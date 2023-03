Cecilia Moreau cruzó a Bossio y defendió las medidas de Massa

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, replicó hoy las críticas de Diego Bossio y le recomendó “leer cuál es el mecanismo sobre el canje con ANSES” y lo calificó como uno de los “opinadores precoces sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad y los jubilados”.

En ese sentido, Moreau señaló además que quienes están criticando la medida “se van a tener que meter la lengua en el bolsillo”, a través de una respuesta por su cuenta de la red social Twittter.

Bossio había criticado las medidas para reducir la presión sobre los dólares financieros, que incluye un canje de bonos en dólares que pertenecen a organismos públicos, con el objetivo de evitar saltos en la brecha cambiaria.

“Al vender estos títulos, en definitiva, lo que está haciendo el gobierno es endeudarse a una tasa superior al 25% en dólares (ej. al vender el AL30, el gobierno obtiene hoy unos USD 25, pero a costa de tener que pagar un total de USD 104 de acá a su vencimiento en 7 años). Van a decir que no queda otra, que la situación es urgente, que es necesario contener los dólares paralelos. Las excusas de siempre”, tuiteó el ex titular de la Anses. “Lo concreto es que, en vez de gestionar con responsabilidad, están especulando con el patrimonio de los jubilados. Argentina necesita construir el futuro, no sembrar más incertidumbre”, cerró.