La inflación, la culpa, el chancho y el que le da de comer

Cencosud es un grupo empresario de capitales chilenos que opera en diversos países de América, principalmente, en el rubro retail. En nuestro país explota el negocio de Jumbo, Easy, Vea y Disco, entre otros. En el documento Presentación de resultados del cuarto trimestre de 2023 , la empresa informa el margen EBITDA de cada uno de los países en donde opera. Expresado de manera sencilla, el margen EBITDA (acrónimo por Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) es un indicador de cuánto gana un negocio (sin contar intereses, impuestos ni depreciaciones) en relación a cada peso que vende.

Los porcentajes de ganancia sobre venta del grupo, ordenados de menor a mayor, son: Colombia 1,5%, Brasil 5,4%, Estados Unidos 11,5%, Chile, 11,9%, Perú 12,6% y Argentina 17,9%. Para que no queden dudas, de cada 100 millones vendidos, la empresa gana 12 millones en Chile, su casa matriz, y 18 millones en nuestro país, un 50% más.

El grupo financiero LetterOne, con sede en Luxemburgo, es el accionista mayoritario de DIA, una cadena de supermercados creada en España en 1979 y que hoy, en Argentina, posee 1048 tiendas. En el documento Presentación de resultados 2023, la empresa informa el margen EBITDA comparativo entre España 4,4% y Argentina 6,6%. Ese margen, en Argentina, es un 50% mayor que el mismo indicador en España.

En nuestro país, sólo seis cadenas de supermercados concentran más de la mitad de la venta de alimentos. El 74% de lo que se vende en esas góndolas lo producen tan solo veinte empresas.

Después de convivir décadas con alta inflación, hay un alto consenso acerca de que sus causas son múltiples y, entre ellas, están la restricción externa, la emisión monetaria y la concentración económica.

La restricción externa es la falta de dólares (exportaciones insuficientes) que opera sobre el tipo de cambio (más demanda que oferta) y provoca devaluaciones sistemática (que, a su vez, trae inflación) . La emisión monetaria es la respuesta contraindicada para afrontar el déficit total. La concentración económica apunta a muy pocos pescadores pescando con redes, muchísimos peces y el río súper revuelto.

Facilitar la importación de una canasta de productos de consumo masivo sigue la lógica de que el aumento desmedido de precios viene impuesto por la industria alimenticia y que, si ingresan al país productos importados que compitan con los nacionales, los precios caerán. ¿Quiénes son las empresas que hoy están en condiciones de importar esos productos? Los propios supermercados.

Si como resultado de la importación directa, los productos de consumo masivo bajaran sus precios, podríamos concluir que esos jugadores de la industria hacían uso (y abuso) de su posición dominante

En los últimos años las grandes empresas y las corporaciones han utilizado un dispositivo comunicacional que les servía para mejorar su imagen ante la sociedad. Bajo este paradigma hemos escuchado y leído sobre programas de Responsabilidad social empresaria, empresas de triple impacto o las más recientes empresas con propósito. La idea central de estas expresiones era presentar a estas empresas como unidades económicas benefactoras que, además de ganar dinero, buscaban un beneficio para la sociedad en la que se desenvolvían. No podemos dudar de las buenas intenciones de muchos individuos que forman parte de esos proyectos, pero lo cierto es que cuando un CEO no obtiene la rentabilidad esperada por los accionistas, o se va (el CEO) o se van los accionistas. La novedad es que se está produciendo un sinceramiento hacia adentro y hacia fuera de las organizaciones y hoy no escandalizaría a casi nadie leer en el apartado Misión corporativa: Buscamos la maximización de nuestras ganancias a como de lugar.

No tenemos acceso a la información sobre márgenes que aplican las principales empresas de la industria alimenticia desde sus fábricas a las góndolas, pero si, como resultado de la importación directa, los productos de consumo masivo bajaran sus precios, podríamos concluir que esos jugadores de la industria hacían uso (y abuso) de su posición dominante. Al mismo tiempo, debemos decir que la facilitación de importación de productos de consumo, no tendrá ningún efecto sobre el margen de beneficio (mark up) que aplican las grandes superficies en los precios de los productos desde la góndola al consumidor. Recordemos, en los casos descriptos, un 50% más que en países comparables.

Seguramente no se trata de un solo eslabón, sino de toda la cadena alimenticia la que forma precios que le ganan a la inflación. La culpa, muy probablemente, es del chancho y, también, del que le da de comer.

MS/MF