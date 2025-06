Trump se va de la cumbre del G7 en plena escalada militar de Israel en Irán y carga contra Macron: “Emmanuel siempre se equivoca”

Donald Trump precipitó su marcha de la cumbre del G7 este lunes por la noche. El presidente de EEUU se marchó de la reunión al cabo de la primera jornada y se salta la del martes por, según dijo, atender asuntos urgentes derivados de la situación en Oriente Próximo.

“El presidente Trump regresará a Washington esta noche para poder ocuparse de muchos asuntos importantes”, anunciaba Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca: “El presidente tuvo un gran día en el G7, firmó un importante acuerdo comercial con el primer ministro británico, Keir Starmer. Se lograron muchos avances, pero debido a lo que está sucediendo en Oriente Próximo, el presidente Trump se marcha esta noche después de cenar con los jefes de Estado”.

El anuncio llegó después de que se resistiera a firmar una declaración de los demás líderes en la que se pedía la desescalada del conflicto entre Israel e Irán. Trump tenía prevista una reunión bilateral con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; y otra con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Donald Trump aprovechó la oportunidad para cargar contra el presidente francés: “El presidente Emmanuel Macron, en su afán por llamar la atención, dijo por error que abandoné la cumbre del G7, en Canadá, para regresar a Washington DC a trabajar en un 'alto el fuego' entre Israel e Irán. ¡No es cierto! Él no tiene ni idea de por qué me dirijo ahora a Washington, pero desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más importante que eso. Ya sea a propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¡Permanezcan atentos!”

Lo que había dicho Macron a los periodistas es que Trump había explicado “hace unos momentos” que las conversaciones estaban en curso. “Si Estados Unidos consigue un alto el fuego, sería algo muy positivo”, afirmó, y señaló que había propuestas estadounidenses para un alto el fuego.

Así, según dijo Trump en el avión de regreso a EEUU, explicó que no busca “un alto el fuego”, sino “algo mejor que un alto el fuego. No dije que buscara un alto el fuego. Eso lo dijo Emmanuel, un tipo agradable, pero que no suele acertar”.

Cuando se le preguntó qué buscaba concretamente, respondió: “Un final, un final real, no un alto el fuego, un final real”. A continuación, dijo que buscaba como una “rendición total” por parte de Irán, país al que advirtió de que no atacara objetivos estadounidenses: “Responderemos con tanta dureza que nos quitaremos los guantes. Creo que saben que no deben tocar a nuestras tropas”.

Trump también dijo que estaba considerando enviar al vicepresidente, JD Vance, y al negociador Steve Witkoff para reunirse con una delegación iraní, pero que “depende de lo que pase” a su regreso. A continuación, añadió: “No estoy muy dispuesto a negociar con Irán”.

El presidente dijo que estaría en el Consejo de crisis este martes por la mañana: “Regresé sólo para estar un poco más informado, y no tener que usar tanto el teléfono. No creo en los teléfonos, porque gente como ustedes los escucha. Estar en el lugar de los hechos es mucho mejor, y ya hicimos todo lo que tenía que hacer en el G7”.

Al final, la declaración suscrita por los 7 países –EEUU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia– reafirma el apoyo occidental a Israel, a pesar del genocidio que está cometiendo en Gaza y de sus bombardeos sobre instalaciones civiles en Teherán, como la sede de la televisión, y se opone al programa nuclear iraní: “Afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse. Reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel. También afirmamos la importancia de la protección de los civiles. Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en la región. Hemos dejado claro en todo momento que Irán no puede tener nunca un arma nuclear. Instamos a que la resolución de la crisis iraní conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Oriente Medio, incluido un alto el fuego en Gaza. Permaneceremos atentos a las implicaciones para los mercados energéticos internacionales, y estaremos preparados para coordinarnos, también con otros socios afines, a fin de salvaguardar la estabilidad del mercado”.

Trump: “Irán no puede tener armas nucleares”

“Irán debería haber firmado el acuerdo que les dije que firmaran”, ha publicado Donald Trump en Truth Social: “Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas. Irán no puede tener armas nucleares. ¡Lo he dicho una y otra vez!”. Y advirtió: “¡Todo el mundo debería evacuar Teherán inmediatamente!”

Antes de marcharse de la reunión en el campo de golf Kananaskis Country, en Alberta (Canadá) el presidente dijo unas palabras ante las preguntas de los medios. “Tengo que volver, probablemente estáis viendo lo mismo que yo, y tengo que volver lo antes posible. Ojalá pudiera quedarme hasta mañana, pero ellos lo entienden”.

Cuando se le preguntó por la hipótesis de que Estados Unidos participara militarmente en el conflicto, Trump respondió: “No quiero hablar de eso”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se dirigió a la Sala de Crisis –Situation Room– de la Casa Blanca para reunirse con Trump y su equipo de seguridad nacional a su llegada de Canadá en medio de las tensiones en Oriente Medio.

Esto se produce después de que Estados Unidos haya recolocado buques de guerra y aviones militares en la región. Hegseth no dio detalles sobre el motivo de la reunión, informa Associated Press, pero dijo el lunes por la noche en Fox News que los movimientos tenían como objetivo “garantizar la seguridad de nuestro pueblo”.

El portavoz principal de Hegseth, Sean Parnell, tuiteó que “las fuerzas estadounidenses mantienen su postura defensiva”, si bien Estados Unidos ha ayudado a Israel a derribar misiles iraníes.