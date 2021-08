Alberto Fernández, tras la imputación por la fiesta en Olivos: "Me gustaría realmente que analicen la inexistencia de delito"

El presidente Alberto Fernández insistió con que la reunión que se produjo en la quinta de Olivos en plena cuarentena, en la que se festejó el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, fue "un error que no debió haber ocurrido" y ratificó que, tras presentarse en la Justicia, se "analice la inexistencia de delito" dado que no se produjeron contagios de Covid-19.

Imputaron a Alberto Fernández por la fiesta de cumpleaños en Olivos

"La imputación es básicamente hacerle conocer a uno que fue denunciado por otro, así uno puede ejercer su defensa; yo obviamente lo sabía, porque los diarios hace dos semanas que lo ponen en tapa", dijo Alberto Fernández en diálogo con Radio 10. E insistió: "Ya di las explicaciones que tenía que dar; fue algo que no debería haber ocurrido y que se supo porque lo hice público: me pidieron la lista de la gente que entró durante un año y medio a Olivos y di la lista íntegra".

"El festejo no debió haber ocurrido y lamento que haya sucedido; no fue una maniobra dolosa, sino un acto de imprudencia y negligencia", agregó el Presidente quien mantuvo una entrevista con Gustavo Sylvestre en el CCK en el marco del 101 aniversario de la radio.

"Lo primero que me gustaría que analicen es la existencia de delito; el juez Sebastián Casanello es un buen juez y espero que pueda analizarlo jurídicamente... el tema es muy claro, pero aún así yo lo que quiero es que los argentinos sepan que esto no me pasó por al lado: me lastimó, me preocupó y siento que cometí un error, producto de la vorágine en que vivía", dijo Alberto Fernández. Y concluyó: "Espero que la Justicia evalúe mi planteo, que creo que es sólido... el resto son palabras que se escriben en los diarios".

El Presidente se presentó ayer en la causa por la celebración en la quinta de Olivos del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio del 2020, y propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán para reparar eventuales perjuicios. La presentación fue efectuada ante el juzgado federal 7, a cargo de Sebastián Casanello, quien corrió vista al fiscal Ramiro González. Tras recibir las presentaciones de todos los invitados que concurrieron a la reunión, González los imputó formalmente por la posible comisión de un delito vinculado a la supuesta violación de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus, dijeron las fuentes judiciales.

El mandatario se presentó "por derecho propio y sin abogado patrocinante", informaron voceros de la Casa Rosada y confirmaron fuentes judiciales con acceso al expediente. Además, reclamó que la denuncia sea "desestimada" porque la conducta investigada no generó ningún daño ni contagio.

"No escapa a mi entender que existe una norma penal, como el art. 205, que tipifica la conducta de quien violare medidas adoptadas por las autoridades competentes para propagar una pandemia, y que existe una norma que complementa este tipo penal en blanco, el DNU 260/20, que yo mismo he firmado. Ahora bien, tampoco escapa a mi entender que estamos frente a un delito de peligro abstracto", sostuvo el mandatario.

"Ante la inexistencia de un resultado lesivo es que pongo a consideración del S.S. la insignificancia penal (no social o moral) del comportamiento denunciado que no ha lesionado el bien jurídico tutelado por su atipicidad o falta de antijuricidad material, y por ello solicito que la presente denuncia sea desestimada", continuó.

En otra parte de la presentación de 36 páginas a la que accedió Télam, el Presidente recordó que asumió "la total responsabilidad de lo ocurrido en la residencia de Olivos, ante cada uno de los ciudadanos de este país".

En el expediente están imputados, además de Fernández y Yañez, los asistentes a la celebración, entre los que están algunos colaboradores de la primera dama: Carolina Marafioti, Severina Sofía Elizabeth Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.

Acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández dijo que su gobierno no tiene apuro por concertar un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y condicionó los avances en las negociaciones con el organismo a dos variables: la eliminación de las sobretasas que paga la Argentina y la extensión del plazo más allá de los 10 años que tiene como límite los acuerdos de facilidades extendidas. “No estoy apurado por firmar ese acuerdo. A mí los que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos“, afirmó.

El Presidente respondió varias preguntas respecto a la marcha de las negociaciones con el organismo que conduce Kristalina Georgieva. “Seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo con el Fondo. Y cuando yo firme ese acuerdo, sé que ese acuerdo compromete a muchas generaciones. Yo lo que no voy a hacer es algo que comprometa a los argentinos en los próximos años”, comentó.

“Yo podría firmar algo hoy y mi Gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mi me liberaría. Pero yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina”, agregó el mandatario.

Según detalló Fernández, la adopción de un programa consensuado tiene dos trabas: “Para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que hoy el Fondo está cobrando y tengo que discutir los plazos en los que el Fondo quiere recuperar ese crédito”.

Durante la entrevista, además, el presidente cargó contra su antecesor, Mauricio Macri, por el acuerdo fallido con el organismo. “Para que los argentinos no nos olvidemos: Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades. El crédito que recibió la Argentina, USD 57.000 millones, es un monto superior al crédito que el FMI acaba de destinar para socorrer a las las naciones más pobres del mundo tras la pandemia. Para todo el mundo destinó USD 50.000 millones y para Macri USD 57.000 millones”, disparó Fernández.

“El Fondo en eso tiene responsabilidad. Porque le prestó semejante suma de dinero a un país que estaba sobre endeudado y que ya estaba en default, que era lo que Macri llamaba reperfilamiento”, agregó.

“No estoy apurado por firmar ese acuerdo. Los que me apuran por firmar ese acuerdo, lo que quieren es que yo me haga cargo de la deuda de ellos. Porque así te legitimo lo que vos hiciste. No, lo que vos hiciste es un espanto, es un error, es una vergüenza. Son USD 44.000 millones que tenemos que pagar todos nosotros”, se quejó.

“Me apuran para que acuerde porque, claro, estoy legitimándoles lo que ellos hicieron”, comentó.

