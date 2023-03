CFK: “Se van a tener que revisar las condiciones en las que se firmó el acuerdo con el FMI para poder crecer”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó hoy a buscar consensos para lograr una revisión del acuerdo con el FMI. “Se van a tener que revisar las condiciones en las que se firmó el acuerdo con el FMI. Revisar, no para no pagar, sino para poder crecer”, dijo en una disertación en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Además, aseguró que la Argentina “no tiene moneda”, al tiempo que volvió a defender el déficit fiscal como herramienta para evitar la recesión y pidió “alinear precios y salarios”.

“A 40 años de democracia, no tenemos moneda”, cuestionó la titular del Senado, al recibir una mención honoris causa en la Universidad de Río Negro.

En tanto, reclamó que se debe “alinear precios y salarios para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos”. “No hay catástrofe más grande para la Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno entre 2015 y 2019”, apuntó Cristina Kirchner, e insistió que “se van a tener que revisar las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según consideró, “esta Argentina bimonetaria lleva a esta Argentina con inflación”.

“Hay una gran discusión en cuanto a qué ocasiona esta inflación desmedida, a diferencia de otros países. Durante mucho tiempo se decía que si le aumentan los salarios, esto genera inflación”, analizó la vicepresidenta.

Al respecto, expresó: “Los que me dieron lecciones sobre cómo resolverlo, llevaron a la inflación al 54%. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación”. Y volvió a defender el déficit fiscal como herramienta económica, al indicar que “evidentemente en época de crisis es un instrumento que se necesita para evitar la recesión”. “Porque si no podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación y estamos al horno”, enfatizó.

Sobre los fundamentos de su condena: “Ninguna prueba y un solo objetivo: la proscripción”

La vicepresidenta apuntó contra el “partido judicial” y dijo que “más mafiosos no se consigue” a sus integrantes, al tiempo que cuestionó los argumentos del fallo que la condenó y dijo que “no tiene ninguna prueba y el objetivo es la proscripción”.

“¿Cómo estamos hoy a 40 años de la democracia? En Argentina parece que ni siquiera los tres poderes no funcionan”, enfatizó.

La ex mandataria subrayó: “Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes cuando vemos a la oposición o por lo menos al sector más importante de la oposición aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo, creo que hoy no estamos ante un estado democrático constitucional”.

Al participar de la conferencia titulada “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política’” desde la sede Atlántica de la casa de estudios, la Vicepresidenta apuntó: “Dos horas antes de esta conferencia, desde el partido judicial, separan al senador Martín Doñate que era el representante en el Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que había impugnado judicialmente. Más mafiosos no se consiguen”.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, al tratarse de la primera actividad de la ex mandataria en el interior del país luego del intento de asesinato el pasado 1 de septiembre, la titular del Senado destacó que el ex presidente Néstor Kirchner “reconstruyó el país colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político”.

“Yo quiero reivindicar a ese hombre que recibió un país en el 2003 en el que todos se acuerdan de la parte económica, pero había algo previo que recibió en medio de una fenomenal crisis institucional”, recordó.

DA