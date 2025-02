Zelenski acepta el acuerdo sobre tierras raras con Trump y viajará a Washington para sellarlo

Kiev ha acordado con Washington un pacto sobre tierras raras, según ha adelantado Financial Times. De esta manera los dirigentes ucranianos esperan que ayude a mejorar las relaciones con la administración de Donald Trump y allane el camino para un compromiso de seguridad a largo plazo por parte de EEUU.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, planea viajar a Washington este viernes para reunirse con el presidente de Estados Unidos después de que los funcionarios acordaran los términos de un proyecto de acuerdo sobre minerales, según dos fuentes con conocimiento del asunto.

En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump ha confirmado la visita de Zelenski. “He oído que viene el viernes. Por supuesto, por mí está bien si quiere, y si le gustara firmarlo junto conmigo”, ha dicho el presidente a los periodistas. También ha insistido en la necesidad de que en Ucrania debe haber “algún tipo de tropas de paz”.

Este martes por la mañana el Kremlin ha desmentido la afirmación que Trump hizo este lunes al presidente francés, Emmanuel Macron, sobre que Rusia no se opondría a la presencia de tropas de paz europeas una vez se haya firmado la paz. Sobre la negación de Moscú, Trump ha asegurado que “eso no fue lo que me dijeron”: “Se hará algo que sea satisfactorio para todo el mundo”.

Representantes ucranianos consultados por Financial Times afirman que Kiev está ahora listo para firmar el acuerdo para desarrollar conjuntamente sus recursos minerales, incluidos el petróleo y el gas, después de que EEUU retirara su exigencia de obtener derechos sobre 500.000 millones de dólares en ingresos potenciales derivados de la explotación de estos recursos.

Aunque el texto no incluye garantías de seguridad explícitas, informa FT, los funcionarios argumentaron que habían negociado condiciones mucho más favorables y presentaron el acuerdo como una forma de ampliar la relación con EEUU para fortalecer las perspectivas de Ucrania tras tres años de guerra.

“El acuerdo sobre minerales es solo una parte del panorama. Hemos escuchado varias veces por parte de la administración estadounidense que es parte de algo más amplio”, declaró Olha Stefanishyna, viceprimera ministra y ministra de Justicia de Ucrania, quien ha liderado las negociaciones, al Financial Times el martes.

Después de que Zelenski rechazara ese texto inicial la semana pasada, Trump lo calificó de “dictador” y culpó a Ucrania de haber iniciado la guerra.

Durante los tres años de guerra, Estados Unidos ha sido un aliado clave para Ucrania en términos económicos y militares. Ahora, Trump está revirtiendo esta posición mientras se acerca más al presidente ruso, Vladímir Putin. Hasta ahora, Estados Unidos no ha dejado de hacer concesiones a Rusia: dejar atrás las aspiraciones de Ucrania de entrar en la OTAN, decir que no creen que sea posible recuperar las fronteras previas a 2014 y querer que los ucranianos vayan a las urnas (una idea promovida por el Kremlin desde hace tiempo).

En este acercamiento a Rusia, el lunes por la noche, Putin ofreció a Trump venderle tierras raras de Rusia, incluyendo en el pack las de los territorios ucranianos ocupados. Este martes el presidente estadounidense también ha anunciado que pretende lanzar un programa de “gold cards”, una especie de visados para ir a Estados Unidos y que se venderán por valor cinco millones de dólares. El programa podría empezar en dos semanas y, según Trump, los oligarcas rusos podrían ser elegibles para obtener una gold card.

A la vez, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, que estaba presente en el Despacho Oval, también ha dicho que se pondrá fin a los visados para inmigrantes inversionistas, que se conocen como “Programa EB-5”.

Trump ha dicho que, a cambio del acuerdo, Ucrania recibe “350.000 millones de dólares, mucha ayuda económica y equipo militar, y el derecho a seguir luchando”. No ha especificado si se refiere al apoyo que hasta ahora Washington ha estado brindando a Kiev, pues Trump siempre cita esta cifra como la ayuda ya brindada durante estos años. Cuando se le ha preguntado hasta cuando se sostendrá la ayuda, el presidente ha respondido: “Podría seguir por un tiempo, puede que hasta que logremos un acuerdo con Rusia”.

La versión final del acuerdo, fechada el 24 de febrero y vista por el FT, establece la creación de un fondo al que Ucrania contribuiría con el 50% de los ingresos derivados de la “monetización futura” de los recursos minerales estatales, incluidos el petróleo y el gas, así como de la logística asociada. Este fondo invertiría en proyectos dentro de Ucrania.

El acuerdo excluye los recursos minerales que ya generan ingresos para el gobierno ucraniano, lo que significa que no afectará a las operaciones actuales de Naftogaz o Ukrnafta, las principales productoras de gas y petróleo del país.

Sin embargo, el documento no hace ninguna referencia a las garantías de seguridad por parte de EEUU, algo que Kiev había reclamado inicialmente a cambio de aceptar el pacto. También deja sin definir asuntos como la participación de EEUU en el fondo y los términos de los acuerdos de “propiedad conjunta”, que deberán negociarse en futuros acuerdos complementarios.

Firma pronto

Se espera que el gabinete ucraniano recomiende la firma del acuerdo este miércoles, según fuentes consultadas por Bloomberg, que pidieron no ser identificadas al tratarse de deliberaciones privadas. La Casa Blanca no respondió a las preguntas.

Trump ha afirmado que quiere el equivalente a 500.000 millones de dólares en tierras raras, que se utilizan principalmente en imanes de alta resistencia. Sin embargo, a pesar de que se estima que Ucrania posee depósitos minerales por valor de 10 billones de dólares, el país no cuenta con reservas significativas de tierras raras reconocidas internacionalmente como económicamente viables, explica Bloomberg.

Más allá de las tierras raras, Ucrania sí dispone de minas comerciales de minerales estratégicos como titanio y galio, que, aunque importantes, probablemente no alcancen el valor que Trump espera.

La mayoría de los países se ven obligados a enviar sus tierras raras a China para su refinamiento, ya que Pekín domina el procesamiento de estos materiales.