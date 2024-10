Adorni confirmó que la idea de vetar la ley de financiamiento educativo “sigue firme” y volvió a arremeter contra la UBA

A 24 horas de la Marcha Federal universitaria, el Gobierno redobló su apuesta y a través del portavoz presidencial, Manuel Adorni, volvió a confirmar que Javier Milei vetará la ley de Financiamiento Universitario y apuntó contra la cantidad de estudiantes que, según el funcionario, “aprobaron solo una materia” o de los cuales “no hay ninguna información”, y contra los extranjeros que utilizan la universidad pública argentina: “El 21.8% de los estudiantes de medicina es extranjero. Otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatir”, argumentó.

De acuerdo a Adorni, “el gobierno no está en contra del reclamo. Estamos en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan partida asignada, que no puedan financiarse”, dijo en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Y agregó: “Por eso todos los legisladores tiene que fundamentar de dónde sacan el dinero para los aumentos que proponen”.

Asimismo, confirmó que “el veto al financiamiento universitario sigue firme y seguramente esté publicado mañana”, en coincidencia con la movilización motorizada desde los gremios docentes y no docentes y con apoyo de diversos sectores sociales y políticos. El portavoz también aclaró que desde el ministerio de Seguridad “no hay ningún operativo especial porque entendemos que va a ser genuina y en paz”, pero advirtió: “Esperemos que no esté manchada por algunos personajes del tren fantasma como ocurrió en la marcha anterior”.

Además, el vocero aseguró que los recursos destinados a las universidades públicas “se enviaron”, aunque acto seguido disparó: “Lo que falta saber en qué se utilizaron. En el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos”, sostuvo y detalló que, de los estudiantes registrados en 2022, “un total de 1.749.136 estudiantes, sólo el 40.6% es alumno regular; el 20% tenía solo una materia aprobada o ninguna; y hay un llamativo 38.4% de alumnos sobre los que no se tiene información”.

En tanto, sobre el reclamo salarial, otro de los ejes centrales de la marcha de este 2 de octubre, Adorni consideró que el ministerio de Capital Humano “hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y no docentes”. De acuerdo al portavoz, “se ofreció un incremento salarial del 6.8% por encima de la inflación y se ancló el salario de los docentes con la administración pública para que cobren en tiempo y forma”.

Con información de agencias.

IG