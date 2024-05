Pettovello echó a colaboradores suyos por “mal desempeño” y ordenó la entrega inmediata de los alimentos guardados

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado para informar “que a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafi Viejo, en la provincia de Tucumán, del ex-Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

En particular, según trascendió, la ministra, una de las más próximas al presidente Javier Milei, echó a Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, hermano de Joaquín de la Torre, senador bonaerense, exintendente de San Miguel y exfuncionario de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

Además, según el comunicado de la cartera que lidera Pettovello, “se realizarán las investigaciones administrativas correspondientes” y se pondrá en marcha “un protocolo para la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento por medio del Ejército Argentino para garantizar una logística rápida y eficiente”, agregó.

El sitio web El Destape denunció días atrás la existencia de cinco toneladas de alimentos sin distribuir. Luego, el dirigente social Juan Grabois hizo una denuncia judicial que derivó en la orden por parte del juez Sebastián Casanelllo sobre el Gobierno para que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

Consultado por el tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa el 23 de mayo: “Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”.

Y añadió que los alimentos se van a repartir y “van a llegar a la gente que tiene que llegar”, sin dar mayores precisiones. “Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el Gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, señaló.

