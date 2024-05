Clubes deportivos presentan un amparo ante la Justicia Federal por facturas de gas que llegan al millón de pesos

Instituciones deportivas privadas de Río Grande, Tierra del Fuego, recibieron facturas de gas que rondan el millón de pesos por lo que desde la Municipalidad presentaron un amparo judicial para frenar los aumentos. Si bien el gobierno nacional postergó la suba de tarifas de gas con el fin de “consolidar la desinflación”, en el sector preocupa el sostenimiento de los gimnasios a los que concurren miles de chicos diariamente.

En una ciudad que en la época invernal tiene temperaturas bajo cero, los establecimientos públicos y privados cerrados vinculados al deporte son lugares que generan sentido de pertenencia, unión, solidaridad y contención para niños, adolescentes y adultos.

“Todas las instituciones tienen un denominador común que primero es la preocupación por el aumento en los servicios, por lo prohibitivo que vuelve este aumento, que es generar la incertidumbre de si van a poder seguir funcionando o no”, señaló ante este medio el Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud del Municipio de Río Grande, Sebastián Bendaña.

Bendaña explicó que “pensar que un Club de barrio tiene que arrancar el mes con una deuda o una obligación a pagar de un millón de pesos significa que ese lugar corra grave riesgo de poder continuar dando los servicios que brinda, teniendo en cuenta que el más importante es la contención, el hecho de hacer sentir arraigo a nuestros vecinos en todo lo que es la ciudad”.

Un caso, preocupante es el del histórico Club Sportivo en el que por 55 años han pasado generaciones de fueguinos y familias enteras de la ciudad. Noemi Torres, presidenta de la institución expresó: “Es un aumentazo lo que nos vino porque todavía no estamos entrando en la veda invernal” y señaló como ejemplo que pasó de pagar 17 mil pesos una factura a pagar 340 mil.

“Estamos complicados porque este aumento no lo podemos trasladar a las cuotas que es por lo que subsiste el club, además del alquiler de uso de canchas. No sé cómo vamos a hacer, es una problemática muy grave y el consumo de gas no lo podemos bajar ni aunque quisiéramos, en la época plena de invierno tenemos que prender la calefacción a las 2 de la tarde para que cuando empiezan las actividades 17.30 esté el gimnasio acondicionado para que los chicos practiquen”, agregó.

Lo mismo sucede en los establecimientos municipales que son 18 espacios deportivos ubicados en los distintos barrios de la ciudad. “Esto nos pasa en el municipio, donde también tenemos nuestros gimnasios abiertos de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche estamos viendo que los servicios de gas han venido con un aumento exponencial por encima del millón de pesos”, comentó Bendaña.

Otros lugares, como el Centro de Deportes Arena tuvieron un aumento de tarifas de gas de $73,000 a $900,000 y de luz de $120,000 a $440,000. La semana pasada, tras un encuentro con el intendente Martín Perez, los espacios privados plantearon el temor de tener que dejar de funcionar por lo que el acompañamiento del Municipio es crucial para efectuar distintas medidas, trabajando directamente con la Agencia de Deportes y la Asesoría Letrada Municipal.

En el Club ADEFU, su presidente Víctor Caliva comentó está “muy difícil” sostener un lugar tan grande que alberga a más de 560 chicos que desarrollan deportes como futsal, vóley y hockey. “Esta situación nos pone en un lugar muy difícil porque nos hace inviable sostener este espacio para tanta cantidad de gente porque no podemos trasladar de un mes a otro a la cuota porque el diferencial fue de un millón de pesos la diferencia”, indicó.

“Si tenemos que transferir ese monto a la cuota un montón de gente se queda sin hacer actividad física y pasamos a tener una institución selectiva donde algunos van a poder ir y otros no”, concluyó.

Acción judicial para frenar el tarifazo

La asesora letrada de la Municipalidad de Río Grande, Verónica Ramirez, formalizó esta tarde la presentación de la acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia Federal, con el objeto de suspender los efectos de la Resolución del Ente Regulador (ENARGAS), ello en respuesta a los aumentos desmedidos en la tarifas de gas sufridos por los vecinos, asociaciones civiles, comerciales, clubes deportivos, sindicatos, fundaciones y centros comunitarios y de jubilados.

La acción fue realizada a pedido del intendente Martín Perez y tiene como objetivo detener los tarifazos plasmados en las facturas de gas del periodo del mes de abril, que según los usuarios, son “impagables”. Asimismo, Perez confirmó que acompañará la presentación que realizará el gobernador Gustavo Melella en el mismo sentido.

“Esta acción es para ponerle un freno a esta situación”, dijo Pérez y explicó que “se busca garantizar que los derechos de los vecinos sean protegidos y que se tomen medidas urgentes para evitar el impacto negativo de estos aumentos tarifarios en las familias y las instituciones locales”.

El intendente agregó: “Cada entidad en nuestra ciudad cumple un rol fundamental de contención y desarrollo, y debemos protegerlas”. Más tarde, se refirió al tema a través de su red social X donde escribió: “El aumento del gas es impagable para las familias, para los instituciones deportivas, para los comerciantes riograndenses. Por eso hoy presentamos una medida cautelar ante la justicia para detener la suba. Vamos a defender a Río Grande y a los vecinos y vecinas en todas las instancias. Los aumentos deben ser moderados, no desorbitados. Respaldaremos también la presentación del gobernador Gustavo Melella ante esta situación”.

Qué es una acción de amparo colectivo con medida cautelar

Se trata de una acción en la que un grupo de personas o instituciones, presentan en forma conjunta una demanda para la protección de sus derechos ante una acción u omisión de un tercero, que en forma conjunta con la medida cautelar busca suspender los efectos de una Resolución como en el presente caso.

En tal sentido, el Municipio de Río Grande busca proteger a la comunidad del grave impacto económico negativo provocado por los aumentos desproporcionados en las tarifas de gas.

MM