Ensalada de 6

Cuando todavía siguen las conversaciones respecto a las características que tendrá la subasta de espectro para 5G, el gobierno anunció la habilitación de la banda de 6 GHz completa para el uso libre. El mismo fue realizado por el mismísimo ministro de Economía, lo que sorprendió por ser un tema, a priori, bastante técnico, pero en el que en realidad se combinan aspectos técnicos, económicos y políticos.

La banda de 6 GHz es codiciada ya que se trata de una buena porción de espectro medio, atractivo por su compromiso entre capacidad y cobertura. Ideal para el mundo cada vez más hiperconectado. Por ahora, los distintos países se debaten entre dos aproximaciones. Una consiste en dividir esa abundante banda de frecuencia, dejando una porción para uso no licenciado (como para WiFi, Bluetooth y otros) y otra, para uso licenciado a servicios móviles, particularmente 5G. La otra aproximación es dejar que toda la banda sea para uso no licenciado, dejando fuera a la industria móvil (operadores, vendors).

Lógicamente, esto da lugar a posiciones divergentes. El modelo mixto (licenciado y no licenciado) es apoyado por los operadores móviles y sus proveedores de equipamiento, con el objetivo de tener más espectro para 5G, el cual será sin dudas necesario en un futuro. En Argentina, la GSMA (representando a Claro, Movistar y Personal) y los vendors de equipamiento para redes móviles (Ericsson, Huawei y Nokia), reclamaron, a través de un comunicado, una “decisión balanceada” apenas horas antes del anuncio oficial. El modelo “todo no licenciado” es apoyado por las empresas de Internet, que en el caso argentino respaldaron al gobierno con su participación en el anuncio. Estas fueron Meta, Google, Microsoft, Amazon, Cisco, Dynamic Spectrum Alliance (DSA), Broadcom, HPE, Federated Wireless y hasta Apple.

Un detalle no menor es que por el momento sólo se puede reservar ese espectro para servicios móviles, pero no utilizarlo inmediatamente ya que la normalización de la banda de 6 GHz para servicios móviles todavía no está. Se espera que ésta se defina en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT, que tendrá lugar a fines del 2023. Esto hizo que, algunos países, como sucede en Europa, optaran por un modelo “wait and see”, y sólo habilitaron el uso no licenciado en una porción de la banda. Otros fueron por el modelo de habilitar la banda entera para uso no licenciado. En América es el caso de los EEUU, Canadá y Brasil. Tres mercados que aseguran las economías de escala para una tecnología, la WiFi 6E, que ya está en producción. Con su decisión, Argentina se subió al tren de las Américas.

La habilitación de la banda de 6 GHz para su uso vía WiFi impactará en el hogar, como toda mejora del WiFi. Considerando la creciente disponibilidad de dispositivos conectados (TV, PC, smartphones, tablets, cámaras, sensores y más) será bienvenida su mayor capacidad, tanto en velocidad como cantidad de dispositivos soportados. Claro que no será inmediato, porque antes hará falta contar con dispositivos y routers compatibles con la nueva frecuencia. Esto implica un proceso de recambio que llevará años. Pero esa banda también podrá ser utilizada por parte de los ISP para dar acceso fijo inalámbrico, especialmente en zonas no densamente pobladas. Esta podría ser una adopción más rápida que al interior mismo del hogar. De allí las caras de satisfacción de algunos de los asistentes al Internet Day, organizado por CABASE.

Más allá de la decisión en sí, que como se ve tiene posiciones claramente divididas, hubo algunos aspectos que llamaron la atención. Uno fue que el anuncio fuera realizado por el ministro de Economía, quien interactuó durante el mismo con ejecutivos representantes de empresas estadounidenses. Allí es donde varios vieron a la decisión como un guiño a los EEUU en momentos en que Argentina busca su apoyo en materia financiera.

Otros fueron más allá, especulando con que podría ser una compensación por no dejar afuera de la licitación de espectro 5G a Huawei, pero de ser así sería un premio consuelo menor. También sorprendió que se tomara una decisión definitiva sabiendo que se esperan definiciones de la UIT a nivel global para esa banda en tan sólo 6 meses. Tampoco puede soslayarse el hecho de que esta decisión, que impacta negativamente en los operadores móviles, llega en momentos en que la licitación de 5G todavía está conversada, ante las diferencias que subsisten entre el gobierno y los operadores. Y no dejó de ser irónico que se libere espectro para uso gratuito cuando gran parte de la discusión con 5G gira alrededor del precio del espectro.

Como dato ¿de color?, el gobierno tuvo una comunicación confusa desde el punto de vista técnico. El título del comunicado oficial fue: “Llega WIFI 6 a la Argentina”. Sin embargo, esta afirmación encierra un error que puede llevar a cierto desconcierto. Existen dos estándares de WiFi que llevan el número 6. El WiFi 6 funciona únicamente con las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz (que son las utilizadas en la actualidad). Para usar la nueva banda disponible de 6 GHz hace falta equipamiento bajo el estándar WiFi 6E, que funciona con las bandas mencionadas más la de 6 GHz, combinándolas para más que duplicar la capacidad disponible. La E en WiFi 6E significa “Extended”, haciendo referencia a la extensión del espectro disponible para WiFi hacia la banda de frecuencia de 6 GHz. En otras palabras, la banda habilitada de 6 GHz no anda en WiFi 6 sino en WiFi 6E.

