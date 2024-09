Trump se declara ganador del debate y ataca a Taylor Swift por apoyar a Harris: “Lo pagará”

Donald Trump ha afirmado que ganó “por mucho” el debate presidencial contra Kamala Harris y que Taylor Swift “pagará las consecuencias” por apoyar a la candidata demócrata en las elecciones presidenciales del próximo noviembre. También atacó a la cadena que organizó el cara a cara, ABC News, en particular por el rol de los periodistas que desmintieron sus afirmaciones falsas.

Trump dio una entrevista al programa matutino Fox and Friends, en la que ha afirmado que el de este martes fue su “mejor” debate, según declaraciones recogidas por The Guardian. Asegura contar con encuestas que dicen que ganó el cara a cara “por 80-20, 90”, pero no especificó de qué encuestas habla. “Y creo que eso es cierto”, remarcó. En respuesta al anuncio de Swift sobre su apoyo a la actual vicepresidenta, sostuvo: “Es una persona muy liberal, siempre parece apoyar a los demócratas y probablemente pagará las consecuencias por ello en el mercado”.

Expertos, analistas y las primeras encuestas publicadas por los medios de comunicación se inclinaron por Harris como ganadora del debate. Una encuesta rápida elaborada por CNN entre estadounidenses registrados para votar que vieron el cara a cara presidencial concluye que la vicepresidenta superó al expresidente con creces –un 63% de los 605 encuestados por mensaje de texto en todo el país consideró que Harris fue la mejor–

Durante la entrevista en la cadena conservadora, el candidato republicano ha arremetido contra ABC News. En particular, expresó su frustración por el hecho de que los moderadores refutaran sus mentiras. “No dejaban de corregirme”, aseguró, afirmando que Harris dijo “mentiras descaradas” y no fue corregida. “Muchas cosas que dije fueron desacreditadas, totalmente desacreditadas. Pero ella podía decir lo que quisiera. Mis cosas eran correctas, pero te corregían”. En una de sus diatribas habituales, dijo sin pruebas que el debate estuvo “totalmente amañado”.

Trump pidió que la cadena ABC pierda su licencia de emisión tras la forma en que moderó el debate televisivo de anoche. “Deberían retirarles la licencia por la forma en que lo hicieron. Creo que perdieron mucha credibilidad”, consideró. “Son los más deshonestos, el medio más deshonesto, y eso es decir mucho, porque todos son esencialmente muy deshonestos”.

Ambos candidatos se enfrentaron este martes en Filadelfia en un agitado debate donde el republicano se mostró exasperado en múltiples ocasiones. Podría ser el único cara a cara entre ambos a menos de dos meses de las elecciones del 5 de noviembre, que decidirán si los demócratas consiguen alargar su proyecto político o si el país se enfrentará a un segundo mandato de Trump.

El magnate neoyorquino explotó en diatribas plagadas de falsedades sobre migración, las elecciones de 2020 o el aborto, mientras que Harris se mantuvo en calma, respondió con expresivos gestos faciales a las palabras de su contrincante y consiguió evadir preguntas sobre sus puntos débiles frente a los votantes.

Trump estalló en un monólogo donde se hizo eco de una información falsa sobre migrantes haitianos “causando caos” en una ciudad de Ohio y secuestrando mascotas para comérselas: “Se están comiendo los perros, se están comiendo los gatos y las mascotas”, dijo provocando la risa de su rival.

Las encuestas dibujan unas estrechas elecciones en noviembre, con Harris superando a Trump por solo 2,7 puntos porcentuales en el voto a nivel nacional, según el agregador de encuestas FiveThirtyEight.