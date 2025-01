Amenazan a la periodista Nati Jota en redes sociales: “La próxima podés ser vos”

La periodista Natalia Jersonsky, más conocida como Nati Jota, compartió un mensaje amenazante que recibió en redes sociales tras haber difundido las cifras de los femicidios correspondientes al año pasado.

“La próxima podés ser vos y, además, violarte”: apuntó el usuario “Emanuel.87._” en un texto dirigido a la casilla de mensajes privada de la comunicadora. La advertencia llegó ligada a la publicación de la comunicadora que informó: “Durante 2024, se registraron 255 femicidios, una mujer fue asesinada por razones de género cada 29 horas”.

Más tarde, la conductora citó una respuesta que señalaba al hostigador de “pelot*do” y añadió: “Si la palabra que se te ocurre es ‘pelot*do’, me asustás vos también. La palabra es presunto violador o asesino. Como mínimo: machista inmundo al que le parece divertido amenazar con matarme o violarme”.

“Hay muchos mensajes de apoyo, la mayoría por suerte. Me resulta medio imposible que haya otra postura, pero la hay. Me piden que denuncie o escrache a este muchacho. Ya obviamente cambió su nombre de usuario. Me asusta que ande suelto y no especialmente por mí”, explicó la periodista.

Muchos piden que diga quién es (igual ahí figura), pero lo q me preocupa es que estos mensajes son normales para mí y que son una expresión de lo que nos pasa y puede pasar a todas en las calles. No es ni Emanuel puntualmente ni natijota puntualmente. https://t.co/21zCShtz1B — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) January 28, 2025

En este sentido, continuó: “Esto es mucho mayor que Emanuel o Nati Jota, porque me llegan muchos más mensajes así, más seguido de lo que se imaginan y sé que estas personas andan por las calles y todas podemos ser sus víctimas”.

“La violencia machista existe, está todo el tiempo, no significa que todos la ejerzan, pero sí que es claramente del hombre a la mujer por su condición de mujer. La figura del femicidio tiene que continuar existiendo”, concluyó al respecto.

La productora Lucía “Lula” Salomone también compartió una imagen de este mediodía cuando recibió un texto más extenso que el de la conductora: una amenaza detallada y frotan que inició: “Che, hija de Salomone, te vi varias veces paseando por Palermo, sé que vivís por ahí”.

“Tengo un grupito de amigos que les copa la idea de juntarse a tomar unos matecitos con vos. Lo que sí, tenemos unos horarios de juntada y lugares un poco fuera de lo común. Por lo general, organizamos en un descampado a la madrugada. Te va a copar la idea y te la vamos a hacer pasar re bien”, continúa el texto.

“Es un viaje de ida. Ya te vamos a hacer llegar la invitación. Atenti. Besis”, concluye el mensaje enviado a través de instagram. Al compartirlo, la productora añadió encima de la captura: “Sin palabras, cuando lo leí se me heló la sangre”.