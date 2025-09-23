Francia reconoce al Estado de Palestina en una sesión histórica en la ONU contra el genocidio israelí

“Ha llegado el momento de liberar a los 48 rehenes detenidos, de detener la guerra, las masacres y el desplazamiento de la población. La urgencia está en todas partes, ha llegado el momento de la paz”. Así ha arrancado el presidente francés, Emmanuel Macron, su intervención en el plenario de la Asamblea de Naciones Unidas en la apertura de la Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre los dos Estados celebrada en el plenario de Naciones Unidas.

Macron ha afirmado que el 7 de octubre de 2023 Israel sufrió “el peor atentado de su historia, es una herida aún abierta. Lo condenamos sin ningún matiz, nada puede justificar el recurso al terrorismo”.

“Queremos que la promesa del Estado palestino se convierta en una realidad”, ha dicho Macron: “Nada justifica la continuación de la guerra en Gaza, hay que ponerlo fin ya para salvar vidas, las vidas de los rehenes israelíes, de los civiles palestinos, salvar todas las vidas, y tenemos el deber de todos de proteger a unos y a otros”.

Según Macron, “israelíes y palestinos viven en soledad, ha llegado el momento, aún puede llegar lo peor: la expulsión de los gazatíes, la anexión de Cisjordania o los hechos consumados que van a cambiar la situación de forma irreversible. Por todo esto, hoy aquí mismo debemos abrir esta senda de paz, recae sobre nosotros una responsabilidad histórica”.

“Ha llegado el momento”, ha proseguido: “Por esto, fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Medio, declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina. Es la única solución que va a permitir la paz para Israel. Este reconocimiento abre la senda para la paz y la seguridad”.

El anuncio de Macron llega al día siguiente que Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá, y un año y medio después que España, Irlanda y Noruega. Macron también anunció que Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y San Marino se sumarán al reconocimiento de Palestina. Así, el número de países que reconocen el Estado palestino suma 157, del total de 193 estados miembros de la ONU. No obstante, países importantes como Estados Unidos, Alemania, Japón o Países Bajos siguen sin hacerlo.

Macron también ha anunciado que va a fijar el nivel de cooperación con Israel en función de su compromiso con la paz y el fin de la guerra: “Espero también que nuestros socios árabes y musulmanes también reconozcan al Estado de Israel, en un doble reconocimiento en beneficio de la paz”.

Mohammed bin Salman, príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, copresidente de la sesión de este lunes de la conferencia con Macron, ha agradecido el reconocimiento francés y ha emplazado al resto de países que faltan a hacerlo.

Un reconocimiento que llega sin la presencia del presidente palestino, Mahmud Abbas, por la negativa de EEUU a darle el visado. “Quiero reconocer la labor de la delegación palestina y manifestar una vez más mi decepción por el hecho de que se le haya negado la oportunidad de estar plenamente representada”, ha dicho el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, al inicio de su discurso: “Nada puede justificar los horribles atentados terroristas del 7 de octubre perpetrados por Hamás ni la toma de rehenes, ambos actos que he condenado reiteradamente. Exijo una vez más un alto el fuego inmediato y permanente; la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes; y un acceso humanitario inmediato, pleno, seguro, incondicional y sin trabas. Y nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino ni ninguna forma de limpieza étnica. La destrucción sistemática de Gaza. La hambruna de la población. La matanza de decenas de miles de civiles, la mayoría mujeres y niños, y de cientos de nuestros propios trabajadores humanitarios. Nada puede excusar los acontecimientos en Cisjordania que suponen una amenaza existencial para la solución de dos Estados. La expansión implacable de los asentamientos. La creciente amenaza de anexión. La intensificación de la violencia de los colonos. Todo esto debe cesar. La situación es moral, jurídica y políticamente intolerable. Debemos renovar nuestro compromiso con la solución de dos Estados antes de que sea demasiado tarde. Una solución en la que dos Estados independientes, contiguos, democráticos, viables y soberanos se reconozcan mutuamente y se integren plenamente en la comunidad internacional”.