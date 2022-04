Oscar versus Grammy, o cuando las academias de cine y música coinciden al elegir la mejor canción del año

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realizó su primera ceremonia de entrega del Oscar en 1929. Pasaron 30 años hasta que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos decidió entregar, en en el marco del Grammy, el famoso gramófono bañado en oro (1959). A partir de entonces fueron 26 las canciones que recibieron los dos galardones, desde Moon River, de Henry Mancini (1961), hasta el caso más reciente de No time to die, de la película homónima (de la saga James Bond) de Billie Eilish y Finneas O'Connell, que acaba de recibir el Oscar en la ceremonia del domingo pasado y había recibido el Grammy el año anterior, en la edición 64.

Muchos autores recibieron ambos premios pero no por la misma obra. Las chances de que una canción fuera elegida ganadora de los dos premios crecieron en 1987, cuando la Academia de la Música agregó la categoría Mejor canción escrita específicamente para una película o televisión.

De acuerdo a la fecha de lanzamiento de las películas y las canciones, los premios pudieron haber sido otorgados en el mismo año, o en años consecutivos.

Algunos autores pegaron en el palo. Tal el caso de Justin Hurwitz (música) y Benj Pasek y Justin Paul (letras) quienes obtuvieron el Oscar a la Mejor canción, City of Stars, de la película La la land, y dos Grammys por el álbum que la incluía. Bret McKenzie ganó el Oscar por la canción Man or Muppet, de The Muppets, que estuvo nominada al Grammy pero no lo ganó. Randy Newman ganó el Oscar por We Belong Together, de Toy Story 3 y había recibido el Grammy pero por When she loved me, de Toy Story 2. I just called to say Iove, de Stevie Wonder, fue incluida en la película Women in red, ganó el Oscar y estuvo nominada al Grammy pero no lo obtuvo. Por último, Phil Collins recibió el Oscar por la canción de Tarzán, y el Grammy por el álbum de la misma película, algo parecido le pasó a Giorgio Moroder, autor de la música de la película Flashdance. Los nombres incluidos en esta categoría son muchos.

La lista, en orden cronológico

1961

Moon River, de Henry Mancini y John Mercer, de la película Desayuno en Tiffany. Esta divertida balada obtuvo el Oscar y fue galardonada con el Grammy como Mejor canción del año.

1962

Days Of Wine And Roses, de la película del mismo nombre. Otra vez Mancini y Mercer, esta vez con una oferta más melancólica. Fue Oscar y Grammy como Mejor canción del año al año siguiente.

1965

The Shadow Of Your Smile, de la película The Sandpiper. Escrita por Johnny Mandel y Paul Francis Webster, ganó los dos premios el mismo año. Estuvo nominada también al premio Mejor arreglo instrumental, pero no lo ganó.

1973

The Way We Were, de la película homónima. Pasaron ocho años hasta que se diera otra coincidencia. Este standard coescrito por Alan y Marilyn Bergman y Marvin Hamlisch ganó el Oscar en1973 y fue elegida Mejor canción del año al año siguiente en la ceremonia de los Grammy. Marilyn Bergman fue la primera mujer en recibir los dos premios por la coautoría de una canción.

1976

Evergreen (Love Theme From A Star Is Born). Barbra Streisand y el genial Paul Williams son los autores de esta balada de amor escrita para la película Nace una Estrella que ganó el Oscar ese año y en 1977 compartió el premio a la Mejor canción del año con You Light Up My Life en los Grammy.

Barbra Streisand estuvo nominada al premio musical en 46 ocasiones en distintas categorías entre 1963 y 2019: ganó 8 premios. Evergreen llegó al 1° puesto del ranking de la revista Billboard el 5 de marzo de 1977 y permaneció en la lista por 25 semanas.

1977

You Light Up My Life, de la película homónima. Escrita por Joe Brooks esta balada ganó el Oscar y al año siguiente compartió el Grammy a la Mejor canción del año. Brooks fue la primera persona que ganó ambos premios por una obra escrita por él solo.

1978

Last Dance, de la película Thank God It's Friday. Clásico de la música disco de los años 70 escrito por Paul Jabara. Ganó el Oscar y el mismo año recibió un Grammy en la categoría Mejor canción de Rythm & Blues.

1988

Let The River Run, de Working Girl. Himno de Carly Simon muy usado en casamientos y fiestas en nuestro país. Recibió el Oscar y al año siguiente el Grammy como Mejor canción escrita específicamente para una película o televisión. Carly Simon fue la primera mujer que recibió los dos premios por una canción compuesta por ella sola. De las seis nominaciones que tenía, fue el único Oscar ganado por la comedia protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford y Sigourney Weaver y dirigida por Mike Nichols. También fue la única nominación de toda la carrera de Simon, y la ganó. Además, la canción ganó el Golden Globe. Simon estuvo nominada al premio de la Academia de la Música en 14 ocasiones en distintas categorías entre 1971 y 2005: ganó 2 premios. El tema llegó a ocupar el puesto 49 en el ranking de la revista Billboard, donde permaneció por 10 semanas. Aunque tuvo 12 canciones que funcionaron mejor.

1989

Under The Sea, de The Little Mermaid (La Sirenita). Primer doblete de Howard Ashman y Alan Menken, autores de esta melodía infantil que obtuvo el Oscar y al año siguiente recibió el Grammy como Mejor canción específicamente escrita para una película o televisión. Fue la primera canción escrita para un dibujo animado en recibir ambos galardones.

1991

Beauty And The Beast (La Bella y la Bestia), de la película homónima. Ashman y Menken volvieron a conseguir los dos premios, el Grammy les fue otorgado al año siguiente en la categoría Mejor canción específicamente escrita para una película o televisión. La entrega a Ashman fue póstuma porque murió en marzo de 1991.

1992

A Whole New World (Aladdin's Theme), de la pelìcula Aladdin. Ya sin Ashman, Alan Menken siguió con su racha ganadora esta vez junto a Tim Rice. La canción ganó al año siguiente dos premios Grammy, como Mejor canción del año y Mejor canción específicamente escrita para una película o televisión.

1993

Streets Of Philadelphia, de Philadelphia. Esta balada sombría escrita por Bruce Springsteen para la película protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington, y dirigida por Jonathan Demme, ganó el Oscar y al año siguiente recibió tres Grammys: Mejor canción del año, Mejor canción de Rock y Mejor canción específicamente escrita para una película o televisión. En la candidatura al Oscar compitió con otra canción escrita para la misma película: Philadelphia, de Neil Young. El otro Oscar que recibió, de los 5 para los que estaba nominada, fue para Tom Hanks como Mejor actor. Bruce Springsteen estuvo nominado al Grammy en 50 ocasiones en distintas categorías, entre 1980 y 2017: ganó 20.

1995

Colors Of The Wind, de Pocahontas. Otro doblete de Menken haciendo música para películas animadas, en esta ocasión acompañado por Stephen. Una balada ambientalista que ganó el Premio de la Academia y el Grammy como Mejor canción específicamente escrita para una película o televisión el mismo año.

1997

My Heart Will Go On (Love Theme From Titanic), de Titanic. Una de las baladas más escuchadas en el año y desde entonces hasta estos días, fue escrita por James Horner y Will Jennings, y ganó uno de los once Oscar que recibió la obra de James Cameron, protagonizada por Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. Al año siguiente capturó tres Grammy: Mejor canción del año, Mejor grabación del año y Mejor canción específicamente escrita para una película o televisión.

2001

If I Didn't Have You, de la película Monsters, Inc. El genial Randy Newman ganó el premio de la Academia por su canción sobre la amistad escrita para la célebre película animada de Pixar. Al año siguiente recibió el Grammy en la categoría Mejor canción escrita para una película, televisión u otras artes visuales.

2002

Lose Yourself, de 8 Mile (8 Mile, calle de ilusiones). Eminem, protagonista junto a Kim Bassinger de este drama dirigido por Curtis Hanson, fue el autor de este hip hop junto a Jeff Bass y Luis Resto, tema principal de la película. Al año siguiente recibió el premio Grammy a la Mejor Canción de Rap.

2003

Into The West, de The Lord Of The Rings: The Return Of The King. Otra genia, Annie Lennox, escribió esta balada junto a Howard Shore y Fran Walsh, para la saga de J.R.R. Tolkien, dirigida por Peter Jackson, que en la ceremonia se alzó con 11 estatuillas. Ganó el premio de la Academia y al año siguiente recibió el Grammy en la categoría Mejor canción escrita para una película, televisión u otras artes visuales. Única nominación al Oscar de la carrera de la cantante de Eurythmics, y lo ganó. La escocesa de registro contraalto -conocida activista en causas como el hambre en Africa y la lucha contra el sida- estuvo nominada al Grammy en 15 ocasiones en distintas categorías entre 1983 y 2014: ganó 4 premios. La película obtuvo 210 premios en distintas ceremonias y otras 122 nominaciones. Entre ellas, ganó el Golden Globe.

2008

Jai Ho, de Slumdog Millionaire (¿Quieres ser millonario?). Uno de los ocho premios de la Academia que recibió esta coproducción británica-hindú. Los autores de la festiva canción pop son Gulzar, A.R. Rahman y Tanvi Shah, quienes al año siguiente recibieron el Grammy en la categoría Mejor canción escrita para una película, televisión u otras artes visuales. Por un extaño motivo, Shah recibió el Grammy pero no fue acreditado en la ceremonia del Oscar.

2009

The Weary Kind (Theme From Crazy Heart) (Loco Corazón). Tres premios de la Academia recibió este drama musical protagonizado por Jeff Bridges: Mejor actor, Mejor actriz de reparto y Mejor canción. El tema musical es una balada folk escrita por el gran T Bone Burnett junto a Ryan Bingham. Al año siguiente recibieron el Grammy en la categoría Mejor canción escrita para una película, televisión u otras artes visuales.

2012

Skyfall, de la película homónima. Fue la única nominación al Oscar de Adele y la ganó. La saga de James Bond obtuvo dos de las cinco estatuillas para las que estaba nominada. Escrita junto a Paul Epworth, al año siguiente consiguió el Grammy en la renombrada categoría Mejor canción escrita para artes visuales. La cosecha de Adele entre 2008 y 2016 fue increíble: tuvo 18 nominaciones al premio Grammy y ganó 15. Skyfall llegó al puesto noveno del ranking de la revista Billboard y ocupa el mismo puesto entre las que mejor vendieron de la artista británica.

2013

Let It Go, de Frozen (Frozen, el Reino del hielo). El matrimonio formado por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez escribió esta balada que ganó el premio de la Academia y al año siguiente el Grammy en la categoría Mejor canción escrita para artes visuales

2014

Glory, de Selma. Entre los múltiples premios que recibió este drama sobre los derechos del voto que retrata las marchas de Selma a Monterrey, figura el Oscar a la mejor canción compuesta por John Stephens y Lonnie Lynn. En 2015 la canción recibió el Grammy en la categoría Mejor canción escrita para artes visuales.

2018

Shallow, de A Star is born (Ha nacido una estrella). Bradley Cooper dirigió y coprotagonizó esta película junto a Lady Gaga. Ella estuvo nominada a otras dos estatuillas y la película tuvo otras siete nominaciones. Sólo ganó una: la canción escrita junto a Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt. Además ganó dos Grammy, en las categorías Mejor canción escrita para artes visuales y Mejor actuación de un dúo o grupo. Y como si fuera poco ese año Lady Gaga capturó un tercero en la categoría Mejor performance pop solista, por Joanne (Where Do You Think You're Goin?). En 2015 Lady Gaga había estado nominada al Oscar por la canción Til It Happens To You de la película belga The Hunting Ground, coescrita con Diane Warren, pero no ganó. Shallow es una de las pocas canciones que ganó los dos premios y, además, se alzó con el Golden Globe. Lady Gaga estuvo nominada al Grammy en 34 ocasiones en distintas categorías entre 2008 y 2019: ganó 12 .

2020

Fight For You, de la película Judas and the Black Messiah. Con música de H.E.R. y Dernst Emile II, y letras de H.E.R. y Tiara Thomas. La canción se llevó la estatuilla en la entrega 93ª de los Oscar y en la 63ª de los Grammy. La película, dirigida por Shaka King, está basada en la historia de Fred Hampton, presidente del partido Black Panther de Illinois, traicionado por William O’Neal, informante del FBI. El film obtuvo también el Oscar al mejor actor, Daniel Kaluuya, y estuvo nominado a otros tres premios: Mejor película, Mejor guión y Mejor actor de reparto.

2022

No Time To Die, de la película homónima, con letra y música de Billie Eilish y su hermano, Finneas O'Connell. Es el caso más reciente: recibió el Oscar el último domingo y había recibido el Grammy el año anterior, en la entrega 64ª. La saga Bond sigue cosechando laureles, en este caso Daniel Craig abandona su retiro y vuelve a las andadas con un amigo de la CIA para perseguir a un villano que amenaza a la sociedad con nuevas y peligrosas armas. Además del premio, estuvo nominada por sus efectos visuales y su sonido.

JF