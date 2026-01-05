Delcy Rodríguez jura “con dolor y con honor” como primera presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez ha jurado su cargo como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela este lunes unos minutos después de las 15.00 horas en Caracas (las 20.00 horas en España) tras la agresión militar lanzada por el gobierno de Estados Unidos que supuso el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado sábado.

Rodríguez ha jurado, con la mano izquierda sobre la Constitución de la República venezolana y la mano derecha levantada y ante el presidente de la Asamblea Nacional, su hermano Jorge Rodríguez, “como vicepresidenta ejecutiva” de Nicolás Maduro Moros. La primera presidenta de Venezuela ha declarado que jura “con dolor” por la situación del hasta el sábado presidente venezolano a quien ha descrito como rehén, junto a su esposa Cilia Flores, de Estados Unidos.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, ha señalado la nueva presidenta en un acto retransmitido por la televisión estatal de Venezuela VTV.

Delcy Rodríguez también ha jurado su cargo por Hugo Chávez, Jorge Antonio Rodríguez y “por los niños de Venezuela” para garantizarles su futuro. “No voy a dar descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, para ver a Venezuela en el destino que le corresponde” como “una nación libre, soberana e independiente”, ha declarado ante un ejemplar de la Constitución.

La nueva presidenta ha terminado su juramento, que ha sido supervisado directamente por Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Maduro, asegurando que garantizará un gobierno “que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”. Ha pedido además a toda la nación que jure “como un solo país” en “estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

Esta tarde, durante la apertura de la Asamblea Nacional venezolana, Maduro Guerra, que es diputado por el PSUV, ha dado su “apoyo incondicional” a la presidencia de Delcy Rodríguez, donde defendido que su padre y su madrastra, Cilia Flores, han sido “secuestrados” por EEUU.

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”, ha afirmado,

Durante su larga intervención, Maduro Guerra ha destacado que su nombre también aparece en “la misma acusación con la que fueron secuestrados”: “Mi familia está siendo perseguida”. “Su delito es ser revolucionarios venezolanos que no entregaron al país ni se venderán. La verdad triunfará”, ha dicho el diputado que también ha adelantado que “volverán y nuestros ojos lo verán” y “será un momento histórico”.

“La mentira es el arma histórica del imperialismo, pero esta vez se encontraron con el pueblo bolivariano que no es amnésico”, ha dicho.

Delcy Eloína Rodríguez arranca su mandato, que tiene una duración de hasta seis años (hasta 2032), bajo la amenaza explícita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que este domingo evidenció la posibilidad de nuevos ataques sobre el territorio venezolano si no ofrece la “colaboración” deseada por el magnate neoyorquino o no cede el petróleo venezolano.

Esta mañana durante su primer consejo de ministros como presidenta encargada, Rodríguez creó una comisión para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante la operación militar de EEUU, y ofreció al país abordar una “agenda de cooperación”.

Poco antes, Rodríguez, en un comunicado publicado en Telegram que ya firmó como presidenta encargada, extendió una “invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

“Damos prioridad al avance hacia unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela, y entre Venezuela y otros países de la región, basadas en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto del mundo”, ha dicho.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió Delcy Rodríguez.