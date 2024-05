“Comprobación empírica de ideas que no funcionan”: CFK culpó al Gobierno por la falta de gas

“Comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas”, tituló hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a su crítica a la gestión del actual Gobierno por el faltante de gas que afectó al país en los últimos días y por el almacenamiento de cinco toneladas de alimentos en depósitos de Villa Martelli y Tucumán a punto de vencer y sin fecha de reparto.

“Si este gobierno hubiese continuado con el ritmo y el calendario previsto para las obras de las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner en las localidades de Tratayen y Salliqueló, Argentina, entre los meses de mayo y agosto, hubiera importado casi 18 barcos menos de GNL y ahorrado la bonita suma de 450 millones de dólares. Además, ninguna fábrica hubiera parado su producción y ningún argentino suspendido su trabajo por falta de GNC para su auto”, escribió la expresidenta y ubicó este concepto bajo el paraguas de “Consecuencias económicas de ideas que no funcionan (superávit o muerte… aunque sea trucho)”.

Esta semana el país sufrió desabastecimiento de gas por un conflicto que arrastra años. En octubre debían inaugurarse dos compresoras que hubieran duplicado la capacidad del gasoducto Néstor Kirchner, pero la gestión anterior se demoró y la libertaria también. Por eso, debió importarse más GNL, pero en aras del ajuste se calculó que se iba a necesitar menos y se encomendó al clima, que resultó más frío que el ansiado.

Por otro lado, Fernández habló de las “consecuencias humanas de funcionarios que no funcionan (porque no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa, o lo que es peor… todo junto)” sobre lo que dijo: “Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo (equivalentes a casi 10 millones de litros), de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio. Comedores comunitarios que por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía. Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos. Mirá vos lo que son las consecuencias prácticas de las ideas de la 'revolución liberal libertaria'”. “Y si nadie hubiera reclamado o denunciado nada… ¿Qué hubiera pasado con esa comida?”, cuestionó.

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois. Este jueves la ministra de Capital Humano desplazó a colaboradores suyos por “mal desempeño” y ordenó la entrega inmediata de los alimentos guardados, algo que hará el Ejército argentino.

MM