ATE denuncia que los funcionarios del Gobierno se aumentaron el sueldo en un 90%

El Gobierno nacional oficializó este viernes la actualización salarial para los funcionarios de primera y segunda línea, una medida que comenzó a regir el 2 de enero de 2026 y que pone fin al congelamiento de haberes que regía desde hace casi dos años. La decisión se formalizó mediante el decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, en paralelo con la promulgación del Presupuesto 2026 y la reforma de la Ley de Inteligencia.

Asimismo, el DNU establece que se impulsarán “las medidas necesarias para la implementación de un nuevo sistema de empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional que contemple, entre otros aspectos, mecanismos de ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y funciones, garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la dotación”.

La actualización salarial alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, así como a funcionarios con rango equivalente en otros organismos del Estado. El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos de la suba, ya que mantienen sus salarios congelados por decisión propia.

El decreto establece que los sueldos de los funcionarios se actualizarán según el porcentaje acumulado de las actas paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo General firmadas desde el 19 de enero de 2024.

Esas actas suman aproximadamente diez ajustes sucesivos. Aunque el decreto no fija un número explícito, la recomposición equivale al porcentaje total acumulado por la paritaria estatal entre enero de 2024 y diciembre de 2025, aunque el DNU no da detalles de montos.

Sin embargo, de acuerdo a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el aumento podría rondar un 90%. Así lo manofestó su secretario general, Rodolfo Aguiar, a través de sus redes sociales: “AHORA!! ES OBSCENO EL AUMENTO DEL 90% EN LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS!! SON UNOS CARADURAS Y SINVERGÜENZAS!!”, comenzó el mensaje del dirigente sindical.

Según Aguiar, “para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un SALARIAZO de la patronal en el sector público. Finalmente NO VINIERON A DESTRUIR EL ESTADO, VINIERON A SERVIRSE DE ÉL. Es INACEPTABLE que tengan la impunidad de aumentarse sus sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y todos los jubilados están pasando hambre”, escribió en un posteo que incluye una imagen de las escalas de trabajadores del Estado y sus aumentos desde enero de 2024.

Y concluye: “Este Gobierno nos ha mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo, que iban a terminar con los privilegios de la política, pero esto que están haciendo ya ES UN DOCTORADO EN CASTA”.

Los sueldos en bruto de los funcionarios, con información de la página oficial del Gobierno, hasta ahora son: