Zelenski dice que “está dispuesto a trabajar bajo el liderazgo de Trump” tras la pausa de la ayuda de EEUU

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que Kiev “está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible” y asegura estar “dispuesta a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera”. En un mensaje en X, el líder ucraniano propone una tregua limitada con Moscú –marítima y aérea, también contra las infraestructuras energéticas– y un intercambio de prisioneros y también recalca que sigue dispuesto a firmar un acuerdo con EEUU sobre la explotación de recursos minerales.

Aunque no la menciona, la declaración llega después de que fuentes estadounidenses anunciaran la suspensión de la asistencia militar por parte de la Administración de Donald Trump, que acusa a Zelenski de no estar interesado en negociar la paz con Rusia a medida que da un giro abrupto sobre la guerra y se acerca a Moscú. También llega pocos días después del tenso episodio vivido en el Despacho Oval el pasado viernes.

De hecho, el presidente ucraniano se refiere en su mensaje a la reunión en Washington: “No fue como se suponía que debía ser. Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de hacer las cosas bien. Nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran constructivas”. Este lunes, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, exigió a Zelenski que expresara públicamente que lamentaba lo ocurrido el viernes, cuando Trump discutió con su homólogo ucraniano y después lo echó de la Casa Blanca.

“Me gustaría reiterar el compromiso de Ucrania con la paz”, dice el líder ucraniano al inicio de su mensaje. “Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera”.

Trump repitió en varias ocasiones que Zelenski no está interesado en negociar el fin de la guerra, la última vez este lunes, y dijo que podía volver a Washington “cuando esté listo para la paz”. Sin embargo, no hizo esta acusación, en cambio, contra Vladímir Putin, que no dio muestras públicas de ceder en sus demandas maximalistas para poner fin al conflicto desatado por la invasión de sus tropas hace tres años.

Tregua por mar y aire

En su mensaje, Zelenski abre la puerta a un alto el fuego limitado. “Estamos dispuestos a trabajar rápido para poner fin a la guerra, y las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y la tregua en el cielo –prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas sobre energía y otras infraestructuras civiles– y tregua en el mar inmediatamente, si Rusia hace lo mismo. Después queremos avanzar muy rápido en todas las etapas siguientes y trabajar con Estados Unidos para llegar a un acuerdo final sólido”, agrega.

El pasado fin de semana, en el marco de la cumbre de líderes europeos de Londres, se hizo público que Reino Unido y Francia estaban trabajando en una propuesta con Zelenski para presentársela a Trump, que está negociando directamente con Rusia y se niega a incluir a Ucrania o a otros países europeos en esas conversaciones.

Macron explicó en una entrevista al periódico Le Fígaro que el plan incluye una tregua de un mes para los ataques por aire y mar, y contra infraestructuras energéticas mientras se sigue negociando. La idea no se refería a los ataques por tierra, según Macron, porque la línea del frente es demasiado amplia. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, señaló el domingo que el acuerdo tendrá en todo caso que “involucrar a Rusia”, pero el régimen de Putin no debe dictar los términos de las garantías de seguridad como en el pasado

En su mensaje, Zelenski, al que Trump y su vicepresidente JD Vance retrataron como un desagradecido ante las cámaras en la Casa Blanca –pese a haber dado las gracias a EEUU en reiteradas ocasiones durante la invasión–, volvió a expresar su gratitud a Washington. “Realmente valoramos lo mucho que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia. Y recordamos el momento en que las cosas cambiaron cuando el presidente Trump proporcionó Javelins a Ucrania. Estamos agradecidos por ello”.

Zelenski sigue dejando la puerta abierta al acuerdo con Trump sobre la explotación de minerales que quedó paralizado tras el encontronazo del viernes. Los puentes en este sentido no estaban rotos, con EEUU también dando señales de estar dispuesto a firmar el pacto, que tenía como objetivo crear un fondo conjunto que recibiría la mitad de todos los ingresos procedentes de la “monetización futura” de los recursos naturales del país. “En cuanto al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Consideramos este acuerdo como un paso hacia una mayor seguridad y unas garantías de seguridad sólidas, y espero sinceramente que funcione eficazmente”.