Andrea del Boca y Julio de Vido fueron absueltos en el juicio por administración fraudulenta

Luego de 9 años, la actriz y productora Andrea del Boca fue absuelta en la causa que se le inició por administración fraudulenta por los fondos del Estado que recibió para financiar la telenovela “Mamá Corazón”. Así lo decidió este jueves el Tribunal Oral Federal 7.

Del Boca llegó al juicio procesada como supuesta partícipe necesaria y al escuchar el veredicto vía Zoom rompió en llanto. La causa penal fue iniciada en 2015 por el juez federal Sebastián Ramos con acusación del fiscal Gerardo Pollicita y tuvo un total de 11 imputados, entre ellos, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM.

La absolución dispuesta de manera unánime por los jueces Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli alcanza a todos los acusados incluido De Vido.

El juez Fernando Canero fue el encargado de la lectura del fallo, que se realizó de manera virtual y cuyos fundamentos se conocerán el 25 de noviembre próximo.

Además de la absolución, el Tribulan resolvió el cese de las medidas cautelares como embargos y poner a disposición de la Secretaría de Cultura de la Nación los capítulos de “Mamá Corazón” que están bajo custodia del Tribunal. También se absolvió por falta de acusación fiscal en este caso a quienes habían llegado a juicio por otra producción audiovisual, la miniserie “El Pacto”, entre ellos Liliana Mazure, el ex rector de la Universidad de San Martín, Carlos Ruta, además de De Vido y el ex funcionario Luis Vitullio.

En la última jornada del debate oral que se inicio en marzo, los jueces escucharon las últimas palabras de los acusados en una audiencia virtual y pasadas las 12:30 dieron su veredicto, mientras que, previamente Andrea del Boca sólo agradeció al Tribunal “por el trato para todos”.

“No voy a hacer ninguna manifestación, sólo agradecerles”, afirmó la actriz, mientras que De Vido tampoco pronunció últimas palabras.

La fiscal Fabiana León había pedido una condena de tres años y seis meses de prisión para la actriz y productora, a la vez que también reclamó en su alegato final una pena de cuatro años y seis meses de prisión para De Vido.

Andrea del Boca enfrentaba un juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela “Mamá Corazón” y la acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).