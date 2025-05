Comenzaron los comicios en las cuatro provincias que hoy eligen legisladores locales

Hay expectativa más allá de cada una de las cuatro provincias, ya que con un calendario electoral escalonado, los resultados de hoy pueden marcar nuevos armados, alianzas y estrategias de las distintas fuerzas políticas para las próximas contiendas de acá a octubre.

Chaco

Chaco elige 16 diputados en una elección donde debuta la alianza entre la UCR y La Libertad Avanza. La ciudadanía chaqueña empezó a concurrir desde esta mañana a las urnas para elegir 16 diputados que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados unicameral, en una elección que tiene como dato saliente la alianza enhebrada entre el gobernador Leandro Zdero y La Libertad Avanza (LLA).

Es la primera provincia donde el presidente Javier Milei decidió avanzar en una coalición con uno de los partidos políticos dialoguistas que ayudó el Gobierno a sancionar leyes en el Congreso.

Por ese motivo, la mirada nacional estará puesta en Chaco para evaluar si este frente fue beneficioso para Zdero, que busca renovar las siete bancas que pone en juego y sumar dos nuevos diputados para conseguir la mayoría parlamentaria.

Al momento de votar esta mañana, el gobernador Zdero desmintió pedidos de La Libertad Avanza para no incluir al PRO en la alianza provincial. “Dentro de las listas hay candidatos del PRO. Tenemos un gobierno de coalición, seguimos trabajando hoy, mañana y siempre, de la misma manera que generamos una alianza amplia en nuestra provincia y de esa manera seguirá avanzando”, sentenció a la salida del cuarto oscuro.

En sus declaraciones, el gobernador también admitió algunos faltantes de presidentes de mesa, aunque aclaró que las autoridades lograron resolver los traspiés, y denunció el robo de boletas.

Zdero, que pertenece al radicalismo, tiene la ventaja de que el peronismo irá dividido, ya que se le rebelaron al ex gobernador y líder del justicialismo Jorge “Coqui” Capitanich diputados e intendentes que se presentarán por afuera del frente “oficial” del PJ.

Para esta elección están habilitados para votar mas de 1 millón de chaqueños.

Para elegir los 16 diputados se presentan 11 listas, que tendrán en la boleta de papel un color que identificará a cada agrupación y las fotos de su primer candidato.

El oficialismo, que tiene 15 de las 32 bancas, pone en juego 7 diputados y se presenta bajo el lema “Chaco Puede+Libertad Avanza”.

Por su parte, el bloque justicialista tiene 11 bancas y pone en juego 6 lugares, y se presentará con la agrupación “Chaco Merece Mas”. El ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich encabezará la lista del peronismo.

Durante la jornada electoral, el candidato y ex gobernador se acercó a votar y expresó sus impresiones sobre el proceso democrático, el estado del tiempo y la importancia de participar. Capitanich sostuvo hoy que la transparencia debe alcanzar a todos los poderes del Estado y también a los medios y redes sociales.

“Yo quiero muchas fichas limpias: ficha limpia para todos. Ficha Limpia para jueces y fiscales, que tienen que presentar declaración jurada patrimonial y positiva. Ficha Limpia para los medios de comunicación. Ficha Limpia para las redes sociales”, sentenció.

También, denunció intentos de manipulación y remarcó la importancia de garantizar la fiscalización para asegurar la transparencia del proceso.

En tanto, el diputado peronista Atlanto Honcheruk armó junto a intendentes el frente“ Primero Chaco”.

También se postulan por el Partido Obrero César Báez; por el Movimiento Político Social María Celeste Espínola; y por Lealtad Popular Héctor Pruncini.

Además, se presentarán Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco); Marta Kassor (Bases para la Libertad); Luara Gerzel (Frente Arraigo); y Juan José Bergia (Nuevo Espacio Chaco Independiente).

San Luis

San Luis elige legisladores e intendentes con el debut de la Boleta Única de Papel. Esta es la primera prueba electoral para el gobernador Claudio Poggi, quien asumió en diciembre de 2023 tras derrotar al peronismo. Ahora, su gestión buscará consolidar poder territorial frente al espacio que encabeza Alberto Rodríguez Saá.

Así, la provincia de San Luis arrancó esta mañana con las elecciones legislativas y municipales, en una jornada marcada por el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y busca agilizar el proceso electoral.

Algo que celebró el gobernador al salir del cuarto oscuro: “La novedad es la implementación de la Boleta Única de Papel que va a dar más trasparencia, economía en los costos de impresión, una medida ecológica y se abrieron las mesas mucho más rápido”.

El padrón habilitado incluye a ciudadanos mayores de 18 años, para quienes el voto es obligatorio, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años y las personas mayores de 70 pueden votar de manera voluntaria.

En estos comicios se renuevan 22 bancas de la Cámara de diputados provinciales, lo que representa la mitad del cuerpo legislativo, y cuatro escaños en el Senado correspondientes a los departamentos de Belgrano, San Martín, Ayacucho y Pedernera.

Además, se elegirán intendentes y concejales en decenas de localidades, lo que incluye las ciudades de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Juana Koslay y Potrero de los Funes, así como también en comunas más pequeñas como Renca, Beazley, Naschel y Unión.

En los comicios de San Luis, los candidatos estarán representados con nombre y apellido, y la fotografía de los primeros postulantes.La lista contendrá los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas.

La provincia cuenta con la particularidad de ser una de las pocas en las que La Libertad Avanza, el partido que fundó el presidente Javier Milei, no participa.

El actual gobernador, Claudio Poggi, quien lidera el frente Ahora San Luis y reúne a partidos como el PRO, la UCR y Avanzar San Luis, ungió al intendente de la ciudad de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, como cabeza de lista de diputados en el departamento de Pueyrredón, el más importante de la provincia y donde está la capital.

El ex mandatario provincial Alberto Rodríguez Saá impulsa a la diputada nacional Silvia Sosa Araujo como principal candidata del Frente Justicialista. Al salir de votar, Rodríguez Saá arremetió contra la gestión del actual de Poggi.

“El gobierno ha sumergido a la provincia en la pobreza”, sentenció al ser consultado sobre el ánimo social. “Hay tristeza, miedo. No se acompañó la inflación con aumentos salariales y eso generó pobreza. Hoy tenemos un 27% de pobreza en San Luis”, afirmó.

Rodríguez Saá apuntó contra la gestión de Poggi y denunció amenazas a empleados estatales: “Hay muy pocos electores. Puede ser por desinformación, pero también por miedo: si no votás, no te pueden echar porque no sos responsable”.

En tanto, la coalición La Libertad Avanza (LLA) presentó candidatos tanto para cargos legislativos como municipales, pero no cuenta con el apoyo de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Se trata de la lista “Viva La Libertad, Carajo” que encabeza Héctor David Ocaña.

Por otro lado, el diputado nacional Carlos D`Alessandro encabeza la lista del Partido Tercera Posición, que se define como aliado libertario.

El Frente de Izquierda Unidad presentó lista de candidatos solo en el distrito de Pueyrredón, con Johana Anahí Gómez como cabeza de nómina.

Al igual que en otras provincias, San Luis no tendrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Salta

También sin PASO y con voto electrónico, la provincia de Salta arrancó esta mañana con las elecciones para renovar 12 bancas en el Senado provincial y 30 en Diputados, además de cargos municipales en distintos departamentos, en una jornada clave para el escenario político local.

Junto a la elección de cargos legislativos, a estos comicios se suma la revalidación de intendencias, concejalías y la designación de convencionales constituyentes que modificarán la Carta Municipal de la ciudad de Salta.

Las autoridades recordaron que el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y que quienes no concurran sin justificación válida podrán ser sancionados con multas, conforme a lo previsto por la legislación provincial.

Entre los principales candidatos se destacan el actual diputado y médico Bernardo Biella, quien se postula como senador por la Alianza por la Unidad de los Salteños, con respaldo del gobernador Gustavo Sáenz.

En plena jornada electoral, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, emitió su voto y pidió “un baño de humildad” para la dirigencia nacional. Consultado sobre su vínculo con el mandatario Javier Milei, Sáenz explicó que decidió acompañar algunas iniciativas del Ejecutivo Nacional porque considera que “el presidente fue elegido por los argentinos con un porcentaje importante” y que “hay que dejar gobernar”. Sin embargo, aclaró que su apoyo no es incondicional:

A su vez, aparece entre las figuras destacadas de los comicios Flavia Royón, ex secretaria de Minería de la Nación, como primera candidata a diputada por Capital por el Frente Vamos por Salta; y Guillermo Kripper, referente del Frente Unidos por Salta, también en carrera por una banca en esa categoría.

Adicionalmente, competirán fuerzas como el Frente Cambiemos Salta, el Frente Justicialista Salteño, el Frente Juntos, el Frente Liberal Salteño por Salta Libre, Salta Va con Felicidad, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, La Libertad Avanza, Salta Independiente (SI) y Patria Grande.

Los ciudadanos deben elegir a 232 convencionales municipales, encargados de redactar o reformar las Cartas Orgánicas de sus municipios, y también 121 concejales municipales, distribuidos en más de 20 localidades,

El Tribunal Electoral de Salta habilitó en su sitio web oficial la consulta de padrones y los listados completos de candidatos oficializados: https://www.electoralsalta.gob.ar/ .

Jujuy

La UCR de Jujuy pone en juego su dominio en las elecciones legislativas , en las que se renuevan 24 diputados provinciales, así como también 288 concejales y miembros de comisiones municipales en diversas localidades.

Los jujeños eligen a sus nuevos representantes bajo el sistema tradicional de boletas separadas por cada partido y candidato. El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, mientras que es voluntario para jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70, con la posibilidad de justificar la no participación en caso de causas válidas.

El oficialista Frente Jujuy Crece lleva a Adriano Morone como cabeza de lista, con el apoyo del gobernador Carlos Sadir.Morone irá por su reelección, al igual que Gisel Bravo y Omar Gutiérrez.

Al momento de votar, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir denunció que La Libertad Avanza (LLA) realizó una “clara violación” de la veda electoral al enviar comunicaciones a los jujeños por teléfono y mensajes en redes sociales.

“Nuestros apoderados del frente lo plantearon porque a pesar de regir la veda se seguían enviando mensajes y comunicaciones por la web”, sostuvo tras emitir el voto en el cuarto oscuro, y sumó: “Es una clara violación a la veda”.

Asimismo, remarcó que su espacio compite en soledad, y planteó que por primera vez, el espacio que fundó el presidente Javier Milei se medirá en Jujuy.

El Frente Justicialista, en tanto, postula a Noemí Elizabeth Isasmendi, ex directora de ANSES Jujuy, como primera candidata, seguida por Juan Manuel Soler.

Otra lista del peronismo es el Frente Somos Más que encabeza Carlos de Aparici, a la vez que la actual concejal de San Salvador de Jujuy Graciela Carrasco encabeza el armado peronista Frente Primero Jujuy.

Por La Libertad Avanza (LLA), en tanto, competirá Kevin Ballesty, que fue funcionario durante el gobierno de Gerardo Morales, y lo acompañan Fernanda Checa, Emiliano Pérez Robinson, Sofía Ternavasio y Matías Paternó.

Por el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad competirá el diputado nacional Alejandro Vilca.

MP con información de NA