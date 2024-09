Se conocieron nuevas fotos de Fabiola Yañez con golpes en la cara

Nuevas fotos de la exprimera dama Fabiola Yañez con golpes en la cara se difundieron hoy en la prensa argentina en el marco de la causa por violencia de género que se le sigue al expresidente Alberto Fernández.

En las fotos, que todavía no ingresaron al expediente, se ve a Yañez con el ojo derecho morado producto de un presunto golpe.

Otra de las imágenes, que fueron difundidas por el portal Infobae, muestra a Yañez en su cama junto a Fernández, quien duerme a su lado.

Una de esas fotos evidencia la ex primera dama tiene un hematoma en su ojo derecho, mientras otra la muestra aplicando hielo sobre la herida.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, las imágenes fueron difundidas en los medios de comunicación y aún no ingresaron al expediente.

Las primeras imágenes de Yañez golpeada trascendieron en la prensa argentina a principios de agosto.

elDiarioAR no publica las fotos por una decisión editorial, ya que considera que es revictimizar a la víctima y porque estima que no son necesarias publicarlas para creer en su testimonio.

Además, la Fiscalía pidió que no se publiquen. En el marco de la causa 2539/2024, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, bajo la dirección de Ramiro González, y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), encabezada por Mariela Labozzetta, solicitaron de manera oficial que se restrinja la publicación de imágenes de Yáñez relacionadas con los hechos de violencia de género por los que se encuentra denunciado el expresidente Fernández.

Hoy también declaró en la causa la madre de la exprimera dama, Miriam Verdugo. Según fuentes judiciales Verdugo declaró que vio al ex presidente empujar a su hija cuando estaba embarazada. “La zamarreo y empujó”, indicó, a la vez que dijo que en 2016, Fernández le mandó a Yañez un sobre con dinero para que pagara “por un aborto”.

Ante la Justicia, Yañez había descripto una situación de violencia en la cama en la que dormía el matrimonio.

Sobre ese día, relató: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ¿qué me hiciste?. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”.

“Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.

El exjefe de Estado está imputado por los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, más el abuso de poder y de autoridad, junto a las amenazas coactivas.

CRM