de guerra en Siria, informa de que Asad ha abandonado la capital. Cita a la cadena de noticias qatarí Al Jazeera para la información y no ha dado más detalles. Hace días que no se le ve en público.

— Si se confirma la caída de Damasco, el Gobierno sólo mantendría el control de dos de las 14 capitales de provincia: Latakia y Tartus.

— El comandante rebelde sirio Hassan Abdul-Ghani ha declarado a primera hora del domingo que las fuerzas insurgentes habían “liberado totalmente” la ciudad de Homs, en el centro de Siria. Ha habido, según las primeras informaciones, celebraciones en la ciudad. También se han retirado imágenes del presidente Bashar al Asad. Una estatua de Hafez al Asad, padre de Bashar al Asad, también ha sido derribada por una gran multitud de personas. Las fuerzas gubernamentales ya se habían retirado de Homs con antelación.

— La pérdida de Homs es un duro golpe para Asad. Se encuentra en una importante intersección entre Damasco, la capital, y las provincias costeras sirias de Latakia y Tartus, base de apoyo del líder sirio y sede de una base naval estratégica rusa. En Tartus también han aparecido vídeos de manifestantes derribando una estatua de Bashar al Asad.

— “El presidente Biden y su equipo están siguiendo de cerca los extraordinarios acontecimientos en Siria y se mantienen en contacto permanente con los socios regionales”, ha afirmado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Savett, en un comunicado en las redes sociales.

— Por su parte, Donald Trump ha dicho que Estados Unidos debería evitar implicarse militarmente en Siria, según Associated Press. Los primeros comentarios extensos del presidente electo sobre el dramático empuje rebelde llegaron el sábado a través de sus redes sociales. “ESTA NO ES NUESTRA LUCHA”, escribió. Este domingo ha afirmado que la caída de Asad es reponsabilidad del gobierno ruso de Vladímir Putin, a quien, ha asegurado Trump, “ya no le interesa proteger” Siria.

— El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió el sábado conversaciones urgentes en Ginebra para garantizar una “transición política ordenada”. En declaraciones a los periodistas en el Foro anual de Doha, en Qatar, dijo que la situación en Siria estaba cambiando por momentos. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, cuyo país es el principal respaldo internacional de Asad, dijo sentir “lástima por el pueblo sirio.”