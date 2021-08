Calamaro denuncia al político Santiago Cúneo por utilizar un testimonio suyo sin autorización en un spot de campaña

Andrés Calamaro denunció a través de su cuenta de Instagram que el candidato a diputado por el Partido Popular en la provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, utilizó un testimonio suyo en un spot de campaña y advirtió que el empresario y conductor del programa “Uno más uno tres”, que se emite por Canal 22, “no cuenta con autorización” para usar su imagen y que inició “las acciones correspondientes”.

“En relación a un spot de campaña política que está circulando y que incluye un testimonio de Andrés Calamaro, informamos que NO cuenta con autorización ni apoyo alguno al espacio ni a la candidatura. La frase está sacada de contexto y, además, forma parte de un vivo de Instagram del año 2020. Rechazamos enfáticamente este tipo de prácticas políticas que buscan engañar y confundir a la gente. Ya iniciamos las acciones correspondientes”, expresó el músico desde su cuenta oficial de Instagram.

En el vivo de Instagram al que hace referencia Calamaro, se explaya sobre el periodista y lo califica como “un cuadro áspero”, “elocuente” y “con convicciones”. En el video, el cantautor asegura que le gustaría “contactar con Santiago Cúneo, decirle que lo escucho todos los días… Podemos hablar de Santiago Cúneo y abstraernos totalmente de lo que es el peronismo y la realidad, ahora mismo, de Argentina”.

Según Calamaro, al referirse a Cúneo, “estamos hablando de una persona elocuente y con convicciones. ¿Es elocuente? Sí, ¿tiene convicciones?, sí. No importa cuáles sean. No sé si estamos de acuerdo en todo lo que dice, pero me encanta cómo lo dice, como (Alejandro) Dolina. Santiago Cúneo es un cuadro mucho más áspero, basta escucharlo medio minuto y ya nos damos cuenta. No es la dulzura ni la ternura con la cual Dady (Brieva) habla de sus orígenes peronistas. No es el peronismo que se hereda de los padres que fueron laburantes”.

Un extracto de esas palabras fue utilizado por Cúneo para un spot de la campaña electoral por la lista Confederal del Partido Popular.

“Para nosotros el kirchnerismo y el macrismo se complementan, son necesarios entre sí y constituyen una misma expresión entre la social democracia y el neoliberalismo, y nosotros somos una alternativa a ambos. Somos nacionalismo”, explica Cúneo sobre el proyecto que llevan adelante y propone retomar el clásico sistema confederado en Argentina.

Cúneo es acompañado en la nómina de candidatos por María Fernanda Amaya, Miguel Ángel Rodari, Lorena Paola González, Alejandro Darío Papotti, América Lorena Cardozo y Martín Alberto Raffo.

Cúneo, con Ricardo Iorio

