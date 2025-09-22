El Tesoro de EEUU salió a apoyar a Milei, pero Werthein desmintió negociaciones por un préstamo de US$ 30.000 millones

El Canciller Gerardo Werthein, desmintió que la Argentina esté en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos por un préstamo por US$ 30.000 millones y señaló que la reunión entre el presidente, Javier Milei, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, será por temas de “relación bilateral”.

“Eso es falso. No han comenzado negociaciones con en el Tesoro y si las hubiera se hacen bajo ciertos parámetros y nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, aclaró el jefe de la diplomacia argentina.

De esta manera, el Canciller dejó sin efecto la versión que circuló durante todo el fin de semana acerca de una negociación entre la Argentina y Estados Unidos para que el país garantice los pagos de deuda de 2026.

Werthein precisó que durante la conversación con Trump se hablará de la relación bilateral“ y dijo, en diálogo con Radio Mitre, que a raíz de este encuentro hubo ”muchas especulaciones“.

El apoyo de Scott Bessent

Al respecto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó vía redes sociales el apoyo del país del Norte a la Argentina y que la administración Trump “está dispuesto a hacer lo que sea necesario” para ayudar al Gobierno de Javier Milei.

“Argentina es un aliado de Estados Unidos de importancia sistémica en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

Según Bessent, “estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina será grande”, sostuvo.

Para el funcionario estadounidense, el Gobierno de Donald Trump “sigue confiando en el Presidente Milei. El apoyo de la disciplina fiscal y las reformas favorables al crecimiento son necesarios para romper la larga historia de declive de Argentina”, remarcó, al tiempo que recordó comentarios que hizo en abril pasado y confirmó que se reunirá con la comitiva argentina este martes.

“El Secretario Bessent afirmó el pleno apoyo de los Estados Unidos a las audaces reformas económicas del Presidente Milei y lo elogió por la temprana medida de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco con los Estados Unidos. El Secretario también felicitó al Presidente por las recientes y exitosas negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfatizó la confianza de Estados Unidos en el Presidente Milei para continuar avanzando en el impulso económico positivo de Argentina”, sostuvo el funcionario republicano en abril pasado.

Acto seguido, Javier Milei recogió el guante y agradeció a Bessent “por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY”, posteó el presidente en la red social X.

Milei se reúne con Georgieva y busca un préstamo de Trump

El presidente Javier Milei tenía previsto volar este domingo, en medio de la crisis, a Estados Unidos donde busca reunirse con su par estadounidense Donald Trump y llevar adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global, pero el viaje fue reprogramado a último momento.

La idea original del Gobierno era que Milei llegara este lunes a la mañana a Nueva York para concretar una reunión con el economista argentino doctorado en Hardvard, Alberto Ades, y más tarde, con Georgieva, junto al canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Sin embargo, el viaje fue reprogramado para el último tramo de este lunes. El vuelo ahora está previsto que salga entre las 18 y las 21, por lo que el encuentro con Georgieva se dará el martes, día en que Milei tiene programado también asistir a la intervención del presidente Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU, cerca de las 10.45hs. Dos horas después, se daría un encuentro bilateral con el mandatario norteamericano y, esa misma noche, participará en una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.

Entonces, el mandatario utilizará la mañana de este lunes para encabezar una reunión de Gabinete y de la mesa política en la Casa Rosada, antes de partir hacia un nuevo viaje a EEUU.

En busca de más apoyo y plata

La Argentina iniciará durante el viaje del Presidente y su comitiva a EEUU negociaciones formales y presenciales para obtener un respaldo especial del gobierno de Donald Trump, que despeje las dudas de los agentes financieros respecto de abultados vencimientos de deuda del año próximo por unos US$ 8.500 millones.

Incluso, trascendió en el mercado financiero que ya comenzaron también contactos con inversores privados de Wall Street que estarían dispuestos a prestar plata adicional, aunque bajo ciertas condiciones.

El hecho de que el riesgo país se haya disparado en los últimos días a la zona de los 1.500 puntos, en especial tras el triunfo del peronismo kirchnerista en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre último, complicó por demás el escenario político y económico.

Es que el establishment financiero teme que los avances de la oposición dinamiten la posibilidad de que el gobierno de Milei avance a partir de diciembre próximo con las reformas laboral, tributaria y previsional, destinadas a reducir los obstáculos para el crecimiento que tiene la Argentina, según analistas locales.

Milei y Caputo iban a partir este domingo hacia Nueva York, pero postergaron el viaje para la noche de este lunes, con el fin de que el gobierno de Estados Unidos pueda tener mayores opciones para que se concrete el gran objetivo del gobierno argentino de este viaje, que es la bilateral con Trump.

Esa reunión entre los presidentes de la Argentina y los Estados Unidos se concretaría el martes por la mañana, tras la exposición de Milei ante la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, confiaron fuentes cercanas a la delegación que acompañará al mandatario a Nueva York.

Tras su presencia en la ONU y la reunión con Trump, Milei y Caputo prevén reunirse con Georgieva y la directiva del FMI el martes por la tarde. También se verán las caras con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien tiene la llave operativa de la línea de financiamiento que se podría abrir para la Argentina.

Para ello, Estados Unidos habilitaría el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro norteamericano.

Milei y Caputo creen que de esa forma se terminarían las presiones cambiarias que llevaron la cotización del dólar a la zona de los $1.500, mientras el riesgo país se disparó a los 1.500 puntos.

La semana pasada, el dólar minorista llegó a venderse a $1.515 en bancos privados, y el Banco Central debió poner sobre la mesa unos US$ 1.100 millones entre miércoles y viernes para evitar que la divisa suba aún más.

Milei ratificó en las últimas horas que hay “múltiples negociaciones” con Estados Unidos y prometió avanzar en todas las líneas para “mejorarle la vida a los argentinos”.

“Estamos trabajando para cerrar los pagos de deuda que tiene la Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en lo que es enero y 4.500 millones en julio”, precisó el jefe de Estado.