Carlos Bianco: “Donde vas te piden más patrulleros, hospitales, escuelas, caminos rurales. Todo eso es el Estado”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció hoy en su habitual conferencia de prensa de los lunes que no se sumará al plan de ajuste del presidente Javier Milei. “No vamos a hacer ese ajuste, nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque queremos lo contrario”, sostuvo.

El Presidente reclamó a gobernadores e intendentes que hagan “un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares”, en línea con el recorte que realizó el Gobierno y llegó al 5% del PBI en 9 meses de gestión. Pero desde el Gobierno bonaerense rechazaron ese planteo.

“El ajuste no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador en su segundo mandato fue elegido para fortalecer el Estado, asegurar más derechos a los bonaerenses y porque no estamos de acuerdo. Además, el Estado funciona en conjunto con el mercado. En todos los países del mundo son economías mixtas, quizás no lo sabe Milei porque solo mira el libro de Microeconomía I”, señaló Bianco.

También dijo que “la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, no nos piden que achiquemos al Estado para agrandar a la sociedad, que hagamos un ajuste. Donde vas te piden más patrulleros, hospitales, escuelas, los caminos rurales, todo eso es el Estado”, dijo.

Bianco se refirió también al veto a la reforma jubilatoria por parte del presidente de la Nación y dijo que hubo un “nuevo capítulo de vergüenza e ignominia en el Congreso” debido al “cambio de votos” por parte de varios legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR).

Con nombre y apellido, Bianco decidió señalar en la habitual conferencia de todos los lunes a los cinco diputados de la UCR que apoyaron la ley y que, días después, “se dieron vuelta”: Mariano Campero, Luis Picat, Federico Tournier, Pablo Cervi y Martín Arjol.

“Después de haberse reunido con Milei y haberse sacado una foto, cambiaron su voto debido al gran poder de oratoria del presidente. Faltaría saber realmente por qué lo hicieron, si fue a cambio de algún puesto”, señaló.

También hizo referencia “a las imágenes dantescas de la represión a los jubilados” donde él, junto a otros funcionarios, estuvieron presentes bajo “una columna bonaerense con ministros y organizaciones sociales”, reclamando de forma “pacífica”, hasta que “la Policía Federal comenzó con una represión descarnada enviados por la Ministra (Patricia) Bullrich”.

Al finalizar, habló sobre la otra ley que se aprobó en el Congreso de la Nación, que es la del presupuesto universitario, y que el presidente “ya avisó que también la iba a vetar”.

“Le pedimos que lo piense y que estudie un poquito más. No le digo que lea a Marx o a Keynes. Que lea, incluso, a autores de la Escuela de Economía Austríaca, que tanto nombra, que fueron los que después criticaron el mismo modelo económico que llevaron adelante”, concluyó.

Bianco le recomendó al presidente diferentes autores de economía que hacen hincapié de la participación del Estado sobre las economía de países como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón y Gran Bretaña. “No me voy a poner a hacer una explicación, pero los principales países capitalistas desarrollados de la actualidad y del pasado se desarrollaron sobre la base de políticas de fomento a la industria por parte del Estado, de protección de sus industrias por parte del Estado. Ninguno de esos se desarrolló sobre la base de la ausencia del estado y mucho menos sobre la base de la mano invisible del mercado”.

CRM con información de la agencia NA