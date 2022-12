Crimen del ministro Rojas: imputan a la empleada como autora material

La empleada de Juan Carlos Rojas, el ministro de Desarrollo Social de Catamarca asesinado a golpes en la cabeza el 3 de diciembre en el patio de su domicilio, fue imputada en las últimas horas por la Justicia local. Las autoridades consideraron que la mujer detenida fue la autora material del crimen del funcionario, con quien mantendría una relación de pareja.

Detuvieron a la empleada del ministro catamarqueño asesinado por "inconsistencias" en su declaración

Saber más

Fuentes judiciales le confirmaron a Télamque el equipo de fiscales compuesto por Laureano Palacios y Hugo Costilla imputó a Silvia Nieva de 50 años por el delito de “homicidio doblemente calificado por haber mediado una relación de pareja y por alevosía”, después de su indagatoria del sábado pasado en la Comisaría de la Mujer de Catamarca, por lo que continuará con prisión preventiva.

Explicaron que si bien la declaración indagatoria a Nieva debía realizarse durante la jornada del viernes, esta fue pospuesta por un cambio en la defensa, ahora ejercida por el abogado Gabriel Díaz. El fiscal Palacios señaló que “la fiscalía entiende y tiene convicción suficiente para creer que correspondía la imputación de Nieva”.

Por otra parte, el abogado Díaz confirmó este lunes que “Nieva está imputada como autora material del crimen con la calificación de homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y por alevosía”, aunque cuestionó los argumentos del equipo de fiscales que investiga el caso.

“El Ministerio Público Fiscal sostiene que tiene los elementos para hacer tamaña imputación, a consideración de esta defensa no se tienen los elementos necesarios, ni que acrediten, ni que den certeza de ninguna manera a esta premisa y muchísimo menos con la imputación que se le ha asignado a mi cliente”, justificó el letrado.

En esta línea, Díaz señaló: “Ningún elemento probatorio que nosotros hemos visto en el momento de la indagatoria, vincula a mi clienta con la escena y con el hecho en particular. Ninguna”, aseguró el defensor, quien plantea que “no hay ningún tipo de elemento que la incrimine”.

“Lo concreto y exacto, expresado por ella, es que mantenían una relación de muchos años de confianza por el ámbito laboral. De las demás deducciones por las cuales se ha realizado la imputación son consideraciones del material probatorio que hace el Ministerio Público Fiscal”, apuntó el abogado y afirmó que la empleada del ministro “siempre estuvo a disposición de la Justicia y colaboró con la causa”.

“Mi defendida fue llevada para una testimonial, ahí la arrestan y luego pasa a calidad de detenida y estamos en esta circunstancia ahora. Ella había aceptado a prestar de manera voluntaria un testimonio, el cual lo ha brindado”, comentó Díaz.

En tanto, los familiares de la víctima dieron a conocer hoy un comunicado: “Los hijos de quien en vida fuera Juan Carlos Rojas queremos agradecer las innumerables muestras de afecto, acompañamiento y solidaridad de hombres y mujeres que se han acercado entre la sorpresa y el dolor que causó el fallecimiento de nuestro amado padre”.

En otra parte del documento, la familia señala que siguen “incrédulos ante semejante desenlace” y que aún permanecen “con la incertidumbre al no tener explicaciones frente a tanta violencia”. Pidieron también “el acompañamiento de aquellos que fueron sus amigos, sus compañeros en la lucha y en la vida” para que no los “dejen solos, para encontrar respuestas ante tanta oscuridad”.

Iván Sarquis, el abogado de la familia afirmó a Télam que “después de tantos días de silencio, la familia del Rojas quería sentar una posición, después de tantas especulaciones que se hicieron. Por eso emitieron el comunicado”. Amigos del ministro Rojas se manifestaron hoy en el centro de la capital provincial pidiendo justicia, el apartamiento del fiscal Palacios de la causa y el pronto esclarecimiento del caso.

“No es un acto contra el gobierno ni nada, es solo un reclamo que estamos haciendo los amigos para pedir justicia. En un primero momento hemos visto la ineptitud del fiscal Palacios en llevar adelante la causa caratulándola de muerte natural y si no hubiera sido por el amigo Luis Barrionuevo que en declaraciones dijo que lo mataron despedíamos a nuestro amigo como que era por una muerte natural”, sentenció Richard Laborda, íntimo amigo del ministro.

Además, Laborda aseguró: “No quiero que esto se politice ni nada, pero me da lástima y bronca, que no veo al oficialismo acá pidiendo justicia y que el fiscal sea apartado de la causa”. Por último, ofreció “una recompensa de 200 mil pesos a quien aporte una llave o algo que nos lleve al asesino”.

Rojas fue encontrado muerto por su hijo el domingo pasado al mediodía tirado en el patio de su casa, pero la data de muerte es del día anterior por la mañana. Con ello, se estima que el funcionario de 73 años fue asesinado el sábado por la mañana, antes del partido Argentina - Australia en la Copa del Mundo.

Aunque desde un primer momento las fuentes oficiales señalaron que Rojas había fallecido por causas naturales, la investigación dio un vuelco cuando se conoció el resultado de una segunda autopsia que determinó que el funcionario provincial había sido asesinado. El propio fiscal Palacios informó que “la causal de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico”, provocado por un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Además de ser ministro de Desarrollo Social catamarqueño, Rojas se desempeñaba como secretario general del Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómico de la República Argentina (Uthgra) de la delegación de dicha provincia. El sindicalista Luis Barrionuevo, quien viajó para participar de las exequias de Rojas, fue el primero en señalar ante la prensa que se había tratado de “una muerte violenta”.

LC con información de agencia Télam