Axel Kicillof dijo que “se caranchea con el dolor” y que “la seguridad no se construye con marketing”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a sus opositores, a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada, que indican que en 2024 se registró una tasa de 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes y que fueron calificadas oficialmente como “el número más bajo de Sudamérica y del menor índice desde que existen registros estadísticos en el país”.

Lo hizo luego de que sellado el acuerdo electoral entre el PRO y LLA en Casa Rosada, los legisladores Diego Santilli, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, salieran a criticar sus políticas de seguridad. “No hay un solo ciudadano de la provincia de Buenos Aires que te diga que se siente seguro, que se siente tranquilo, que puede ir a tomar el colectivo sin que le pase nada, ir de la casa al trabajo o de la casa al trabajo sin tener miedo a perder su vida o a que le roben”, afirmó Santilli.

A partir de todo esto, el gobernador Kicillof publicó un duro y extenso comunicado en sus redes: “Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese descenso es aún mayor: 10,2%. Es cierto que los homicidios han bajado pero también es cierto que, cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

“Existe otra contradicción que no puede pasar por alto: frente a cada episodio de inseguridad grave —que lamentablemente siguen ocurriendo, y muchos— el Presidente se desentiende, deserta, y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿La seguridad es responsabilidad de los gobernadores —como dice Milei cuando se corre del tema— o es mérito del Gobierno Nacional cuando hay ”buenas“ noticias?”, cuestionó.

El descargo del gobernador marcó un fuerte acento en logros de su gestión y profundizó las críticas al presidente Javier Milei. “Es cierto que la tasa de homicidios ha descendido. Pero al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia 'es un baño de sangre', se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un 'baño de sangre'”, explicó.

“La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas las áreas y niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado. Por eso lamento que el Presidente se haya negado a reunirse conmigo e insista con conductas tan poco adultas”, añadió el mandatario provincial y recalcó que “no se puede 'festejar' la baja de la tasa de homicidios, porque detrás de las estadísticas hay pérdidas y dolores reales”. También pidió que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor” porque “se vienen elecciones pero no todo vale por un voto”.

Kicillof, además, reclamó por recursos de coparticipación. “Es indispensable seguir fortaleciendo un Estado sensible, presente y protector. El Gobierno de Milei todavía nos debe los recursos que nos quitaron: fondos que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses equivalentes a la compra de 10.000 patrulleros. Exigimos nuevamente su devolución”.

El festejo de Bullrich

“Estamos orgullosos de poder decirle a los argentinos y al mundo que la Argentina está bajando homicidios”, señaló la ministra Bullrich el miércoles pasado al celebrar además que en los tres primeros meses de 2025 se registraron 507 homicidios, frente a los 561 del mismo período en 2024, lo que representa una disminución del 9,6 %.

Según el relevamiento de la organización Insight Crime, la tasa de 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes resulta la más baja de Suramérica en 2024, con excepción de Bolivia, que se elevó a 3, aunque el relevamiento aclaró que se trata de una cifra incompleta o que no es confiable.

La cifra anunciada por Bullrich representa también la más baja registrada en Argentina en los últimos 10 años, cuando el país implementó el actual sistema de contabilización. En 2023, la tasa había sido de 4,49, y en 2022 de 4,31.

“Cada homicidio es una vida, y el ideal es no tenerlos. Pero esta baja que vamos produciendo es un orgullo para este Gobierno, para el presidente (Javier) Milei y para toda la tarea que hacemos junto a las provincias”, concluyó Bullrich.

MM