Tras la reunión de Milei con Trump, el Banco Mundial anunció que acelerará la entrega de préstamos a la Argentina

El Banco Mundial anunció este martes que intensificará el respaldo hacia la Argentina en la entrega de préstamos por un total de US$4.000 millones “en los próximos meses” como “apoyo a la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”, luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

Así lo comunicó el organismo que preside Ajay Banga y que detalló que combinará financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado.

El paquete de ayuda económica estará centrado en lo que el Banco Mundial calificó como “los principales motores de la competitividad”: desbloqueo de la minería y los minerales críticos; el impulso del turismo como fuente de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

El aceleramiento en el apoyo hacia el país proviene del acuerdo que el Banco Mundial formalizó junto con el Gobierno a mediados de abril por un total de US$12.000 millones.

“Refleja una sólida confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo”, señaló el comunicado del organismo.

El anuncio del Banco Mundial surge luego de la reunión que Milei mantuvo con Trump en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó de inmediato: “Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!”.

Con información de la agencia NA