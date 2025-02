En 2021, como diputado, Milei llamó a invertir en una empresa que terminó en escándalo de fraude y estafa piramidal

No es la primera vez que Javier Milei, siendo funcionario público, elegido por el voto popular, promociona una inversión que termina siendo un engaño financiero para miles de personas. En 2021, durante su período como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, fue criticado por promover a la empresa CoinX en sus redes sociales.

La plataforma de criptomonedas, que prometía rendimientos elevados, se vio involucrada en un escándalo de fraude y estafa piramidal. Fue intervenida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por operar sin autorización y cerró. Muchos usuarios que confiaron en la inversión —promocionada por Milei y figuras mediáticas como Yanina Latorre— perdieron su dinero, y el esquema fue comparado con otros fraudes similares en el mundo de las criptomonedas.

Milei recomendó CoinX en su cuenta de Instagram, donde afirmó que la empresa estaba “revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación”.

Sin embargo, cuando la empresa cerró y se acusó a sus responsables de fraude, Milei trató de desvincularse, argumentando que simplemente había dado su opinión y que no era responsable de las pérdidas de los usuarios que confiaron en su recomendación.

Este vínculo con CoinX resurgió cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a la empresa por operar sin la autorización correspondiente, y el esquema de estafa fue comparado con otros fraudes conocidos en el ámbito de las criptomonedas. Aunque Milei inicialmente defendió el modelo de negocio de CoinX, luego de que la empresa cambiara su enfoque, trató de distanciarse públicamente de cualquier implicancia en los problemas que enfrentaron los inversores.

En aquel momento, Milei dio su explicación en el programa de Radio Con Vos que conduce Ernesto Tenembaum.

—Vamos por parte: a mí la gente de CoinX me llamó y me pidió una opinión, o sea, una opinión profesional que me pidió. Le pedí que me mostrara, digamos, cómo funcionaba el negocio. Básicamente, ¿qué era lo que hacían? Ellos hacían, tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares y con esa devaluación que se generaba, te pagaban tasas en pesos mucho más alta que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Esa es una de las partes del negocio, y eso además le permitía tener fondeo para invertir en las granjas de cripto que tenían. En el sur creo que la tenían. Y ahí generaban criptomonedas y eso generaba un plafón para tener más plata. Esa era la lógica del negocio. Cuando, digamos, en ese sentido el negocio no tiene ningún tipo de problema. O sea, puesto en esos términos. Había alguna forma en la que presentaba el negocio, yo dije, yo no, digamos, la presentación que haría del negocio no sería de estos términos, yo no lo expresaría en estos términos, porque esto, digamos, o sea, le dije: el día que el Banco Central no te devalúe más y te sube la tasa, y el día que Bitcoin se te cae. No podés garantizar la ganancia que estás prometiendo.

—Pero Javier, vos en tu Instagram pusiste “están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación, escríbanle de parte mía”.

—Sí. Pero de vuelta, de vuelta...

—Y eras diputado ya, fue el 18 de diciembre.

—Pero de vuelta, de vuelta, o sea, el negocio, el negocio tenía una determinada característica, y era una forma que hacía que vos te saltearas, si vos querés, la regulación del Banco Central para tener un mayor retorno, estaba hecha, apalancada sobre títulos públicos en dólares, que te...

—Pero eso es posteo que vos hacés por tu recomendación, ¿o es un canje publicitario?

—No, digo, o sea, frente a eso, digo, ellos me dijeron, o sea...

—¿No te pagaron por eso?

—Y mis opinions las cobro, claro que cobro mis opinions, obvio que, digo, o sea, no, no, digo, o sea...

—Pero entonces correspondería una disculpa a los que se sienten estafados.

—No, no, no, pará, pará, pará, no, porque no fueron estafados, o sea, no fueron estafados.

—¿O un error tuyo no puede haber sido...?

—Pará, a ver, el tema es el siguiente: ellos agarraron y montaron ese negocio, ese negocio, digamos, tenía esas características, yo hice un video con ellos, o sea, donde además yo dejaba claro, digamos, de dónde salía ese negocio, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con esto de que tenías una posición en títulos públicos, que no estaba acá, y que te permitía hacerte de dólares.

—No pusiste eso, pusiste “desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Lo pusiste vos en Instagram”.

—Está bien, pero de vuelta, y tenías la parte de la criptomoneda que también le generaba ganancia, sí, digamos que tenía que ver con la granja de criptos. Es decir, eso, digamos, era el core del negocio, era, digamos, un negocio bastante simple, sí, y el punto que yo les hice es, miren, yo, digamos, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, haga cosas con ustedes, yo quiero que cambien esto, porque si no cambian esto, yo no lo voy a hacer.

—Pero no hiciste un posteo advirtiendo al que podía haber invertido: che, no me gustó el modelo de negocio.

—No, no, no, pero porque cuando yo hago estas sugerencias, ellos hacen, hacen, digamos, cambian la página, hacen un montón de cambios. Y, de hecho, una de las cosas que querían hacer era mutar el tipo de negocio. Ellos querían también mutar el tipo de negocio. O sea, básicamente querían ir a un negocio de vincular una suerte para el modelo de negocio.

—Vos sos diputado, hay gente que te sigue, le decís: invertí acá, por ahí me equivoqué, disculpen.

—No, no, está bien, no, no, es que, digamos, o sea, de vuelta, digo, el negocio...

—O sea, lo harías de nuevo.

—Porque el negocio, digo, el negocio estaba bien armado, o sea, tenía el problema, digamos, o sea, algunas cuestiones, yo, digamos, las señalé, se modificaron. ¿Cuál es el problema? El problema rádica es que después ellos no quisieron modificarlas y yo decidí no hacer cosas con ellos.

—Pero, pará, ¿vos no invertiste ahí?

—No.

JJD