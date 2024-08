El comentario homofóbico de Milei contra dos boxeadoras en París 2024: “A ver boluprogres, vengan a explicar esto”

La boxeadora argelina Imane Khelif disputó este jueves su primer combate en los Juegos Olímpicos París 2024 ante la italiana Angela Carini, rival que solo se mantuvo en el ring durante 46 segundos, momento en el que decidió abandonar acusando mucho dolor después de recibir un fuerte golpe al inicio de la pelea.

Minutos después, el presidente Javier Milei se hizo eco del posteo en X de un usuario habitual de las huestes libertarias y escribió en su cuenta, con un video de la pelea entre Khelif y Carini: "A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba...”, expresó el mandatario.

Además, reposteó en X un comentario del economista libertario Ramiro Castiñeira que va más allá y que no deja lugar a dudas sobre la postura del mandatario argentino: “El feminismo hizo que sea ´deporte´ y no un delito que un hombre le pegue a una mujer”.

Milei reposteó varios comentarios más de la misma índole.

En sintonía, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien es muy cercano a Milei ideológicamente, también sentó su postura al citar un tweet que dice: “Los hombres no pertenecen a los deportes femeninos”.

Imane Khelif, la boxeadora de la polémica

Imane Khelif es una boxeadora argelina de 25 años que compite en la categoría de hasta 66 kilos de los Juegos Olímpicos 2024. Después de participaciones sin mucho éxito en los Mundiales de 2018 y 2019 y de alcanzar los cuartos de final en Tokio 2020, a apenas una victoria de ser medallista (cayó ante la campeona Kellie Harrington), subió de división a peso superligero y en 2022 ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África, y fue subcampeona mundial amateur.

En el Mundial 2023, realizado en India en el mes de marzo, Khelif compitió en peso wélter y ganó con claridad sus primeros cuatro combates, pero fue descalificada por la IBA antes de competir en la final, el mismo día de ese combate. Un test hormonal determinó que Khelif tenía mucha más testosterona de la normal para una mujer, y fue excluida por no pasar el criterio de elegibilidad de la IBA. Lo mismo ocurrió con la ex bicampeona mundial Lin Yu-ting, de Taiwán, que había obtenido la medalla de bronce.

Khelif culpó por esto a una conspiración en su contra. “Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”, dijo Khelif en su momento. “Han conspirado contra Argelia para que su bandera no esté en lo más alto y que no ganemos la medalla de oro”.

La postura del Comité Olímpico de Argelia

Por su parte, el Comité Olímpico Argelino (COA) dijo: “El COA condena enérgicamente los ataques poco éticos y la difamación contra nuestra estimada atleta, Imane Khelif, con propaganda infundada por parte de ciertos medios de comunicación extranjeros”. El Comité Olímpico Argelino añadió: “Estos ataques a su personalidad y dignidad son profundamente injustos, sobre todo cuando se prepara para el culmen de su carrera en los Juegos Olímpicos. El COA ha tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestra campeona”.

Las quejas previas de Italia

La ministra italiana de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, había mostrado este miércoles una “gran preocupación” por la admisión en la competición olímpica de boxeo femenino de “dos transexuales, hombres que se identifican como mujeres y que, en cambio, en las últimas competiciones habían sido excluidos”.

“Es sorprendente que no existan criterios ciertos, estrictos y uniformes internacionales, y que precisamente en los Juegos Olímpicos, un acontecimiento que simboliza la equidad deportiva, se pueda sospechar, y mucho más que sospechar, una competencia desigual e incluso potencialmente arriesgada para uno de los contendientes”, había dicho la ministra del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, conocida por sus posturas conservadoras respecto a la familia y la sexualidad.

Poco después, el Comité Olímpico Italiano (CONI) anunció que “se ha activado junto con el Comité Olímpico Internacional (COI) para que los derechos de todos los y las atletas se ajusten a la Carta Olímpica y a las regulaciones sanitarias”, en un escueto comunicado. Y agrega: “Todos los atletas participando en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024 cumplen con las regulaciones de elegibilidad y todas las regulaciones médicas aplicables. En concordancia con las reglas 1.4 y 3.1 de la Unidad Boxística de París 2024”, explicaron en un comunicado oficial.

Aunque ni la ministra ni el CONI hicieron referencias explícitas, sus declaraciones se produjeron un día antes de que la italiana Angela Carini se enfrentara en el peso welter del torneo olímpico de boxeo a la argelina Imane Khelif, quien fue excluida de la final del Mundial por sus altos niveles de testosterona, pero sí fue admitida en los Juegos.

Roccella insistió en que “en las competiciones deportivas siempre se ha separado a los atletas de las atletas, basándose en un criterio elemental de equidad en la competición, así como de igualdad de oportunidades”.

“La presencia de personas transexuales en las competiciones deportivas implica, por tanto, la necesidad de identificar y garantizar requisitos de admisión estrictos, ciertos e inequívocos para una competición honesta y equilibrada. Máxime cuando se trata de deportes que implican un combate cuerpo a cuerpo entre deportistas, un enfrentamiento físico directo que puede poner en peligro y dañar a la persona”, añadió.

Las deportistas transgénero habilitas a competir

Imane Khelif, de Argelia, y Lin Yu‑ting, de China Taipei (Taiwan) fueron habilitadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) para disputar el campeonato de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024 en la rama femenina. En el campeonato mundial en 2023 habían sido descalificadas tras fallar pruebas efectuadas por la International Boxing Association (IBA).

Khelif, por un lado, fue descalificada de la lucha por el oro en el en Nueva Delhi tras mostrar elevados niveles de testosterona, mientras que Lin, quien había ganado el bronce, sufrió la descalificación a raíz de los resultados en su prueba bioquímica. Las pruebas en las que fallaron implican que son peligrosas para otras deportistas y que no están “en igualdad de condiciones”, explicó World Athletics en su momento.

Al respecto, Umar Kremlev, presidente de la IBA, fue rotundo: “A partir de las pruebas de ADN, hemos identificado a varios deportistas que intentaron engañar a sus compañeros haciéndose pasar por mujeres. Según los resultados de las pruebas, se demostró que tienen cromosomas XY. Estos deportistas fueron excluidos de la competición”.

Ambas deportistas nunca se declararon ni transgénero ni intersexuales.

Antecedentes

Investigaciones científicas hallaron que el poder promedio de un golpe de alguien que atravesó la pubertad masculina es un 162% mayor que el de una mujer, lo que hace que el caso de los deportes de combate sea muy distinto a otros deportes a la hora de permitir la inclusión de atletas transgénero o con alteraciones de testosterona.

Desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, organismos deportivos como la Asociación Mundial de Deportes Acuáticos, la Asociación Mundial de Atletismo y la Unión Ciclista Internacional actualizaron sus normas de género. Ahora prohíben a las atletas que pasaron por la pubertad masculina competir en pruebas femeninas.

El organismo de atletismo también endureció el año pasado las normas sobre atletas con diferencias en el desarrollo del sexo. Entre ellos se encuentra la bicampeona olímpica de 800 metros Caster Semenya, que desde 2018 no puede competir en ninguna distancia entre los 400 metros y la milla a menos que mantenga niveles más bajos de testosterona, lo que requiere medicación. Ella compareció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en mayo para continuar su desafío contra World Athletics y el caso aún se está estudiando.

Con información de agencias.

IG