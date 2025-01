El Washington Post veta una caricatura de Bezos rindiendo pleitesía a Trump y desata una nueva crisis en el periódico

No son tiempos fáciles para la prensa en ninguna parte, pero el resurgir de movimientos autoritarios nunca ha sido un buen augurio para las libertades individuales, entre ellas las libertades de prensa y de expresión. Esta vez ha ocurrido en el seno del diario estadounidense The Washington Post, donde una de sus más prestigiosas caricaturistas dejó el diario tras la censura a una de sus últimas creaciones satíricas.

En un artículo titulado 'Por qué abandono el Washington Post', la dibujante estadounidense de origen sueco Ann Telnaes explicó este sábado sus razones para abandonar el diario que ha publicado sus trabajos gráficos durante los últimos 16 años de forma ininterrumpida.

Sin dejar margen a la especulación, Telnaes arranca su explicación con las siguientes palabras: “He recibido comentarios y he tenido conversaciones productivas —y algunas diferencias— sobre viñetas que he enviado para su publicación, pero en todo este tiempo nunca habían matado una de mis viñetas debido a hacia quién o hacia qué elegí dirigir mi pluma. Hasta ahora.”

La viñeta en cuestión, de la que la propia autora ha publicado un borrador, muestra a un grupo de empresarios tecnológicos millonarios ofreciendo bolsas de dinero a una figura gigante colocada sobre un podio que parece representar al presidente electo de EEUU, Donald Trump.

Entre los empresarios representados se encuentran el fundador y CEO de Facebook y Meta, Mark Zuckerberg, el empresario dedicado a la Inteligencia Artificial Sam Altman, el editor del periódico Los Ángeles Times Patrick Soon-Shiong, la Compañía Walt Disney o el propio Jeff Bezos, propietario del periódico The Washington Post. La autora, Ann Telnaes, ha confirmado que los personajes del dibujo corresponden a estas cinco personalidades y empresas.

De acuerdo con Telnaes, que a lo largo de las últimas décadas ha sido premiada con numerosos galardones —desde el Pulitzer hasta el más reciente premio Herblock en 2023—, la viñeta pretendía hacer una crítica satírica a los jefes ejecutivos multimillonarios de empresas tecnológicas y de medios de comunicación que “han estado haciendo todo lo posible” por obtener el favor del presidente electo Trump.

Como defiende la autora, que cita expresamente un artículo de diciembre del Washington Post, en las últimas semanas se han escrito numerosas piezas periodísticas en Estados Unidos sobre cómo estos hombres “con lucrativos contratos gubernamentales” e “interés en eliminar regulaciones” han ido pasando por Mar-a-lago para reunirse con Donald trump.

Esta mansión de Palm Beach, en Florida, creada como casa de verano de los presidentes de EEUU fue adquirida por el magnate a mediados de los 80 y ha sido convertida en su cuartel general de facto. El empresario Elon Musk ha llegado incluso a alquilar una habitación en ella para estar más cerca del presidente electo y participar junto a él en encuentros con distintos líderes internacionales.

La historietista asegura que, aunque no es extraño que los editores pongan objeciones a algunas de las metáforas utilizadas en una viñeta “en caso de que el mensaje no sea claro o no represente de forma correcta el mensaje del caricaturista”, ese no ha sido el caso en esta ocasión. Ann Telnaes defiende que esto es un cambio de las reglas del juego, y que es “peligroso” para una prensa libre.

“Como caricaturista editorial, mi trabajo es el de pedir cuentas a personas poderosas e instituciones”, recuerda Telnaes, quien enfatiza que “por primera vez” su editor le impidió hacer este trabajo de crítica. Ante ello, Telnaes ha tomado la decisión de abandonar el periódico y, aunque cree que su decisión no generará una especial conmoción porque “solo” es “una historietista”, afirma que no parará en enfrentar al poder con la verdad ya que, como dicen, “la democracia muere en la oscuridad”.

Una crisis más para la “prensa libre” de EEUU

La nueva polémica en torno al periódico del dueño de Amazon, Jeff Bezos, se produce pocas semanas después de que, por primera vez y coincidiendo con una de las elecciones más decisivas de los últimos tiempos, el periódico no expresara su apoyo editorial a un candidato presidencial.

Según informó entonces la cadena de radio pública NPR, el periódico se ha visto sacudido por una oleada de cancelaciones de suscriptores y una serie de renuncias de columnistas, mientras lidia con las consecuencias de la decisión de Bezos de vetar el apoyo a la vicepresidenta Harris. Esta estación de radio calculaba que en torno a un 8% de los 2,5 millones de suscriptores pidieron darse de baja por este motivo.

Una polémica similar azotó en aquellos días a otro diario estadounidense: Los Angeles Times. Allí, la jefa del Consejo Editorial, Mariel Garza, renunció a su cargo en protesta porque el dueño del rotativo, Patrick Soon-Shiong, bloqueó el apoyo del diario a Harris. El multimillonario Soon-Shiong, que quiso presentar su decisión como un intento de neutralidad, era otra de las figuras representadas en su viñeta por Ann Telnaes.