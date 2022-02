Cabandié con respecto a los incendios: “Es una situación compleja y las temperaturas no ayudan”

El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié habló este sábado sobre la delicada situación que se vive con los incendios en la provincia de Corrientes y expresó: “Es una situación compleja, hay simultaneidad de focos, eso hace que sea todo mas difícil ya que hay que multiplicar las brigadas y las temperaturas no ayudan” lo hizo en declaraciones al programa “Palermo Wuhan” en El Destape Radio.

Cabandié aclaró que factores exógenos favorables, como las lluvias, no se esperan pronto en la zona: “Recién se esperan precipitaciones a partir del lunes (en Corrientes) eso ayudará. No se sabe si extinguirá a todos los focos ígneos. En Misiones beneficiará más pero no podemos anticipar si lo extinguirá de manera completa”.

Sobre las iniciativas ciudadanas, como las que convocó el actor Alfredo Casero, que buscan ayudar en Corrientes, Cabandié expresó: “La ayuda para esta situación tiene que ser especializada porque hay personas que no cuentan ni con las herramientas ni el conocimiento son focos ígneos forestales, tanto pastizales, humedales y para eso se necesitan conocimientos específicos".

Con respecto a los inicios de los focos ígneos especificó: “Hay situaciones que hay que tener en cuenta, en este caso el 95% de los fuegos tienen como inicio la acción humana, son por decisión de prender fuego, en menor medida por imprudencia pero la verdad que hay una cultura arraigada de quemar campos”. Y enfatizó: “Ciertos productores también tienen como práctica, quemar pastizales, entiendo que eso podría haber sucedido hace 10 o 15 años sin consecuencias. Hoy eso no existe por las altas temperaturas. Es necesario que se arbitre desde el ámbito provincial y obvio también de Nación”.

Además confirmó que el lunes el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación presentará una denuncia a la Justicia y aseguró que durante todo el 2020 hubo incendios en el delta del Paraná, los habitantes de la franja de la costa los padecieron y la justicia no encontró a ningún responsable. No hay discusión, no hay dudas que es una práctica, una costumbre que tendrá que cambiar”.

La renuncia de Máximo Kirchner y las diferencias en el Frente de Todos

Con respecto a la coyuntura política, Cabandié habló sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la Jefatura de bloque del Frente de todos en la Cámara de Diputados de la Nación: “Tiene argumentos que fueron públicos, fue una decisión que tomó. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. Respeto su acción y se lo dije. Entiendo que es una persona de mucha trayectoria y tengo mucho respeto por su inteligencia política.

Con respecto a cómo ve a al Frente de Todos y las diferencias internas dijo: “Lo veo bien, es natural que existan posiciones antagónicas sobre algunos temas. Las diferencias son saludables, y al mismo tiempo, veo como algo virtuoso la posibilidad de disentir. Tenemos que construir escenarios donde podamos ampliar la mirada, es algo que Néstor (Kirchner) decía muchísimo” subrayó el funcionario.

LG.