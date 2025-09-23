El exgobernador de Tucumán José Alperovich seguirá en prisión domiciliaria por decisión de la Corte Suprema, que dejó firme la decisión de encarcelar al exmandatario provincial desde el momento en que fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual agravado.

La defensa del exfuncionario, hoy en prisión domiciliaria por razones de salud, había llegado hasta el máximo tribunal en busca de la excarcelación que se le había negado hasta ahora en todas las instancias previas, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario por inadmisible.

El 18 de junio del 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, integrado unipersonalmente por el juez Ramos Padilla, condenó a Alperovich por considerarlo responsable de tres hechos de “abuso sexual simple” y seis hechos de “abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal”, cometidos entre 2017 y 2018.

Esa misma noche, el magistrado a cargo del juicio oral ordenó la inmediata detención y la prisión preventiva del exfuncionario, y contra esa decisión la defensa presentó un pedido de excarcelación.

Tras la oposición de la fiscalía y de la Cámara de casación, los abogados de Alperovich presentaron entonces un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia.

Los jueces del máximo tribunal rechazaron la presentación por considerarla inadmisible a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, según se informó en un comunicado,

La denuncia contra Alperovich fue radicada en 2019 por una sobrina, 35 años menor, que trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación en las elecciones de 2019.

Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional.

“En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, se sostuvo en la acusación.

Con información de la agencia NA