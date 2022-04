Tiroteo en una estación de subte de Nueva York: reportan al menos 16 heridos

El tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York ha dejado al menos 16 heridos, ocho de ellos alcanzados por balas, según los últimos datos facilitados por las autoridades.

Tiroteo en una estación de metro de Nueva York: reportan al menos 13 heridos

En plena hora punta, un hombre vestido con un chaleco naranja y una máscara de gas supuestamente abrió fuego a bordo de un vagón, presuntamente tras detonar una bomba de humo, según han dicho testigos a medios locales.

Las autoridades siguen buscando por ahora al sospechoso, que se dio a la fuga, y están inspeccionando estaciones y trenes en toda la ciudad, además de haber puesto en marcha un importante dispositivo policial alrededor de la estación de la calle 36 de Brooklyn, donde se detuvo el tren.

Un testigo, Yav Montano, dijo a CNN que el tiroteo, que inicialmente “sonaba como fuegos artificiales”, se originó en el vagón en el que viajaba esta mañana junto a otras 40 o 50 personas.

En las redes sociales, algunas grabaciones muestran a personas heridas y cubiertas de sangre siendo atendidas en el andén de la calle 36 y el interior de un vagón, mientras que otras revelan momentos de caos presuntamente tras el ataque, con los pasajeros moviéndose entre humo.

En la zona de alrededor, ubicada en el barrio de Sunset Park (Brooklyn), las calles se cortaron al tráfico, las escuelas cercanas fueron confinadas y están concentradas numerosas ambulancias y unidades policiales, incluidos camiones de la brigada especializada en bombas.

No obstante, la Policía indicó que no han detectado artefactos explosivos, pese a los primeros rumores sobre dispositivos no detonados.

Los primeros testimonios indican que el presunto atacante llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción, similar al que llevan los trabajadores del Metro. Por el momento no hay detenidos.

“La puerta de mi metro se abrió en medio de la calamidad. Había humo y sangre y gente gritando”, dijo el testigo Sam Carcamo a la emisora de radio 1010 WINS, diciendo que vio una gigantesca columna de humo saliendo del tren N una vez que la puerta se abrió.

Los disparos fueron realizados alrededor de las 8.30 (hora local, 13.30 GMT), un momento de alta afluencia en el transporte público.

Una pasajera dijo al New York Post que perdió la cuenta de los disparos que escuchó. “Hubo muchos. Ni siquiera sé cuántos”, relató la mujer, identificada como Clair.

La estación une las líneas D, N y R. El servicio de trenes quedó interrumpido. Las escuelas locales, incluida la Sunset Park High School al otro lado de la calle de la estación, fueron cerradas.

🔴#ALMOMENTO | Más de seis personas resultaron heridas por arma de fuego en un tiroteo dentro de una estación de metro en Sunset Park, Brooklyn de #NuevaYork. pic.twitter.com/PamxT8j16F — TNoticias México (@TNoticiasMexic1) 12 de abril de 2022

Los tiroteos masivos se producen con relativa frecuencia en Estados Unidos, donde las armas de fuego causan unas 40.000 muertes al año, incluidos los suicidios, según describe el sitio Gun Violence Archive.

Este incidente tuvo lugar un día después de que el presidente norteamericano, Joe Biden, anunciara nuevas medidas para el control de armas, aumentando, especialmente, las restricciones a las llamadas “armas fantasma”, que son difíciles de rastrear pues hasta se pueden ensamblar en casa.

Las laxas leyes sobre armas y el derecho a portarlas garantizado en la Constitución obstaculizan reiteradamente los intentos de reducir la cantidad de armas en circulación pese a que la mayoría de los estadounidenses dice estar a favor de imponer mayores controles, recordó AFP.

Las tres cuartas parte de los homicidios en Estados Unidos son cometidos con armas y sigue en alza la cantidad de pistolas revólveres y otro tipos de armas a la venta

