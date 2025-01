Trump culpa a los demócratas y las políticas de diversidad del accidente aéreo en Washington

El presidente de EEUU, Donald Trump, instrumentalizó su comparecencia por la tragedia causada por el choque entre un helicóptero militar y avión comercial con 64 personas a bordo para continuar su cruzada contra las políticas de inclusión y diversidad. En una intervención en la Casa Blanca en la que se puso de perfil y se limitó a asegurar que tiene “algunas buenas ideas” sobre lo ocurrido, el mandatario culpabilizó sin pruebas a sus predecesores demócratas del accidente, en el que las autoridades descartan que haya supervivientes.

“No sabíamos qué llevó a este accidente, pero tenemos algunas opiniones e ideas muy firmes. Tenemos algunas ideas muy buenas (...) averiguaremos cómo ocurrió este desastre y nos aseguraremos de que nada como esto vuelva a ocurrir”, dijo, antes de prometer una investigación “sistemática y exhaustiva”.

Asimismo, anunció un nuevo jefe en funciones para la Administración Federal de Aviación (FAA), Chris Rocheleau. Actualmente, Rocheleau es el director de operaciones de la Asociación Nacional de Aviación Empresarial. Michael Whitaker, el director hasta el momento de la agencia gubernamental, renunció el 20 de enero, cuando el mandatario republicano tomó posesión. En otro momento, cuestionó la actuación del piloto del helicóptero. “Era una noche muy clara. Hacía frío, pero claro y despejado a más no poder”, dijo. “Era una situación en la que había un helicóptero que tenía la capacidad de parar, tengo helicópteros. Podés parar un helicóptero muy rápidamente. Tenía la capacidad de subir o bajar, tenía la capacidad de girar. Y el giro que hizo no fue el correcto, obviamente. E hizo más o menos lo contrario de lo que se le dijo”.

Diatriba contra las políticas de diversidad

“Nuestros corazones están destrozados junto a los de ustedes”, dijo al inicio de su comparecencia. Sin embargo, con un tono que se fue volviendo más duro, Trump también aprovechó la ocasión para arremeter políticamente contra los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden por sus estándares para contratar los controladores aéreos. También se quejó de los programas de diversidad y la inclusión en la Administración Federal de Aviación y describió al exsecretario de Transporte Pete Buttigieg como un “desastre”, culpándolo de los objetivos de diversidad en la agencia gubernamental responsable de la regulación y supervisión de la aviación civil en el país.

Sin pruebas, y leyendo titulares de prensa, sugirió que las políticas de diversidad aplicadas durante el anterior Gobierno en los criterios de la Administración Federal de Aviación para contratar controladores aéreos son parte de la causa del accidente. “Quiero señalar varios artículos que aparecieron antes de mi entrada en el cargo. Y aquí hay uno: el impulso a la diversidad de la Administración Federal de Aviación incluye centrarse en la contratación de personas con graves discapacidades intelectuales y psiquiátricas. Es asombroso. Y luego dice que la Administración Federal de Aviación dice que las personas con discapacidades severas son el segmento más subrepresentado de la mano de obra, los quieren dentro, y pueden ser controladores aéreos. (...) dieron un gran impulso para poner diversidad en el programa de la FAA”, dijo Trump.

“Estas no son personas que deberían estar haciendo este trabajo en particular. Serían muy buenas para ciertos trabajos, pero no son las personas que deberían estar haciendo este trabajo en particular, especialmente”, afirmó el presidente que aseguró que llevará a cabo despidos dentro de la Administración Federal de Aviación en relación a las personas contratadas bajo las políticas de inclusión.

Trump también cargó contra Obama y el secretario de Transporte de Biden por querer incluir a más personas negras y latinas en la Administración Federal de Aviación, asegurando que la agencia determinó “que la fuerza laboral era demasiado blanca”.

Durante su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense puseo en el centro de su agenda ultra el desmantelamiento de los programas de diversidad, equidad e inclusión dentro del Gobierno federal. Trump también aprovechó para sacar pecho del decreto que firmó para eliminar todos aquellos programas de las agencias federales relacionados con estas políticas, que los conservadores criticaron durante mucho tiempo, tildándolos como discriminatorios e ideas woke (algo así como progre). “La semana pasada firmé una orden ejecutiva para restaurar los más altos estándares de los controladores de tráfico aéreo y otros”, afirmó el magnate, prometiendo que su administración “establecerá el nivel más alto posible para la seguridad aérea”. “Tenemos que tener a nuestras personas más inteligentes. No importa cómo se vean, cómo hablen, quiénes sean. Lo que importa es el intelecto, el talento, la palabra talento”.

Buttigieg no tardó en reaccionar a las críticas. “Mientras las familias lloran, Trump debería estar liderando, no mintiendo”, dijo en un mensaje en X en el que aseguró que, cuando él estaba en el cargo, se priorizó la seguridad, se aumentó el control de tráfico aéreo, y hubo “cero muertes en accidentes de aerolíneas comerciales de millones de vuelos”. “El presidente Trump supervisa ahora el Ejército y la FAA. Uno de sus primeros actos fue despedir y suspender a parte del personal clave que ayudó a mantener nuestros cielos seguros. Es hora de que el presidente muestre un liderazgo real y explique qué hará para evitar que esto vuelva a suceder”.

La colisión de un avión con 60 pasajeros a bordo y cuatro tripulantes con un helicóptero militar es el primer desastre que afronta la recién estrenada Administración de Donald Trump. Durante las horas posteriores al accidente, el presidente aseguró que el choque podría haberse evitado. “La noche estaba CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ESTÁ BIEN!!!”, escribió en su red social, Truth Social.

Además, según un informe interno preliminar de la Administración Federal de Aviación revelado por el New York Times, durante la noche del miércoles había apenas un controlador disponible en la torre de control encargado tanto del tráfico de aviones como del de helicópteros, y no los dos controladores habituales.

El recién estrenado titular de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el helicóptero militar que chocó con la nave de American Airlines estaba llevando a cabo “una evaluación nocturna anual requerida” y era pilotado por “una tripulación con bastante experiencia” que operaba con gafas de visión nocturna. Lo hizo en una comparecencia pública en la que, en lugar de abordar primero la tragedia, el secretario de Defensa optó por reafirmar su compromiso con convertir Guantánamo en un campo de detención para deportar a migrantes, y ya después ofreció nuevos detalles sobre el accidente.

Hegseth, que durante su proceso de confirmación en el Senado fue cuestionado por su casi nula experiencia liderando grandes equipos, se encuentra ante una de las primeras pruebas de fuego al mando del Pentágono.

Los equipos de rescate llevan horas trabajando en el río, aunque ya dan por muertos las 64 personas que había a bordo del avión y los tres soldados del helicóptero. Por el momento se rescataron ya 28 cuerpos de las aguas del Potomac, que estaba parcialmente congelado después de las bajas temperaturas de esta semana, según informaron los oficiales en una conferencia este jueves por la mañana. De las 28 personas cuyo cuerpo sin vida se recuperaron, todas iban a bordo del avión, menos una que pertenece al helicóptero.