Tras la amenaza de Torres a Milei, los gobernadores patagónicos buscan unificar su política energética

En medio de la escalada de tensión con el presidente Javier Milei, dispuesto a recortar el flujo de recursos nacionales para las provincias, los gobernadores patagónicos se organizan para unir fuerzas. Por estas horas trabajan en un acuerdo que alínea sus decisiones de política energética.

“Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, advirtió el viernes a última hora el gobernador Ignacio Torres, del PRO, en un mensaje dirigido al gobierno nacional. La amenaza fue incluida en una carta firmada también por Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Según anticipó Alejandro Bercovich en elDiarioAR, los firmantes ya pactaron una reunión para los primeros días de marzo y tienen previsto el lanzamiento de una “empresa patagónica de energía”, que no solo concentrará el control de las concesiones petroleras y gasíferas privadas de todas esas provincias sino también de las generadoras hidroeléctricas y los molinos eólicos en su territorio.

En las oficinas de un mandatario patagónico confirmaron que están trazando “estrategias conjuntas para el sector energético”, aunque no detallaron si esa conversación derivará en una sociedad formal. Por el momento se trata de un “alineamiento de políticas en temas comunes” que podría o no tomar la forma de la unificación de gestiones operativas.

Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



Según contó el propio Torres en una entrevista a Radio Mitre, ayer estaba prevista una reunión de gobernadores patagónicos para tomar una decisión en conjunto. “Ya estamos cansados del destrato, de la agresión, de la violencia y de que se quieran llevar puestas a las provincias. Hoy vamos a tener una deliberación y lo que decida Chubut lo vamos a tomar en todas las provincias patagónicas”, dijo.

En el portal especializado en energía e hidrocarburos Boca de pozo anticiparon que una de las propuestas que están siendo analizadas por los gobernadores patagónicos es “retener las regalías hidrocarburíferas en origen”.

