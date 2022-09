Berni, sobre el atentado a CFK: “Me cuesta creer que Brenda sea el final de la cadena de responsabilidades”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se refirió esta noche al ataque que sufrió Cristina Kirchner el jueves 1 de septiembre en Recoleta. En una entrevista realizada en la señal de TN, el funcionario dijo no cree que la responsabilidad intelectual del ataque termine en la novia de Sabag Montiel, Brenda Uliarte. “Me cuesta creer que Brenda sea el final de la cadena de responsabilidades de la autoría intelectual”, aseguró.

Para la AFI, hay "elementos" para suponer que varias personas participaron en el ataque a CFK

“Conociendo cómo se manejan muchos servicios de inteligencia que reclutan, estas personalidades son las más buscadas. Son los que empiezan a trabajar psicológicamente sobre esta gente manipulada y a la hora del atentado cuelgan el teléfono y nunca más se supo de ellos”, describió.

“Y cuando hablamos de inteligencia, no tenemos que pensar en lo que es estatal, sino en sectores que trabajan como servicios de inteligencia para diferentes personalidades y organizaciones”, agregó.

Berni señaló además que evita pensar lo que hubiera pasado si el ataque se terminaba de consumar. Lo que sí aseveró es que “hoy Argentina sería otra”. “Estaríamos en un estado convulsión muy agudo. Argentina no sería la de hoy. A toda acción le corresponde una reacción de sentido contrario, por lo tanto, a una acción violenta y traumática como esta le hubiera correspondido una reacción de la misma característica. No tengo dudas, por más que suene feo”, subrayó.

Además, opinó que no realizaría cambios en la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández. “La escena donde saca el arma, apunta y la guarda, dura menos de un segundo. Fue tan rápido todo, que nadie se dio cuenta lo que pasó, salvo al que le pasó el arma por al lado”, manifestó. “Conozco al jefe de la custodia y no tengo dudas que es la persona más preparada para ejercer el cargo de jefe de una custodia de un mandatario, y no solamente desde lo técnico, sino también desde la preparación psicológica y su capacidad de mando y de decisión”.

“En ese momento no estaba, pero si yo fuera el ministro de Seguridad ni por casualidad lo cambio a Diego Carbone. Es la persona más idónea”, completó.

DA