Alberto Fernández llegó a Berlín luego de su respuesta a CFK

El presidente Alberto Fernández arribará hoy a Berlín luego de la oleada de respuestas que dejó en Madrid para Cristina Kirchner. “Hay un punto donde alguien tiene que decidir y me toca decidir a mí”, le dijo a su vice ayer por la noche durante una entrevista con elDiario.es.

Alberto Fernández, en respuesta a CFK: "La verdad, yo creo no haber decepcionado a los argentinos"

Saber más

Pero el Presidente no sólo respondió críticas. Además, fue sobre uno de los puntos que más molestan a su vice, su reelección y la confirmación de que sí está dispuesto a ir por un nuevo período.

En Madrid, Fernández eligió salir al cruce de su vice luego de que el viernes pasado ella acusara al Gobierno de “no estar haciendo honor a la confianza” que los argentinos depositaron en el.

“Cristina puede decir que algunos argentinos están decepcionados porque quieren una distribución más rápida, más equitativa y más justa. Y tal vez tenga razón en eso, pero la verdad, yo creo no haber decepcionado a los argentinos”, continuó Fernández en la entrevista con elDiario.es.

Con el avispero pateado, el Presidente se subió hoy a un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que lo llevó a él y su comitiva al aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt.

Allí llegó con el canciller Santiago Cafiero, y los secretarios Gustavo Beliz, de Asuntos Estratégicos, Julio Vitobello, de la Presidencia, Cecilia Todesca, de Relaciones Económicas Internacionales.y la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti.

En Berlín tiene previsto reunirse esta tarde con el canciller alemán, Olaf Scholz. Se estima que el encuentro durará una hora tras lo cual ambos ofrecerán una conferencia de prensa.

Será la primera reunión oficial entre Fernández y el dirigente socialdemócrata luego de que Scholz fuera elegido para reemplazar a la Angela Merkel.

Fernández, quien ya se entrevistó con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y lo hará el viernes en París con su par francés, Emmanuel Macron, intenta posicionar a Argentina como proveedora de alimentos y energía en la región en medio de la guerra en Ucrania.

Pero la distancia de esta gira europea fue también la oportunidad que encontró el Presidente para responder a su vice.

“Yo respeto mucho lo que dijo Cristina el otro día, pero no tenemos necesariamente la misma mirada sobre algunas cosas. Hay un punto donde alguien tiene que decidir y me toca decidir a mí. Y a veces esas decisiones no son precisamente las mismas que para Cristina hubiera querido. Y yo asumo toda la responsabilidad de esas decisiones”, señaló el Presidente durante la entrevista con elDiario.es.

En Madrid, Fernández ofreció una serie de reportajes a medios españoles. Uno de ellos fue RTV, donde ratificó su intención de postularse a un nuevo mandato, una de las cosas que más irrita a su vice. Ante la pregunta concreta si se presentaría en el 2023, respondió: “Sí, absolutamente. Con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie”.

Ante esa respuesta, el periodista insistió: “Entiendo que ha dicho más o menos que sí”.

“Definitivamente, definitivamente- contestó Fernández-. Si hay algo que nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos. La mataron mil veces, la persiguieron, la desaparecieron, la derrocaron una y otra vez. Nosotros no sabemos de que se trata eso de bajar los brazos”.