Trump designa al movimiento antifascista como organización terrorista, a pesar de que ni siquiera es una organización

Donald Trump firmó este lunes una orden que designa a un movimiento descentralizado conocido como Antifa como organización terrorista nacional, aunque aún no está claro si realmente puede hacerlo.

El presidente de Estados Unidos anunció en redes sociales la semana pasada, durante una visita de Estado al Reino Unido, que haría dicha designación. Calificó a Antifa de “DESASTRE ENFERMO, PELIGROSO Y RADICAL DE IZQUIERDA” y afirmó que “recomendará encarecidamente” que se investigue a quienes la financian.

La Casa Blanca publicó la orden ejecutiva de Trump poco después de su viaje a Nueva York, donde se dirigió a la reunión anual de la Asamblea General de la ONU el martes.

Antifa no es más que una abreviatura de “antifascistas”, y no es una organización en particular, sino un término general para grupos militantes que se enfrentan o resisten a neonazis y supremacistas blancos

Decenas de grupos, incluyendo organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, están incluidos en esa lista. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades de esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

Pero no existe un equivalente nacional a esa lista, en parte debido a las amplias protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución de la que gozan las organizaciones que operan en Estados Unidos.

Y a pesar de los llamamientos periódicos, particularmente después de los tiroteos masivos perpetrados por supremacistas blancos, para establecer una ley contra el terrorismo doméstico, actualmente no existe un estatuto único.

La orden ejecutiva no especificó cómo Trump designaría a Antifa como organización terrorista doméstica.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2018, la literatura del movimiento Antifa anima a sus seguidores a realizar actividades de protesta legales, así como actos más confrontativos, informa Associated Press.

Personas asociadas con Antifa estuvieron presentes en importantes manifestaciones y contramanifestaciones en los últimos años, incluyendo la movilización contra una marcha supremacista blanca en Charlottesville, Virginia, en agosto de 2017. También estuvieron presentes durante enfrentamientos con grupos de extrema derecha en Portland, Oregón.

¿Por qué Trump etiquetó a Antifa como terroristas domésticos? Dice que es un grupo muy malo y “enfermo”. La orden ejecutiva establece que Antifa “utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional” para lograr su objetivo de derrocar al gobierno de Estados Unidos. La orden insta a los departamentos y agencias gubernamentales pertinentes a ejercer toda su autoridad para investigar y desmantelar cualquier operación ilegal, incluyendo acciones terroristas llevadas a cabo por Antifa o cualquiera que afirme actuar en su nombre.