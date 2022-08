Humedales: el negocio de asfixiar

Mirá Rosario y Villa Constitución pegadito a San Nicolás, no se puede respirar. Mirá Entre Ríos lindero a Paraná.

Mirá la destrucción, mirá el territorio muerto por ecocidio, es el negocio de asfixiar. Baigorria y Baradero. Primero la política aviva el fuego y atrás van los bomberos. Villa Gobernador Galvez. Mirá al dueño agropecuario sin controles estatales, cómo se hace su fuego. Mirá, probá abrir los ojos en Rosario, en San Lorenzo y en Ramallo. Pica el ojo y la nariz y no se puede salir más. Baradero, Villa Constitución, las ventanas clausuradas y la alergia de mis hijos. Mirá el humo que te nubla la vida es intencional, y la crisis climática que nadie quiere mirar, la sequía y el calor que viene y será infernal. Vivo re mal. Es en Pueblo Esther y Fighiera, Alvear y Capitán Bermúdez, tosiendo y ardiendo que vivo re mal. Es que nos quieren dormidos, te dan ganas de llorar. Es en Zarate, en Fray Luis Beltrán. Es un crematorio a cielo abierto de animales y plantas en el humedal. Es un fuego político y es toda la responsabilidad, la ley de humedales que NO votan nos va matar. La garganta rasposa ya no logra gritar. En Rosario mi hija no va a la escuela porque no damos más. Madrugada, nebulizador, embarazada. Son mensajes de esos pueblos que no paran de llegar. Asma en Rosario por los responsables de quemar. Mañana voy al Monumento a la Bandera con mis hijxs, con mi barbijo, aunque no pueda respirar. Movilizo por la bronca y la bruma, por los animales y los isleños. No se puede respirar .

#bastadequemas

#nosepuederespirar

#leydehumedalesya

#Mirá

@lopezbrachs

@mira_socioambiental