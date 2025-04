Desde la CGT evalúan al paro como “importante, con un ausentismo muy grande”

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que “el paro está siendo importante” y que desde varios sindicatos informaron que “hay un ausentismo muy grande” en la mayoría de los gremios adheridos.

El sindicalista, secretario general de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), explicó que la media surge porque “la gente la está pasando mal”, debido al plan de ajuste llevado adelante por la gestión del presidente Javier Milei, que se vino incrementando desde su asunción, en diciembre de 2023.

“Es la convicción de la gente lo que está pasando. Hay una reacción de descontento, donde no les alcanza para llegar a fin de mes. La gente se da cuenta. Ya es objetivo: en 2025 bajó el consumo y estamos viendo que todos los salarios de todas las actividades están deteriorados”, manifestó Rodríguez en declaraciones a Radio Rivadavia.

Por otra parte, y en referencia a las medidas que toman ciertos empleadores y empresas con respecto a los trabajadores que se adhirieron al paro, sostuvo que “es lamentable que les descuenten el día” porque “hay un derecho legal” que los ampara. Asimismo, indicó que “el paro se está notando” y que es importante “para hacer cambiar la política”.

Con respecto a la relación que tiene la CGT con el Gobierno Nacional, manifestaron que “las pocas veces” que los llamaron para una mesa de diálogo, “fueron con propuestas”, pero no recibieron “ninguna respuesta” a las inquietudes planteadas por la central; además justificaron el tiempo que esperaron para proponer un paro general.

“No nos quedamos quietos en ninguna situación. En otros momentos, tuvimos más oportunidad de negociación y ahora no y pareciera que la decisión de la CGT fue acertada. La idea es que, si el Gobierno tiene un sentido de generar una situación positiva, debería buscar un encuentro, una salida consensuada. Sería lo lógico”, señaló el secretario adjunto.

En otro orden, diferenció esta gestión con la del ex presidente Alberto Fernández debido a que había “otras condiciones” porque vivimos “dos años en cuarentena por la pandemia” y “la preocupación del país” estaba enfocada en otra prioridad.

“Hay 6 millones de empleados en actividad privada y 3 en la pública. En ese núcleo, estamos notando que la gran mayoría está acatando la medida de fuerza. Tanto el gobierno anterior como el de (Mauricio) Macri, fracasaron en el tema del subsidio, tendrían que haber generado una política de empleo. Este Gobierno está haciendo lo mismo pero peor porque está echando gente”, concluyó.

ATE: “Este gobierno solo entiende el lenguaje de la fuerza”

Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, consideró que en la medida de fuerza llevada a cabo por las centrales obreras, “hay total responsabilidad de la Casa Rosada”. “Los trabajadores no queremos parar, es la última instancia. Este gobierno no tiene al diálogo entre sus herramientas de gestión, solo entienden el lenguaje de la fuerza y yo ahora me entusiasmo, porque casi nos doblaban el brazo, pero empezamos a recuperarnos”, analizó.

Según Aguiar, desde la asociación que nuclea a los trabajadores del Estado, “no defendemos vagos, defendemos trabajadores que se esfuerzan todos los días y dan su vida para garantizar el funcionamiento del Estado”.

“Cada vez que se destruye un puesto de trabajo en el Estado se desmantela una política pública y se pierde un derecho. Desmantelaron el Servicio Meteorológico Nacional y no pudieron predecir la catástrofe de Bahía Blanca”, sentenció Aguiar en declaraciones a Radio La Red.

Aeroparque y Ezeiza, con 100% de acatamiento al paro

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, afirmó esta mañana que en su gremio hay “un 100 por ciento de acatamiento” al paro de hoy de la CGT, y anticipó que la semana próxima habrá una medida de fuerza de 12 horas del sector aeronáutico.

“En pilotos hay un 100 por ciento de acatamiento en aeroparque y en Ezeiza no va a haber actividad en toda la jornada”, expresó el gremialista en declaraciones a Radio Splendid.

Biro explicó que “un paro general es una forma de interpelar al Gobierno, es una forma de decir que necesitamos respuestas, necesitamos mesas de diálogo, alguien se los tiene que decir”.

El dirigente de los pilotos sostuvo que el Gobierno “se hace autopropagada de la crueldad con la que ejecuta las políticas públicas y lastima a los sectores más débiles”

“En la Argentina hay ‘timba’ financiera mientras la industria se está cayendo a pedazos, publican números engañosos de la inflación, cuando los combustibles, la energía y los servicios públicos vuelan por el aire y los trabajadores con empleo formal no llegan a fin de mes”, manifestó.

En alusión al paro de hoy de 24 horas expresó que el reclamo de la CGT y las dos CTA “es genuino” y subrayó su deseo de que “el paro motive a que den algún tipo de solución” a los reclamos de los trabajadores.

Puntualizó que en el sector aeronáutico hoy hay “menos flota, despidos, achicamiento, cierre de sucursales, vaciamiento”, y ahora “que da ganancias, pedimos paritarias y nos dicen que después de Semana Santa hablaremos”.

“Por eso anunciamos para el día 16 de abril, antes de semana santa, un paro total de actividades por 12 horas. No puede ser que la máxima conducción de la compañía por un lado diga que hay ganancias y por otro no corrija los salarios que vienen degradados”, aseveró.

Paro total en trenes

Agustín Special, vocero de La Fraternidad, el gremio que nuclea a los trabajadores de ferrocarriles, dijo este jueves que en lo que respecta a los trenes “el paro es total”.

Para el dirigente sindical, “la CGT al fin reaccionó y mandó a poner un freno a las políticas de este Gobierno”.

Special pidió que la huelga sea “contundente, porque la situación no está bien”, al tiempo que calificó a los mensajes que se escuchan y se ven en las pantallas de las terminales de ferrocarriles, difundidos por el Gobierno pidiendo a la población denunciar a “quienes extorsionen a los trabajadores” y llamando a “defender la República”, como “una vergüenza”. “Estamos defendiendo el salario de los trabajadores que no llegan a fin de mes. Que salga el Gobierno a querer mojar la oreja a los trabajadores me da vergüenza”, concluyó, en declaraciones a Telefe.

