La Corte activó un trámite que definirá si se duplica la condena a prisión de Cristina Fernández de Kirchner

Por primera vez desde que llegó a la Corte Suprema, el expediente de la causa Vialidad empieza a moverse. El máximo tribunal le dio vista al procurador general interino Eduardo Casal para que dictamine si respalda el pedido de la fiscalía del caso, de elevar la condena de Cristina Fernández de Kirchner de 6 a 12 años de prisión. Con este paso, se inicia formalmente el tratamiento de los 17 recursos de queja presentados en el expediente, incluido el de la defensa de la expresidenta de la Nación y el de Mario Villar, fiscal ante la Cámara de Casación Penal.

Villar insiste en que a la exmandataria se le debe aplicar también el delito de asociación ilícita, además del de administración fraudulenta por el cual ya fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esa condena fue confirmada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación, pero no incluyó la figura de asociación ilícita, por lo que el fiscal recurrió con una queja directa a la Corte.

La decisión de Casal es clave, porque su dictamen puede inclinar la balanza dentro del máximo tribunal. Aunque no tiene plazos para pronunciarse, una vez que lo haga, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán decidir si abren o rechazan los recursos. Si no los abren, la condena quedará firme y comenzará a ejecutarse no solo para Cristina sino para todos los acusados.

En su presentación, Villar calificó de “arbitraria” la decisión de Casación que ratificó la absolución por asociación ilícita tanto de la exmandataria como del empresario Lázaro Báez, y la calificó como una “decisión inválida”. También apuntó contra las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, cuyos sobreseimientos quiere revertir. Sobre todo esto también deberá pronunciarse Casal.

El fiscal advirtió que la causa Vialidad es un caso emblemático en materia de lucha contra la corrupción, y que por lo tanto su resolución tiene “interés institucional” y compromete la “responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Este es el primer movimiento de fondo que hace la Corte en el expediente, que entró en sus despachos por vía de recursos de queja directa. En el plano político, la definición sobre la eventual prisión efectiva de Cristina Kirchner y de otros exfuncionarios del kirchnerismo puede tener un alto impacto político, sobre todo en este año electoral, en el que se le atribuye a la exjefa de Estado la intención de ser candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires.

Si el tribunal decide rechazar los recursos sin abrirlos, las condenas quedarán firmes de inmediato. Si, en cambio, resuelve abrirlos, se abre un nuevo período de discusión que podría extenderse varios meses más antes de una sentencia definitiva.

